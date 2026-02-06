https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/yikilan-hatay-devlet-hastanesini-yapan-sirkete-toki-ihalesi-1103315745.html
Yıkılan Hatay Devlet Hastanesi’ni yapan şirkete TOKİ ihalesi
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, depremde yıkılan hastaneyi inşa eden şirkete verilen TOKİ ihalesi oldu. 06.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Depremlerden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri doğrudan etkilendi. Çok sayıda bina yıkıldı. Depremin üçüncü yılında kentler yeniden inşa ediliyor. Yanlış beton kullanan, daha önce hasarlı yapılar inşa eden şirketlere verilen ihaleler ise denetim ve yaklaşım sorununu gözler önüne seriyor.Adıyaman’daki 500 deprem konutunun TOKİ ihalesi, depremde yıkılan Hatay Devlet Hastanesi’ni inşa eden şirkete verildi.Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Depremlerden Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri doğrudan etkilendi. Çok sayıda bina yıkıldı. Depremin üçüncü yılında kentler yeniden inşa ediliyor. Yanlış beton kullanan, daha önce hasarlı yapılar inşa eden şirketlere verilen ihaleler ise denetim ve yaklaşım sorununu gözler önüne seriyor.
Adıyaman’daki 500 deprem konutunun TOKİ ihalesi, depremde yıkılan Hatay Devlet Hastanesi’ni inşa eden şirkete verildi.
Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şunları söyledi:
“11 ilde 360 binden fazla kişi hala konteyner kentlerde yaşamak zorunda kalıyor. Adıyaman’da bir ihalede birinci etap kırsal 500 deprem konutunun yapım ihalesi 1.6 milyar liraya mal olmuş. Şirketlerin isimleri de önemli ama asıl mesele yaklaşım. Aynı şirket 6 Şubat 2023 depremlerinde kullanılamaz hale gelen Hatay Devlet Hastanesi’ni de inşa etmiş olması ihaleyi verenleri hiç mi rahatsız etmiyor? Sadece tek bir örnek bile inşaat faaliyetlerindeki gerçekliği net şekilde anlatıyor. Malatya’da ise yine 505 adet deprem konutu ihalesi söz konusu. 2.1 milyar liralık değeri var. O ihaleyi alan şirketle ilgili 4 Kasım 2025’te bir ceza veriliyor. Nedeni ise yanlış beton kullanımı. Bunun bir kriteri yok mu? Kar amacıyla hazır betonda kanuna aykırılık tespit edilmiş.”