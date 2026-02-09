Tavukta ihracat yasağı: Geçici çözüm mü, kalıcı önlem mi?

Ticaret Bakanlığı, tavuk üreticilerinin ramazan öncesi zam yapması üzerine tavuk ihracatına yasak getirdi. İhracat yasağıyla tavuk fiyatlarını geçici olarak engelleyebilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde simit ve ekmek fiyatlarının bir komisyonun onayına bağlanmasının son derece tehlikeli ve yanlış bir yol olduğunu söyledik. Bugün simit ve ekmek dersiniz, yarın makarna, patates dersiniz; her şeyin fiyatına müdahale etmek zorunda kalabilirsiniz. Bugün tavuk eti fiyatları artıyorsa, ihracatı kısıtlarsanız ramazan boyunca fiyatlar geçici olarak sabit kalabilir ama üreticiler zaten zam yaptı, geçmiş olsun. Ramazan’da iftarda ve sahurda pahalı et yemek zorunda kalacaksınız. Yarın öbür gün makarna fiyatlarına da, tavuk eti fiyatlarına da müdahale geleceğini söyleyebiliriz. Türkiye’de üretimle tüketimi dengeleyici bir yaklaşım sergilemeniz gerekir. Halk kırmızı et alamadığı için tavuğa yöneldi, tavuğa yönelince de fiyatlar yukarı gitti. Tavuğu da erişilemez hale getirirseniz bu kez mercimeğe, nohuta, mısıra gider; bunu engelleyemezsiniz.