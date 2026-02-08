https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/bakan-tunc-mattia-ahmet-minguzzi-icin-duzenlenen-mevlit-programina-katildi-mecliste-bir-mutabakata-1103349981.html
Bakan Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi için düzenlenen mevlit programına katıldı: 'Meclis'te bir mutabakata varıldı'
Bakan Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi için düzenlenen mevlit programına katıldı: 'Meclis'te bir mutabakata varıldı'
08.02.2026
İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.Programın ardından cami avlusunda basın mensuplarına açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle beraber olduklarını belirtti. Ölüm yıl dönümü vesilesiyle Minguzzi'yi bir kez daha rahmetle andıklarını ve ailesine sabır dilediğini ifade eden Bakan Tunç, dün de Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini ilettiklerini ve soruşturma süreciyle ilgili konularda aileyi bilgilendirdiklerini söyledi.'Bu şekilde hunharca katledilen başka çocuklarımız da var'Gerek Minguzzi gerek Atlas'ın canice katledilmesinin milletçe herkesi derinden yaraladığını ifade eden Tunç, "Buradan isimlerini sayamadığımız bu şekilde hunharca katledilen başka çocuklarımız da var. Hepsinin ailelerine sabır diliyoruz" dedi.Bakan Tunç, suça sürüklenen çocuklar konusuyla ilgili şunları söyledi:Adalet Bakanı Tunç, TBMM grubu ile suça sürüklenen çocuklar gündemiyle ilgili bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:Bu taslağın Meclis grubuna intikal ettirildiğini ve Meclis grubunun bunu değerlendirdiğini ifade eden Tunç, "Bu değerlendirme sonrasında diğer siyasi partilerle de görüşüldü. Meclis'te bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirler, gerek cezalandırma gerek önleyici tedbirler bakımından etraflıca bir araştırma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği gerekir düşüncesi hasıl oldu" dedi.
İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla Sultanahmet Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.
Programın ardından cami avlusunda basın mensuplarına açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle beraber olduklarını belirtti. Ölüm yıl dönümü vesilesiyle Minguzzi'yi bir kez daha rahmetle andıklarını ve ailesine sabır dilediğini ifade eden Bakan Tunç, dün de Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret ederek taziye dileklerini ilettiklerini ve soruşturma süreciyle ilgili konularda aileyi bilgilendirdiklerini söyledi.
'Bu şekilde hunharca katledilen başka çocuklarımız da var'
Gerek Minguzzi gerek Atlas'ın canice katledilmesinin milletçe herkesi derinden yaraladığını ifade eden Tunç, "Buradan isimlerini sayamadığımız bu şekilde hunharca katledilen başka çocuklarımız da var. Hepsinin ailelerine sabır diliyoruz" dedi.
Bakan Tunç, suça sürüklenen çocuklar konusuyla ilgili şunları söyledi:
Burada özellikle çocukların, 18 yaşından küçüklerin cezalandırılmasıyla ilgili hususlar, Türk Ceza Kanunu'muzun 31. maddesinde düzenlenmiş olan hususlar. Tabii bununla ilgili olarak uzun yıllardan beri Türkiye'nin uygulaması üç kademeden müteşekkil. 12 yaşından öncekilerin ceza sorumluluğu yok. Orada çocuklara özgü tedbirler uygulanıyor. 12 ile 15 yaş grubunda indirim söz konusu, bir bölü iki şeklinde. Yine 15 ile 18 yaş grubunda da üçte bir indirim söz konusu. Tabii kasten öldürme suçlarında, ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet suçlarında da yine, ağırlaştırılmış müebbet karşılığında 24 yıla kadar 15-18 yaş grubu için, 12-15 yaş grubu için de 15 yıla kadar ceza verilebiliyor. Kanunumuz böyle.
Bazı ülkelerde ceza sorumluluğu 15 yaşın altında yok. Bazı ülkelerde 14, bazılarında 13. Biz de 2005'ten bu yana 12 olarak uygulanıyor. Geldiğimiz noktada özellikle çocukların bu suçlara iştirak etmemesi anlamında hem caydırıcılığı sağlamak hem de mevzuatımızda yeniden bir değerlendirme yapma ihtiyacı, kamuoyunun hassasiyeti ve caydırıcılık anlamında bir ihtiyaç olduğu da açık.
Adalet Bakanı Tunç, TBMM grubu ile suça sürüklenen çocuklar gündemiyle ilgili bir taslak üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:
Şunu dedik o taslak düzenlemede. Özellikle bu yaş grubuyla ilgili çocukların suça karışması durumunda, kasten öldürme suçlarında, suçun işleniş şekli, yine çocuğun suç işleme eğilimi, geçmişteki suç kaydı, sabıka kaydı durumları, kastın yoğunluğu gibi hususlar göz önünde bulundurularak, her dosya ve olay bazında hakimlere bir takdir yetkisi verilebilmesinin olması gerekir düşüncesiyle bir taslak çalışmasında bulunmuştuk.
Bu taslağın Meclis grubuna intikal ettirildiğini ve Meclis grubunun bunu değerlendirdiğini ifade eden Tunç, "Bu değerlendirme sonrasında diğer siyasi partilerle de görüşüldü. Meclis'te bütün siyasi parti gruplarıyla bir mutabakata varıldı. Özellikle çocukları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesi, bu nedenlerin ortadan kaldırılması ve alınması gereken tedbirler, gerek cezalandırma gerek önleyici tedbirler bakımından etraflıca bir araştırma yapılması ve sonucuna göre bir kanun değişikliği gerekir düşüncesi hasıl oldu" dedi.