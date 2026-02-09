Prof. Dr. Kemal Olçar: İran–ABD müzakerelerinde balistik füzeler kırmızı çizgi

İran ile ABD arasındaki ikili görüşmelerin ‘doğrudan’ olmadığını anlıyoruz. Taraflara bir takım ‘kartlar’ açılıyor. Bunlardan en önemlisi nükleer başlık. Nükleer ile ilgili İran’ın bir çekincesi yok. Zenginleştirilmiş uranyum miktarı zaten bilirli bir düzeyde ellerinde var. Onların teslimini kapsayan geniş çaplı bir nükleer faaliyetlerle ilgili müzakerelere çok açık gibi duruyor. İkinci konu; yabancı yatırımcılar özellikle değerli madenler, nadir elementler, doğalgaz ve petrolle ilgili çıkarım ve dağıtım yapan birtakım firmaların içerisine yabancı şirketler de dahil edilerek bir konsorsiyum eşliğinde en azından ABD’nin İran üzerinde yapmış olduğu operasyon yığınaklanmasının maliyetini çıkarmaya çalışacaklardır. Çok eski bir teknolojisi var, onları teknoloji transferiyle avanaja döndürebilir İran. Ancak İran’ın başka kırmızı çizgileri de var. Neden kırmızı çizgi; çünkü İran güveliğini teşkil ederken, mimarisini kurarken iki şeye dayandırdı. Bunlardan bir tanesi vekil güçler, ikincisi de saldırı silahları yani balistik füzeler. Bunlar konusunda İran taviz verirse, İsrail karşısında konvensiyonel üstünlüğünü kaybetmiş olacak. Herhangi bir zamanda ve yerde, istediği andan itibaren İsrail, İran’ı bir şekilde vurabilir. Buna karşılık konsept savunma iken taarruza dönüştürüldü. Bu anlamda da çok büyük bir kayıp gözüküyor gibi. Balistik füzeler konusunda çok çetin tartışmalar olacak gibi gözüküyor. İran’ın rejimi tartışma konusu olduğunu zannetmiyorum. ABD de böyle bir rejim değişikliği çok pahalıya patlar. Sığınaklanmayı da yaptıklarıa göre silahlar emniyettedir ancak namlunun ucu daha önceden belirlenmiş hedeflere dönük duruyordur. Bu, İran üzerinde sürekli bir baskı yaratacaktır. Ancak ‘tetiğe basılır mı?’ diye sorarsanız eğer bu biraz zor görünüyor. Attığınız her bir füze, size 10 tane başka bir balistik füze olarak ‘misilleme’ anlamında dönecektir ve şu anda hedefi de belli değildir. Körfez ülkeleri, içinde ABD üsleri barındırdığı sürece doğal hatta meşru hedef olarak görülüyor İran açısından. Bu, genişletilmiş bir savaş demektir. Bölgesel bir savaş demektir. İran’ın bir de boğaz diplomasisi var. Hürmüz Boğazı’ndaki tasarrufları kapatmak ve engellemek şeklinde olabilir. Uluslararası litaratürde iktisadi nükleer savaşmış gibi algılanabilir. Kullanacağı kart kendisini de küresel ekonomiyi de etkiler, körfezi batırır. Hürmüz Boğaz’ı kapanıp engellenirse bundan bölgesel ve kürsel büyük zarar ortaya çıkar. Bunu ABD şu anda göze alamıyor.