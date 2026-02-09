Emre Üstünuçar: Bilinçsiz değil tuzağa düşmüş insanlar

Bir tane hayatımız var ve sigara bu hayatı kısaltıp insanı hastalıklarla, bağımlılıkla ve gereksiz bir yükle yaşatıyor. Sigara içen insanlar iradesiz, zayıf ya da bilinçsiz değil; bir tuzağa düşmüş insanlar. Bu yüzden insanlara irade dayatmak yerine tuzaktan nasıl çıkacaklarını öğretmek gerekiyor. Her içici, hayatının geri kalanını özgür, sağlıklı, sigarayı özlemeden, canı çekmeden ve kilo almadan yaşayabilir. Bu irade meselesi değil, öğrenilen bir süreçtir. Biz insanlara fiziksel ve zihinsel bağımlılığın nasıl sessiz ve zorlanmadan biteceğini adım adım öğretiyoruz. Beş saatlik bir çalışmayla, sigarayla kurulan keyif ve stres ilişkisini nasıl bitireceklerini anlatıyoruz. İlaç, cihaz ya da korkutucu anlatımlar kullanmıyoruz. Sigara içen herkes bunu öğrenirse kurtulabilir. En büyük kazanım da bir daha sigaraya ihtiyaç duymadan, aklına gelse bile umursamadan, tamamen özgür yaşayabilmektir.