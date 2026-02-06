Yıkılan Hatay Devlet Hastanesi’ni yapan şirkete TOKİ ihalesi

“11 ilde 360 binden fazla kişi hala konteyner kentlerde yaşamak zorunda kalıyor. Adıyaman’da bir ihalede birinci etap kırsal 500 deprem konutunun yapım ihalesi 1.6 milyar liraya mal olmuş. Şirketlerin isimleri de önemli ama asıl mesele yaklaşım. Aynı şirket 6 Şubat 2023 depremlerinde kullanılamaz hale gelen Hatay Devlet Hastanesi’ni de inşa etmiş olması ihaleyi verenleri hiç mi rahatsız etmiyor? Sadece tek bir örnek bile inşaat faaliyetlerindeki gerçekliği net şekilde anlatıyor. Malatya’da ise yine 505 adet deprem konutu ihalesi söz konusu. 2.1 milyar liralık değeri var. O ihaleyi alan şirketle ilgili 4 Kasım 2025’te bir ceza veriliyor. Nedeni ise yanlış beton kullanımı. Bunun bir kriteri yok mu? Kar amacıyla hazır betonda kanuna aykırılık tespit edilmiş.”