‘Suriye’de taraflar entegrasyon sürecinden memnun değil, ABD tek bir muhatap görmek istiyor’

'Suriye'de taraflar entegrasyon sürecinden memnun değil, ABD tek bir muhatap görmek istiyor'

Gazeteci Dr. İslam Özkan’a göre SDG ve HTŞ, Suriye’de işletilmeye çalışılan entegrasyon sürecinden tam anlamıyla memnun değil. Özkan, Suriye’de tek bir muhatap... 06.02.2026, Sputnik Türkiye

Beşar Esad’ın devrilmesiyle başlayan ve Ankara’nın ‘zafer’ olarak nitelendirdiği Suriye’deki yeni dönem; Şam yönetiminin, ABD ve İsrail ile masaya oturması sonucu ülkenin limanlarını ve petrol sahalarını yabancı sermayelere açmasıyla devam ediyor. Yeni dönemde başlayan SDG-HTŞ entegrasyonu, Kürt hareketinin idari ve askeri özerklik talepleri ve Washington’ın ‘tek muhatap’ stratejisi arasında sıkışmış durumda.ABD ve Suudi Arabistan’ın Arap aşiretleri üzerindeki etkisini Şam lehine kullanması, SDG’yi bölgede yalnızlaştırırken Ahmet Şara yönetimi, sahadaki güç dengelerini askeri operasyonlardan ziyade ekonomik ve siyasi manevralarla belirliyor.SDG’nin Rakka ve Deyre Zor gibi Arap yoğunluklu bölgelerden çekilmesi, örgütün ismen tasfiyesini beraberinde getirirken sürecin başarısı, Şam’ın İran etkisinden ne ölçüde arınacağı ve Lübnan-Hizbullah hattındaki sevkiyatı ne kadar keseceği gibi Washington destekli kritik şartlara bağlı görünüyor.Yeni Şam yönetiminin Suriye’de kontrolü ele almasını ve ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın Irak dosyasına da atanmasını gazeteci Dr. İslam Özkan ile konuştuk.‘Gidişat, merkezi otoritenin lehine gibi görünüyor’Dr. Özkan’a göre Suriye’de ulus devlet ile üniter devlet ayrımını iyi yapmak gerek. Özkan, ülkede bir ulus devlet inşasının söz konusu olduğunu belirterek sürecin mevcut otorite lehinde ilerlediğini düşünüyor:‘Entegrasyondan iki taraf da tam olarak memnun değil’Dr. Özkan, HTŞ-SDG arasındaki entegrasyon sürecinin aşamalı gerçekleşeceğini ve sürecin sonunda SDG’nin ismen ortadan kalkacağı görüşünde. Anlaşmayla ilgili belirsizliklere işaret eden Özkan; tarafların, tam olarak istediğini alamayacağı bu entegrasondan memnun olmadığını belirtiyor:‘İdari anlamda tam, askeri anlamda yarı özerk bir durum olacak’Suriye’de idari anlamda özerk bir durumla karşılaşabileceğini vurgulayan Özkan, Arap aşiretlerin yoğun olduğu Rakka ve Deyrezor’da Şam yönetiminin etkili olacağını söylüyor. Özkan’a göre Kürt unsurlarının burada kalıcı bir varlığı olmayacak:‘Daha önce kriminalize edilen SDG, meşru aktör haline geldi’Entegrasyon sürecinde kriminalize edilen SDG’nin artık meşru bir aktör haline geldiğini ifade eden Özkan, ABD ve Tom Barrack’ın tutumuna dikkat çekiyor:‘ABD, Suriye’yi İran etkisinden temizlemek ve oradan Hizbullah’a silah akışını önlemek istiyor’Dr. Özkan’a göre Suriye’de tek bir yönetimi muhatap almak isteyen Trump yönetimi, bölgeyi İran’ın etkisinden temizlemeyi ve Hizbullah’a silah akışını önlemeyi hedefliyor. Özkan’a göre IŞİD’e karşı mücadele konusunda da tek bir kişinin muhatap alınması hedefler arasında:‘Şara, Suriye ordusunun Kürt bölgelerini ele geçirmesinde etkili olan aşiretleri kendi safına çekti’Arap aşiretlerinini saf değiştirmesi ile ilgili Ahmet Şara ve Suudi Arabistan’ın rolüne dikkat çeken Dr. Özkan, SDG’nin bu dengeyi doğru okuyamadığı görüşünde:‘Suriye’de işlerin düzelmesi ABD ve Batılı ülkelerin tutumları ile yatırımlara bağlı’Suriye ekonomisinin bozulmasında Sezar yaptırımlarının etkisine dikkat çeken Dr. Özkan, ülkede ABD ve Batılı ülkelerin tutumunun yanı sıra ülkeye yapılacak isabetli yatırımlara da işaret etti:

