Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen: 'Kredi kartı limitinizi acil durumlar için saklıyorsunuz ama ona da karışıyorlar'
SGK Uzmanı Melis Elmen: ‘Kredi kartı limitinizi acil durumlar için saklıyorsunuz ama ona da karışıyorlar’
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'teki Çalışma Hayatım programında bugün, BDDK'nın kredi kartı limitlerine kısıtlama getirmesini değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kredi kartı limitlerine getirdiği kısıtlamayı değerlendirdi.Vatandaşın nakit paraya sahip değilken kredi kartına başvurmak zorunda kaldığını belirten Elmen, şöyle aktardı:
Melis Elmen
Melis Elmen
SGK Uzmanı Melis Elmen: ‘Kredi kartı limitinizi acil durumlar için saklıyorsunuz ama ona da karışıyorlar’

17:41 06.02.2026
Melis Elmen
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, BDDK’nın kredi kartı limitlerine kısıtlama getirmesini değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun kredi kartı limitlerine getirdiği kısıtlamayı değerlendirdi.
Vatandaşın nakit paraya sahip değilken kredi kartına başvurmak zorunda kaldığını belirten Elmen, şöyle aktardı:
“Kredi kartıyla ilgili herkesin merak ettiği bir durum var. BDDK diyor ki kart limitlerini indirin. Sizin 1 milyonluk bir kredi kartınız var ve bunu kullanmıyorsunuz, acil durumlar için saklıyorsunuz. BDDK ise kullanmıyorsa limitleri indirin diyor, ona da karışıyorlar. Ben o limiti kullanmıyorum zaten ne sana zararı var ne de bana. Kredi kartlarına getirilen kısıtlama ile harcamaları da kısıtlayın diyor. İnsanlar ise isyan etti. Özel okul fiyatları korkunç, bunun başka masrafları da var. İnsanlar da stabil olarak nakit paraya sahip değilse kredi kartından çektiriyor ve taksit yaptırıyor. Bu limitlere ise sonrasında eğitim ve sağlık harcamaları konusunda istisna getirilmiş, bunun için de müşteri hizmetleriyle uğraşmanız gerekecek. Enflasyon düşsün diye sıkılaştırmadan bahsediyorlar. Ben zaten harcamıyordum ki, neyin enflasyonu? Belki vatandaşın nakit parası yok, her şeyi düzenli ödediği için belli bir limiti var. Bunu da engelliyorlar. Ben limitime ellemeye kıyamamışken size ne oluyor?”
