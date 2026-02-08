Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/kirmizi-bultenle-araniyorlardi-9-suclu-ile-ulusal-seviyede-aranan-6-suclu-yakalandi-ve-turkiyeye-1103341286.html
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 9 suçlu ile ulusal seviyede aranan 6 suçlu yakalandı ve Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 9 suçlu ile ulusal seviyede aranan 6 suçlu yakalandı ve Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 olmak üzere yurtdışındaki 15 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. 08.02.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 9 suçlu ile ulusal seviyede aranan 6 suçlu yakalandı ve Türkiye'ye getirildi

10:59 08.02.2026
Kırmızı bültenle aranıyorlardı: 9 suçlu ile ulusal seviyede aranan 6 suçlu yakalandı
Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 olmak üzere yurtdışındaki 15 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye iade edildi.
Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya'ya kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 olmak üzere yurtdışındaki 15 suçlunun ülkeye getirildiğini duyurdu.
Buna göre kırmızı bültenle aranan;
“Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme” suçlarından aranan A.K. Almanya'da (Bodrum’da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olarak aranan Litvanya uyruklu A. K. Almanya’da yakalanarak ülkemize iadesi sağlandı.)
-“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan İ.A. Almanya'da.
-“Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme” suçlarından aranan M.D. Almanya'da
-“Kasten Öldürme” suçundan aranan S.G. Gürcistan'da
-“Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme” suçlarından aranan D.Y. Gürcistan'da
-“Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma” suçlarından aranan Ö.Y. Gürcistan'da
-“Uyuşturucu Madde İhraç Etme” suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.M. Karadağ'da
-“Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit” suçlarından aranan G.A. Karadağ'da
-“Dolandırıcılık” suçundan aranan M.S.E. Kuzey Makedonya'da
Ulusal seviyede aranan,
-“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan B.G. Almanya'da,
-“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan S.Ö. Yunanistan'da
-“Kasten Öldürme, Yaralama” suçlarından aranan N.U. Azerbaycan'da
-“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan aranan A.S. Gürcistan'da
-“Hırsızlık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. Gürcistan'da
-“Dolandırıcılık” suçundan ulusal seviyede aranan S.G. Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

'Kaçış yok'

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarını tebrik eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok." mesajını da verdi.
