‘Küresel ekonomi boyut değiştiriyor, sahneye Rusya ve Çin çıkacak’

“Financial Times gibi gazeteler ‘Yuanın rezerv para olma hedefinin ilanı’ vurgusu yapsalar da makale Şi Cinping’in Çin’e özgü sosyalist finans meselesine kafa yorup bunu modellemeye çalışmasıyla ilgili. Çin’e özgü bir sosyalizm var. Şi Cinping Çin’e özgü sosyalist finansın nasıl olacağına kafa yormuş ve bunun yöntemini oluşturmaya çalışıyor. Şi Cinping, Çin’e özgü sosyalist finans modeli için birkaç şeye işaret etmiş. Bunların en başında parti liderliğinin bunun merkezinde olması geliyor. Makalede Çin Komünist Partisi’nin her şeyde olduğu gibi bu meselenin de merkezinde olması vurgusu var. Finansın kapitalizmdeki işlevinden farklı olarak reel ekonomiye hizmet etmesi isteniyor. 20’nci yüzyılın klasik kapitalizmi, sermaye sınıfının paradan para kazanmaya başlamasıyla başka bir boyut kazanmıştı. Çin’e özgü sosyalist finans modelinde finansın ekonomiye hizmet etmesi amaçlanıyor. Risklerin denetlenmesi, hukuk temelli olması ve istikrarın korunması gibi devlet hegemonyasını bu işin merkezinde tutan bazı özellikler vurgulanıyor. Şi Cinping, finansal büyük bir güç olmak için bazı gerekler olduğuna işaret ediyor. Sadece güçlü bir ekonominin yetmeyeceğini söylüyor. Güçlü bir merkez bankası vurgusu yapıyor. Riskleri yönetebilen bir çerçevenin olması gerektiğini, küresel ölçekte faaliyet gösteren finansal kurumların olması gerektiğini vurguluyor. Uluslararası yatırımcıları çekebilen finans merkezlerine de işaret ediyor. Şi Cinping, bunun Batı kapitalizminden farkına dikkat çekmiş. Çin’e özgü bir finans modeli için Çin’e özgü bir finans kültür zemini gerekliliğine de dikkat çekiyor. Bunlar dürüstlük, güvenilirlik, temkinli hareket etme ve hukuka bağlılık gibi kapitalizmde olmayan özellikleri içeriyor. Kuralları koyanların kurallara ve hukuka uymaması durumuna işaret ediyor.”