Kamu bankalarından şans oyunlarına engel: Sekme kaldırıldı, kredi notu düşürülecek
Kamu bankalarının mobil bankacılık uygulamasında yere alan şans oyunları sitelerine para aktarımını kolaylaştıran sekme kaldırıldı. Ayrıca, bu tür işlemleri... 09.02.2026, Sputnik Türkiye
Mobil bankacılıkta şans oyunları sitelerine para aktarımını kamu bankalarında engelledi.
Kamu bankaları kaldırdı: Şans oyunları sekmesi artık yok
Bankaların ödeme listesi sekmesinde yer alan ve şans oyunları sitelerine para aktarmayı kolaylaştıran "Şans oyunları" sekmesi 3 kamu bankasının da mobil bankacılık sisteminden kaldırıldı.
Para aktarımı yapılıyordu
Şans oyunu oynayacaklar buraya girerek, istedikleri bir şans oyunu sitesini seçerek oradaki hesabına limitsiz şekilde para aktarımı yapabiliyordu.
Ayrıca Sabah gazetesinde yer alan habere göre; şans oyunu sitelerine para aktaranların "kumar bağımlısı" olduğu değerlendirilerek bu kişilerin kredi notunun düşürüleceği ve kredi taleplerinin olumsuz neticelenme ihtimalinin artacağı da öğrenildi.
Artık kamu bankalarından yapılamayacak olan bu işlemler özel bankalarda hala devam ederken kumar oynayacaklar 15.75 liralık bir işlem ücreti ödeyerek para aktarımı gerçekleştirebiliyor. Öte yandan bankaların şahıstan şahsa gibi normal bir para transferi için daha fazla işlem ücreti aldığı ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kumar bağımlılığıyla mücadelede medya, finans kuruluşları ve toplumun tüm kesimlerinin sorumluluk alması gerektiğine yönelik bir çağrıda bulunmuştu.