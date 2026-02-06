SGK Uzmanı Melis Elmen: ‘Kredi kartı limitinizi acil durumlar için saklıyorsunuz ama ona da karışıyorlar’

“Kredi kartıyla ilgili herkesin merak ettiği bir durum var. BDDK diyor ki kart limitlerini indirin. Sizin 1 milyonluk bir kredi kartınız var ve bunu kullanmıyorsunuz, acil durumlar için saklıyorsunuz. BDDK ise kullanmıyorsa limitleri indirin diyor, ona da karışıyorlar. Ben o limiti kullanmıyorum zaten ne sana zararı var ne de bana. Kredi kartlarına getirilen kısıtlama ile harcamaları da kısıtlayın diyor. İnsanlar ise isyan etti. Özel okul fiyatları korkunç, bunun başka masrafları da var. İnsanlar da stabil olarak nakit paraya sahip değilse kredi kartından çektiriyor ve taksit yaptırıyor. Bu limitlere ise sonrasında eğitim ve sağlık harcamaları konusunda istisna getirilmiş, bunun için de müşteri hizmetleriyle uğraşmanız gerekecek. Enflasyon düşsün diye sıkılaştırmadan bahsediyorlar. Ben zaten harcamıyordum ki, neyin enflasyonu? Belki vatandaşın nakit parası yok, her şeyi düzenli ödediği için belli bir limiti var. Bunu da engelliyorlar. Ben limitime ellemeye kıyamamışken size ne oluyor?”