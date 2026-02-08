Bakan Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi için düzenlenen mevlit programına katıldı: 'Meclis'te bir mutabakata varıldı'

Burada özellikle çocukların, 18 yaşından küçüklerin cezalandırılmasıyla ilgili hususlar, Türk Ceza Kanunu'muzun 31. maddesinde düzenlenmiş olan hususlar. Tabii bununla ilgili olarak uzun yıllardan beri Türkiye'nin uygulaması üç kademeden müteşekkil. 12 yaşından öncekilerin ceza sorumluluğu yok. Orada çocuklara özgü tedbirler uygulanıyor. 12 ile 15 yaş grubunda indirim söz konusu, bir bölü iki şeklinde. Yine 15 ile 18 yaş grubunda da üçte bir indirim söz konusu. Tabii kasten öldürme suçlarında, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet suçlarında da yine, ağırlaştırılmış müebbet karşılığında 24 yıla kadar 15-18 yaş grubu için, 12-15 yaş grubu için de 15 yıla kadar ceza verilebiliyor. Kanunumuz böyle.

Bazı ülkelerde ceza sorumluluğu 15 yaşın altında yok. Bazı ülkelerde 14, bazılarında 13. Biz de 2005'ten bu yana 12 olarak uygulanıyor. Geldiğimiz noktada özellikle çocukların bu suçlara iştirak etmemesi anlamında hem caydırıcılığı sağlamak hem de mevzuatımızda yeniden bir değerlendirme yapma ihtiyacı, kamuoyunun hassasiyeti ve caydırıcılık anlamında bir ihtiyaç olduğu da açık.