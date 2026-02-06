‘Suriye’de taraflar entegrasyon sürecinden memnun değil, ABD tek bir muhatap görmek istiyor’
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
© Sputnik
Abone ol
Gazeteci Dr. İslam Özkan’a göre SDG ve HTŞ, Suriye’de işletilmeye çalışılan entegrasyon sürecinden tam anlamıyla memnun değil. Özkan, Suriye’de tek bir muhatap görmeyi önceleyen ABD’nin; ülkeyi İran’ın etkisinden temizlemeyi hedeflediği görüşünde.
Beşar Esad’ın devrilmesiyle başlayan ve Ankara’nın ‘zafer’ olarak nitelendirdiği Suriye’deki yeni dönem; Şam yönetiminin, ABD ve İsrail ile masaya oturması sonucu ülkenin limanlarını ve petrol sahalarını yabancı sermayelere açmasıyla devam ediyor. Yeni dönemde başlayan SDG-HTŞ entegrasyonu, Kürt hareketinin idari ve askeri özerklik talepleri ve Washington’ın ‘tek muhatap’ stratejisi arasında sıkışmış durumda.
ABD ve Suudi Arabistan’ın Arap aşiretleri üzerindeki etkisini Şam lehine kullanması, SDG’yi bölgede yalnızlaştırırken Ahmet Şara yönetimi, sahadaki güç dengelerini askeri operasyonlardan ziyade ekonomik ve siyasi manevralarla belirliyor.
SDG’nin Rakka ve Deyre Zor gibi Arap yoğunluklu bölgelerden çekilmesi, örgütün ismen tasfiyesini beraberinde getirirken sürecin başarısı, Şam’ın İran etkisinden ne ölçüde arınacağı ve Lübnan-Hizbullah hattındaki sevkiyatı ne kadar keseceği gibi Washington destekli kritik şartlara bağlı görünüyor.
Yeni Şam yönetiminin Suriye’de kontrolü ele almasını ve ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack’ın Irak dosyasına da atanmasını gazeteci Dr. İslam Özkan ile konuştuk.
‘Gidişat, merkezi otoritenin lehine gibi görünüyor’
Dr. Özkan’a göre Suriye’de ulus devlet ile üniter devlet ayrımını iyi yapmak gerek. Özkan, ülkede bir ulus devlet inşasının söz konusu olduğunu belirterek sürecin mevcut otorite lehinde ilerlediğini düşünüyor:
“Ankara, AK Parti ve çevresi konuyu bir zafer havasında ele alıyor ve bu normal. Ancak gelinen noktada bu pek yok. Nispeten insaflı, Kürtlerin haklarını da az çok gözeten, merkezi otoriteyle özerkliğin birlikte ele alındığı bir durum var. Yani ne tam üniter ne de özerk yapı mevcut. Ancak federasyonu da üniter devletten bağımsız görmemek gerek. ABD de bir ulus devlet örneğin ancak üniter devletle ulus devleti birbirine karıştırmamak lazım. Şu anda bir ulus devlet inşasıyla karşı karşıyayız. Gidişat, merkezi otoritenin lehine gibi görünüyor. Şam son derece esnek, pragmatik ve oportunist bir tavır takınarak İsrail ve ABD ile her türlü anlaşmaya imza atma noktasında. Şam yönetimi, limanları belirli petrol sahalarını yabancı şirketlere sarma noktasında neoliberal ulus devlet gibi davranıyor. Eski El-Kaide üyesi değilmiş gibi meseleye çok da ideolojik yaklaşmıyorlar. Bir üniter devlet inşası yolunda adım adım gidiliyor.”
‘Entegrasyondan iki taraf da tam olarak memnun değil’
Dr. Özkan, HTŞ-SDG arasındaki entegrasyon sürecinin aşamalı gerçekleşeceğini ve sürecin sonunda SDG’nin ismen ortadan kalkacağı görüşünde. Anlaşmayla ilgili belirsizliklere işaret eden Özkan; tarafların, tam olarak istediğini alamayacağı bu entegrasondan memnun olmadığını belirtiyor:
“SDG şu anda fiilen varlığını devam ettiriyor fakat tam entegrasyon gerçekleştiğinde ismen ortadan kalkmış olacak. Ancak şu anda SDG’yi oluşturan unsurlar entegrasyon gerçekleştiğinde Suriye ordusunun üyeleri olarak adlandırılacaklar. SDG komutanları Suriye ordusunun komutanları olarak adlandırılacak. Anlaşmayla ilgili hem uygulanma hem de detaylar noktasında belirsizlikler var. Asayiş güçlerinin diğer güvenlik güçlerine nasıl entegre olacağı netleşmedi. Ancak özellikle Kürt bölgelerinde birlikte hareket edecekler gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta Suriye hükümetine bağlı unsurlar Haseke ve Kamışlı’ya yani Kürt bölgelerine girdi. Bunu SDG’nin izniyle yaptılar. Şu an SDG’ye bağlı güvenlik güçleriyle Suriye ordusuna bağlı güçlerin orada birlikte devriye atacağı, güvenliği sağlayacağı ve denetim yapacağı anlaşılıyor. Ancak entegrasyon birdenbire gerçekleşmeyecek. Aşamalı ve evrimsel olarak gerçekleşecek. Bu aylar da sürebilir. Her iki taraf da anlaşmadan memnun değil aslında. Tam anlamıyla istediklerini alamadılar. Ancak pazarlık ve müzakere böyle bir süreç zaten. Konuyu diplomatik yollardan çatışmaya yol açmadan halletmek istiyorsanız taviz vermek zorundasınız. Taviz verilince de hiç kimse tam olarak elde etmek istediği şeyi elde edememiş oluyor.”
‘İdari anlamda tam, askeri anlamda yarı özerk bir durum olacak’
Suriye’de idari anlamda özerk bir durumla karşılaşabileceğini vurgulayan Özkan, Arap aşiretlerin yoğun olduğu Rakka ve Deyrezor’da Şam yönetiminin etkili olacağını söylüyor. Özkan’a göre Kürt unsurlarının burada kalıcı bir varlığı olmayacak:
“Suriye yönetimi, hiçbir idari ve askeri özerkliğin olmadığı yapıyı savunuyordu. Ancak şu an sadece Kürt bölgelerinin kısmi bir özerkliği söz konusu. İdari anlamda bir özerklik olacak, askeri anlamda ise yarı özerk bir durum olacak. SDG’nin daha önce elinde tuttuğu Rakka ve Deyrezor’un tamamına yakını Arap ve Arap aşiretlerden oluştuğu için buralarda Şam merkezi yönetiminin hükmü geçecek. SDG’nin varlığı olmayacak. Elbette Suriye ordusuna entegre olmuş unsurlar içerisinde Kürt unsurlarının da zaman zaman buralarda görev yapması söz konusu olabilir ancak Kürt unsurlarının burada kalıcı bir varlığı yok.”
‘Daha önce kriminalize edilen SDG, meşru aktör haline geldi’
Entegrasyon sürecinde kriminalize edilen SDG’nin artık meşru bir aktör haline geldiğini ifade eden Özkan, ABD ve Tom Barrack’ın tutumuna dikkat çekiyor:
“Bu anlaşmanın olması iyi oldu ancak Türkiye’de medyanın dili çok problemli. SDG denilen unsur PKK ile özdeşleştiriliyor, kriminalize ediliyor. İşin kriminal boyutu elbette var ancak SDG, Kobane ve Rakka’nın IŞİD’den temizlenmesi konusunda bedeller ödemiştir. Bunu hükümete yakın medya organlarına asla kabul ettiremiyoruz. IŞİD ile savaş tek unsur Türk ordusu gibi gösteriyorlar. SDG’nin IŞİD’i araçsallaştırdığı doğru değil. Sürecin böyle olması çok iyi oldu bir yanda. Düne kadar SDG terörize ediliyordu bugün meşru bir aktör haline geldi. Dünya maalesef böyle. Yaser Arafat’ın Nelson Mandela’nın başına gelen de buydu. Silahı bırakıp müzakere masasına oturduğunuz an meşru bir aktör haline gelmiş oluyorsunuz. Makul ve ölçülü bir anlaşma oldu gibi görünüyor. Uygulama aşamasında sorun çıkmaz diye umuyorum. Burada ABD’nin tutumu önemli. Mevcut anlaşmanın bu noktaya gelmesinde Türkiye’nin, Suudi Arabistan’ın rolü oldu ancak Tom Barrack ve Trump yönetimi Şam’ın yanında durarak bu sonuca yol açtı. SDG ve diğer unsurlar bunu beklemiyordu.”
‘ABD, Suriye’yi İran etkisinden temizlemek ve oradan Hizbullah’a silah akışını önlemek istiyor’
Dr. Özkan’a göre Suriye’de tek bir yönetimi muhatap almak isteyen Trump yönetimi, bölgeyi İran’ın etkisinden temizlemeyi ve Hizbullah’a silah akışını önlemeyi hedefliyor. Özkan’a göre IŞİD’e karşı mücadele konusunda da tek bir kişinin muhatap alınması hedefler arasında:
“Ben Trump yönetiminin devlet altı aktörlerle artık muhatap olmak istemediğini söylemiştim. Tek bir ordu ve tek bir yönetimle muhatap olmak istiyor. ABD’nin Suriye’de gerçekleştirmek istediği belli noktalar var. Bunların birincisi İran’ın etkisinden temizlemek ikincisi Hizbullah’a silah akışını önlemek üçüncüsü ise IŞİD’e karşı mücadeleyi sağlam temellere oturtarak bu konuda tek bir kişiyi muhatap almak. İsrail ile barışık bir Suriye yönetimi de ABD için önemli. Bunu gerçekleştirebilen kişi Mazlum Abdi olsaydı biz cumhurbaşkanlığı makamında onu görecektik ancak SDG’nin Suriye’de böyle bir temsil kabiliyeti yok. SDG’nin sadece Kürtleri temsil ettiği söyleniyor ancak öyle değil. SDG savaşçılarının yüzde 65’i Araplardandı. Arap aşiretleri SDG’den son dönemde koparıldı bu ayrı bir unsur. SDG yalnız kaldığı için bu anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. ABD yeteri kadar destek çıkmayınca ortaya çıkan durumu netleştirdi. Şam yönetimi bugün bütünüyle Kürt hareketini ezmeye kalksaydı ABD’nin buna izin vermeyeceğini düşünüyorum. ABD’nin Suriye’de istediği şey orta bir yolda buluşulması. IŞİD ile mücadelede her bir aktörün rol oynaması ve ülkeye yatırımların akması da ABD’nin talepleri arasında.”
‘Şara, Suriye ordusunun Kürt bölgelerini ele geçirmesinde etkili olan aşiretleri kendi safına çekti’
Arap aşiretlerinini saf değiştirmesi ile ilgili Ahmet Şara ve Suudi Arabistan’ın rolüne dikkat çeken Dr. Özkan, SDG’nin bu dengeyi doğru okuyamadığı görüşünde:
“Bazı Arap aşiretleri SDG ile hareket etse de büyük çoğunluğu Şam’a destek veriyor. Deyre Zor ve Rakka’nın düşmesi, Fırat’ın doğusunda Kürt olmayan bölgelerin hızla Suriye ordusunun eline geçmesinde de bu aşiretlerin saf değiştirmesi büyük rol oynadı. Ahmet Şara zeki bir insan gibi görünüyor. Şara, Deyrezor’da 2015-2016’da Arap aşiretleriyle bağlantı kurmuş ve cumhurbaşkanı olarak kendisini ilan ettiğinde ‘Baas yönetiminin en büyük günahı aşiretleri ülke yönetiminden dışlamasıdır’ demişti. Bunu ilk dinlediğimde siyaset icabı söylenmiş bir laf olarak diye düşünmüştüm. Ancak böyle olmadı. Ahmet Şara, geçtiğimiz yıl 19 Temmuz’da bütün aşiretleri bir araya getirerek bir toplantı yaptı. Resmi olarak orada başlayan ilişkilerle Arap aşiretleri ikna etmiş gibi gözüküyor. Kökleri Suudi Arabistan’da bulunan Şammar Aşireti, politik nedenlerden ve kıtlık gibi nedenlerden ötürü Suriye’ye gelmiş bir aşiret. Bu aşiretin 19’uncu yüzyıldan beri Suudi Arabistan ile ilişkileri sürüyor. Yani Suudi Arabistan her zaman aşiretler üzerinden Suriye’yi denetleyerek kontrol altına aldı. Suudi Arabistan, aşiretlerin SDG’ye katılmalarında da rol oynadı. Ancak şu an Suudi Arabistan ABD ile uyumlu hareket etme adına fikir değiştirmiş gibi görünüyor. Bazı farklı faktörler de etkili oldu örneğin. Şara aşiret liderlerine yüksek makamlar vadetmiş gibi görünüyor. Böylece Şara SDG ile müttefik olan aşiretleri kendi saflarına çekmeyi başardı. Suriye milli ordusunun maaşlarını Suriye ordusuna entegre olmadan önce Türkiye veriyordu ve savaşçı başı 50 dolar ödeniyordu. SDG 500 dolar civarında maaş veriyordu. Bu da aşiretler için cazipti. Bu sebeplerden ötürü aşiretler SDG ile hareket etmeyi uygun görüyordu ancak daha sonra dengeler değişti. Hem ABD’nin hem Suudi Arabistan’ın tutumundaki değişiklik hem de Şara’nın yüksek makamlar teklif etmesi cazip geldi. Sonuçta Araplar ve Arap kimliğinin önemli olduğunu düşünüyorlar. Bu yüzden merkezi yönetimle hareket etmeleri doğal. Bir de SDG dengeleri tam okuyamadı. ABD’nin sonuna kadar kendileriyle kalacağını düşündüler ancak evdeki hesap çarşıya uymamış gibi görünüyor.”
‘Suriye’de işlerin düzelmesi ABD ve Batılı ülkelerin tutumları ile yatırımlara bağlı’
Suriye ekonomisinin bozulmasında Sezar yaptırımlarının etkisine dikkat çeken Dr. Özkan, ülkede ABD ve Batılı ülkelerin tutumunun yanı sıra ülkeye yapılacak isabetli yatırımlara da işaret etti:
“Ekonomik dinamikler askeri dinamikler kadar hatta çok daha fazla önemli. Esad’ın düşmesi de büyük ölçüde ekonomik nedenlerle oldu. Sezar yaptırımları ile birlikte başlayan süreç sonrası oldu. İç savaş döneminde ekonomi canlıydı. İran da, Suudi Arabistan da para akıtıyordu. Ekonomik sorun yoktu ancak Sezar yaptırımları ile beraber ekonomi felç oldu. Bir şey alıp satılamıyor, kayıt dışı satış yapılıyor vs. 90’lı yıllarda Şam’da yaşadığım süreçte dolar 2006’ya kadar uzunca bir süre sabitti. 1 dolar 50 Suriye lirasıydı. İç savaş sürecinde dolar arttı ve Sezar yaptırımlarından sonra uçuşa geçti. Böyle olunca da ülkedeki dengeler bozuldu. Beşar Esad’ın son dönemlerinde durum kritikti. Devlet temel gıda maddelerini sübvanse etmese halk açlıktan ölecekti. Bir profesörün maaşı 20-30 dolar arasında değişiyordu. Bu maaşla lokantada iki öğün yemek yenilebiliyordu. Çok büyük bir pahalılık vardı. Şara iş başına geldiğinde maaşlara yüzde 400 zam yaptı. Ancak kaynak konusu hala sıkıntılı. Körfez ülkeleri destek vermeye çalışsa da dışardan gelen parayla nereye kadar ekonomiyi döndürebilecekleri meçhul. Suriye’de işler düzelebilir. Bu biraz ABD ve Batılı ülkelerin tutumuyla alakalı. Suriye halkı ticarette çok başarılı. Halep bölgenin en önemli ticaret merkezlerinden biri. Şamlıların 2 bin yıllık ticaret yeteneği hala devam ediyor. Baas dönemindeki devletçi politikalar sebebiyle çok fazla ilerleyemiyorlardı ancak şu an isabetli yatırımlar yapılır engeller ortadan kalkarsa ülkenin 10 sene içinde iyi bir noktaya gelmemesi için bir neden yok. Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin de buna bağlı olarak ülkelerine dönme seçeneği gibi bir seçenek de mevcut.”