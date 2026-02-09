Türkiye
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/kas-limanagzi-koyunda-doga-katliami-1103369523.html
Kaş Limanağzı Koyu’nda doğa katliamı
Kaş Limanağzı Koyu’nda doğa katliamı
09.02.2026
Antalya'nın Kaş ilçesinde, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan Limanağzı Koyu'nda inşaat faaliyetleri devam ediyor. Geçen yıl eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'ya 29 yıllığına kiralanan koy, doğal ve kültürel sit statüleri nedeniyle uzun süredir kamuoyunun ve çevre örgütlerinin gündeminde.Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
Kaş Limanağzı Koyu’nda doğa katliamı

Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan Limanağzı Koyu’nda devam eden inşaat faaliyetleri oldu.
Antalya’nın Kaş ilçesinde, Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alan Limanağzı Koyu’nda inşaat faaliyetleri devam ediyor. Geçen yıl eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu’ya 29 yıllığına kiralanan koy, doğal ve kültürel sit statüleri nedeniyle uzun süredir kamuoyunun ve çevre örgütlerinin gündeminde.
Konuyu Yeri ve Zamanı programında değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“Kaş Limanağzı, Kekova özel çevre koruma bölgesi içerisinde yer alan bir nokta. Kara bağlantısı yok. Bu da orayı gerçekten eşsiz bir doğal kültürel miras haline getiriyor. Şu an tehdit altında. Türkiye’nin ilk kültür rotası olan Likya Yolu’nun da geçtiği bir yer. 2015’ten beri eko-turizm adı altında yapılaşmaya açılmak isteniyor. Özellikle bölge halkının mücadelesiyle yargı tarafından iptal edildi. Mahkemeler her kararda dediler ki burası yapılaşmaya kapalıdır. 2025 Aralık ayında Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, Limanağzı’ndaki 16 dönümlük özel firmaya ait bir araziye ulaşım sağlanması için yol açılmasına izin vermişti. Bu güzergahı da 29 yıllığına Egem Eko Turizm Yatırımları Anonim Şirketi’ne kiralamış. İzinlerde kamu yararı ve zaruret ifadesi de yer alıyor. Şirketin sahibi eski Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu. Fotoğraflara bakınca kamu yararı nerede diye soruyor insan. Bu alan gerçekten Kaş halkı için mi açıldı yoksa bir kişiye ait özel araziye ulaşımın kolaylaştırılması için mi açıldı diye soruluyor. Erkan Mumcu ise şu ifadeleri kullandı; “Çevre haini ilan edilmeyi hak etmedim, burada temelsiz yapılar olacak. Ama zemin etüdü yapılması zorunlu tutuluyor. İşte bu yüzden sondaj makinesini getirmek zorundayız, o yüzden bu yolu açıyoruz. Daha sonra ağaçlandırılacak.” Ancak şimdi ortaya çıkan fotoğraf pek de öyle bir izlenim yaratmıyor. İzinsiz taraçalandırma, düzleştirme yapıldığını görüyoruz, sahile paralel yollar açıldığını, ağaçların söküldüğünü görüyoruz. Oradan da turizm kazancı elde etmeyelim mesela değil mi? En azından birkaç noktada doğal güzellikler de korunsun.”
