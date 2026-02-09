https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/emre-ustunucar-bilincsiz-degil-bir-tuzaga-dusmus-insanlar-1103369048.html
Emre Üstünuçar: Bilinçsiz değil tuzağa düşmüş insanlar
Emre Üstünuçar: Bilinçsiz değil tuzağa düşmüş insanlar
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sigara tüketimini azaltmak ve toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla 1987'de 9 Şubat'ı Dünya Sigara Bırakma Günü ilan etmişti. 09.02.2026
DSÖ 2025 raporuna göre 2000’de 1,38 milyar olan tütün kullanıcı sayısı 2024’te 1,2 milyara geriledi.Allen Carr Türkiye Kurucusu Emre Üstünuçar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.Emre Üstünuçar, sigara bağımlılığının irade değil öğrenilebilir bir zihinsel süreçle sona erdirilebileceğini ve doğru yöntemle her içicinin kalıcı olarak sigarayı bırakabileceğini belirtti.Üstünuçar, konuya ilişkin şunları söyledi:
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sigara tüketimini azaltmak ve toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla 1987’de 9 Şubat’ı Dünya Sigara Bırakma Günü ilan etmişti.
DSÖ 2025 raporuna göre 2000’de 1,38 milyar olan tütün kullanıcı sayısı 2024’te 1,2 milyara geriledi.
Allen Carr Türkiye Kurucusu Emre Üstünuçar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Emre Üstünuçar, sigara bağımlılığının irade değil öğrenilebilir bir zihinsel süreçle sona erdirilebileceğini ve doğru yöntemle her içicinin kalıcı olarak sigarayı bırakabileceğini belirtti.
Üstünuçar, konuya ilişkin şunları söyledi:
Bir tane hayatımız var ve sigara bu hayatı kısaltıp insanı hastalıklarla, bağımlılıkla ve gereksiz bir yükle yaşatıyor. Sigara içen insanlar iradesiz, zayıf ya da bilinçsiz değil; bir tuzağa düşmüş insanlar. Bu yüzden insanlara irade dayatmak yerine tuzaktan nasıl çıkacaklarını öğretmek gerekiyor. Her içici, hayatının geri kalanını özgür, sağlıklı, sigarayı özlemeden, canı çekmeden ve kilo almadan yaşayabilir. Bu irade meselesi değil, öğrenilen bir süreçtir. Biz insanlara fiziksel ve zihinsel bağımlılığın nasıl sessiz ve zorlanmadan biteceğini adım adım öğretiyoruz. Beş saatlik bir çalışmayla, sigarayla kurulan keyif ve stres ilişkisini nasıl bitireceklerini anlatıyoruz. İlaç, cihaz ya da korkutucu anlatımlar kullanmıyoruz. Sigara içen herkes bunu öğrenirse kurtulabilir. En büyük kazanım da bir daha sigaraya ihtiyaç duymadan, aklına gelse bile umursamadan, tamamen özgür yaşayabilmektir.