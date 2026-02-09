‘Küresel ekonomi boyut değiştiriyor, sahneye Rusya ve Çin çıkacak’
Gazeteci Mehmet Ali Güller’e göre silah gücüyle doları rezerv para halinde tutan ABD, bu sürecin sonuna geldi. Küresel ekonominin boyut değiştireceğini vurgulayan Güller, bu yeni dönemde yuanı rezerv para haline getirmekten ziyade uluslararası ticarette kullanmayı vurgulayan Çin’in sahneye çıkacağı görüşünde.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yıllar önce kaleme aldığı ‘Çin’e özgü sosyalist finans’ yazısı Batı medyasında yeniden yankı buldu. Yazı; Pekin’in, Batı’nın hegemonik finansal mimarisine yönelik en ciddi stratejik meydan okuma olarak küresel denklemdeki yerini aldı. Şi Cinping’in reel ekonomiyi merkeze alan ve parti liderliğini finansın kalbine yerleştiren modeli, sadece bir teknik düzenleme değil, Amerikan emperyalizminin iki ana sütunu olan dolar ve askeri gücü doğrudan hedef alan jeopolitik bir karşı taarruz olarak okunuyor.
Batı medyasının ‘yuan rezerv para oluyor’ alarmıyla manipüle etmeye çalıştığı bu süreç, aslında dolar merkezli düzenin çatlaklarından sızan yeni bir dünyanın habercisi. Trump’ın BRICS tehditlerine ve Epstein ağı gibi çürümüş şantaj mekanizmalarıyla tahkim edilmeye çalışılan küresel statükoya karşı Çin; Rusya, İran ve Suudi Arabistan hattında ördüğü yerel parayla ticaret ağıyla, doların egemenliğine dayanan yüzyıllık parantezi kapatmaya hazırlanıyor.
Çok kutuplu yönelim sürerken Çin modelinin anlamını gazeteci Mehmet Ali Güller ile konuştuk.
‘Dolara dayalı düzen içinde çatlaklar oluşmaya başladı’
Güller’e göre Şi Cinping’in iki yıl önce kaleme aldığı ‘Çin’e özgü sosyalist finans’ yazısının yeniden gündeme gelmesinde, dolara dayalı küresel ekonomi içinde çatlaklar oluşmaya başlaması etkili oldu:
“Şi Cinping’in Çin Komünist Partisi’nin ‘Qiushi’ dergisindeki yazısı yeni bir yazı değil. Şi Cinping’in 2024’te yaptığı bir konuşma dergide şu an yayınlanmış oldu. Ancak ne hikmetse başta Financial Times olmak üzere Batı finans basını bu yazıyı ‘Çin yuan için hedef koydu, rezerv para olacak’ başlıkları atarak dünyayı alarma geçirdi. Gazeteciler olarak ‘İki yıl önce etkisi yoktu, niye şu an böyle bir etki yarattı?’ diye sormamız gerek. Bunun en önemli yanıtlarından biri dolara dayalı düzen içinde çatlakların oluşmaya başlaması. Davos’ta doğrudan Kanada Başbakanı tarafından bunun ifade edilmiş olması, ABD’nin kendi koyduğu kurallara uymaması ve müttefiklerine finans savaşı açması gibi etkenler makaleyi yeniden önemli hale getirmiş oldu. Bu makalenin kendisi iki yıl önce de ortada duruyordu. İki yıl önce yazılan makalenin şimdi gündeme gelmiş olması önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu çok önemli bir makale.”
‘Çin’e özgü sosyalist finans, finansın ekonomiye hizmet etmesini amaçlıyor’
Güller; Çin Komünist Partisi’nin merkeze alındığı Çin’e özgü sosyalist finans modelinde, finansın ekonomiye hizmet etmesinin amaçlandığını kaydediyor. Güller’e göre Cinping’in modeli, hukuksuzlukla yükelen kapitalizmden ciddi şekilde ayrılıyor:
“Financial Times gibi gazeteler ‘Yuanın rezerv para olma hedefinin ilanı’ vurgusu yapsalar da makale Şi Cinping’in Çin’e özgü sosyalist finans meselesine kafa yorup bunu modellemeye çalışmasıyla ilgili. Çin’e özgü bir sosyalizm var. Şi Cinping Çin’e özgü sosyalist finansın nasıl olacağına kafa yormuş ve bunun yöntemini oluşturmaya çalışıyor. Şi Cinping, Çin’e özgü sosyalist finans modeli için birkaç şeye işaret etmiş. Bunların en başında parti liderliğinin bunun merkezinde olması geliyor. Makalede Çin Komünist Partisi’nin her şeyde olduğu gibi bu meselenin de merkezinde olması vurgusu var. Finansın kapitalizmdeki işlevinden farklı olarak reel ekonomiye hizmet etmesi isteniyor. 20’nci yüzyılın klasik kapitalizmi, sermaye sınıfının paradan para kazanmaya başlamasıyla başka bir boyut kazanmıştı. Çin’e özgü sosyalist finans modelinde finansın ekonomiye hizmet etmesi amaçlanıyor. Risklerin denetlenmesi, hukuk temelli olması ve istikrarın korunması gibi devlet hegemonyasını bu işin merkezinde tutan bazı özellikler vurgulanıyor. Şi Cinping, finansal büyük bir güç olmak için bazı gerekler olduğuna işaret ediyor. Sadece güçlü bir ekonominin yetmeyeceğini söylüyor. Güçlü bir merkez bankası vurgusu yapıyor. Riskleri yönetebilen bir çerçevenin olması gerektiğini, küresel ölçekte faaliyet gösteren finansal kurumların olması gerektiğini vurguluyor. Uluslararası yatırımcıları çekebilen finans merkezlerine de işaret ediyor. Şi Cinping, bunun Batı kapitalizminden farkına dikkat çekmiş. Çin’e özgü bir finans modeli için Çin’e özgü bir finans kültür zemini gerekliliğine de dikkat çekiyor. Bunlar dürüstlük, güvenilirlik, temkinli hareket etme ve hukuka bağlılık gibi kapitalizmde olmayan özellikleri içeriyor. Kuralları koyanların kurallara ve hukuka uymaması durumuna işaret ediyor.”
‘Çin’in hedefi, küresel güney ülkelerinin kendi paralarını kullanılır hale getirmek’
Güller’e göre Çin’in asıl hedefi yuanı rezerv para yapmak değil, ulusların kendi paralarının kullanıldığı bir ticaret sistemi oluşturmak. Güller, doların zayıflamasıyla Amerikan askeri gücünün de zayıflayacağı görüşünde:
“Rezerv para olayı hem Şi Cinping’in hem de Vladimir Putin’in gündeminde. Her iki lider de özellikle BRICS zirvelerinde ikili ülkelerin ticaretinde ulusal paraları kullanma hedeflerini ortaya koyuyorlar. İki lider sadece Çin ve Rusya ile ticari ilişkilerinde değil diğer ülkelerle ticarette de ulusal paraların kullanılmasını öne çıkarıyorlar. Çin’in aslında çok temel bir şekilde yuanı dünyanın yeni rezerv parası yapma hedefi yok. Çin’in hedefi; doların zayıfladığı, ikili ticarette ulusal paraların kullanıldığı, küresel güney ülkelerinin kendi paralarının kullanılır hale geldiği bir sistem. Para meselesi önümüzdeki yıllar içinde boyutlar değiştirecek. Dolayısıyla bu tartışmanın anlamı kalmayacak. Amaç, doların eski gücünü korumasının önüne geçmek. Bu güç askeri güçle birleşerek dünyaya kötü bir yüzyıl yaşattı. Amerikan emperyalizmi ve hegemonyası temel olarak askeri ve dolar sütunu üzerinde yükseliyor. Bu ikisi birbirine olağanüstü bağımlı. Birinin zayıflaması diğerinin de zayıflamasına yol açıyor.”
‘Doların serbestçe basıldığı dönemin sonuna geldik, Trump BRICS’i tehdit olarak görüyor’
Güller’e göre ulusal borcu 38,5 trilyon dolara çıkan ABD, silah gücüyle doları rezerv para halinde tuttuğu sürecin sonuna geldi. Güller’e göre Trump’ın Venezuela ve İran’a dönük baskılarının perde arkasında BRICS ülkelerinin arasındaki ticaret var:
“Bir yüzyıl boyunca Amerika, doları 1973’te altına endeksli olmaktan da çıkarıp temel rezerv para yaptı. Amerika bunu ülkeleri tek tek ikna ederek yapmadı. Silah gücünü kullanarak yaptı. Amerika, dünyanın 800 üsse yayılmış askeri gücünün yarattığı etkiyle doları egemen para haline getirdi. Dünyanın 800 üssüne yayılmış bir Amerikan askeri gücü aynı zamanda bir mali sorun ve ekonomik dengesizlik demek. Bu açığı Amerika tersinden doları egemen yapmanın lüksünü yaşayarak dengelemeye çalıştı. Dolar egemen para olduğu için serbestçe basıyorlardı. Böyle bir dönem yaşandı ve bunun sonuna geldik. Amerika’nın ulusal borcu 38,5 trilyon dolara çıkmış durumda. Bunu artık dolar basmakla çözemiyorlar. Şu anda Trump yönetiminin temel hedefi doları egemen para halinde tutabilmek. Doların rezerv olma oranı 20 yılda yüzde 70’lerden 56’ya düşmüş durumda. Trump’ın en büyük tehdidi BRICS ülkeleri. Trump BRICS ülkelerine ‘Sakın dolardan vazgeçmeyin bunu savaş nedeni sayarım’ demişti. Doların kullanımının azalması demek Amerika’nın sisteminin üstüne yıkılması demek. Çin’in temel ihtiyacını karşıladığı ülkeler İran, Rusya, Venezuela, Suudi Arabistan. Çin, son yıllarda bu ülkelerle enerji alışverişlerini hem yuanla hem de ulusal paralarla yapıyor. Suudi Arabistan petrolünün Çin’e yuan ile satılması Amerika’da ciddi kriz yaratmıştı. Venezuela’da Maduro’ya yapılan operasyonda asıl mesele Çin. İran meselesi de bir bakıma Çin meselesi. Çin’in İran, Rusya, Venezuela ve Suudi Arabistan ile yuan üzerinden yaptığı ticaret Amerika açısından en büyük tehlike olarak görülüyor. Amerika bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için İran’a, Venezuela’ya tehditler savuruyor. Amerika bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için Suudi Arabistan’a birtakım tavizler vererek Çin ile ilişkilerin azaltmasını sağlamaya çalışıyor. Trump açısından doların egemenliğini sürdürebilme mücadelesi var. Yuanın rezerv para olma meselesinin Batı’da yankı uyandırmasının nedeni bu.”
‘Epstein, istismar ağının çok daha ötesinde’
Jeffrey Epstein ile ilgili ortaya çıkan belgelere de işaret eden Güller; birbirine şantajla bağlanan bu ağın, Amerikan merkezli dünya egemenliğini korumayı hedeflediği görüşünde:
“Öte yandan yazdığım bir yazıda Epstein’ın fuhuş, pedofili, insan kaçakçılığı, burjuvazinin çürümüşlüğü boyutlarını anlatmaya çalıştım. Ancak aslında Epstein dosyası bunların ötesinde genel bir dünya hegemonyasıyla ilgili bir casusluk ağı olarak bakılan yönünün ötesinde anlamlar taşıyor. Epstein yazışmalarının henüz yarısı açıldı. Bu ekip sadece fuhuş yapmamış. Fuhuş, bunları birbirine bağlayan tutkal. Dosya; Suriye’de rejim değiştirme planlamasından Libya’da Kaddafi sonrası mallara çökme operasyonlarına, MOSSAD’ın, CIA’ın operasyonlarına kadar pek çok şey içeriyor. Merkezinde MOSSAD, CIA ve MI6’nın olduğu bir ağ, Amerikan merkezli dünya egemenliğinin sürdürülebilmesi için hedef alınan ülkelere operasyonları biçimlendirmeye çalıştılar. Dünyanın çeşitli aktörlerini de kendilerine angaje edebilmek için fuhuş ağıyla şantaj ve casusluk ağına düşürdüler. Biz bunun küçüğünü Türkiye’de yaşadık. Cemaate operasyon yapıldı ve şu an hepsi içerde. Epstein, bunun çok gelişmiş ve profesyonel olanı. Mesele sadece fuhuş, istismar değil bunun çok daha ötesinde.”