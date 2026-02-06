SGK Başkanı Raci Kaya, BDDK üyeliğine getirildi

Raci Kaya görevden alındı ama aslında bir tür ‘tenzili terfi’yle BDDK’ya atandı; Cumhurbaşkanı’nın yönetim tarzında, görevden ayrılan isimlerin tamamen dışarıda bırakılmadığını görüyoruz. BDDK, SGK’ya göre daha etkili bir kurum ve Kaya burada maaşını, makamını ve imkanlarını koruyacak. Raci Kaya’nın görevden alınmasının asıl nedeni ise birkaç ay önce yaptığı ‘eskiden 50 yaşında ölüyorduk, şimdi ortalama yaşam süresi 78’e çıktı, bu yüzden SGK batıyor’ sözlerinin toplumda büyük tepki yaratmasıdır. Bu açıklama özellikle emekliler nezdinde çok olumsuz bir iz bıraktı ve hafızalara kazındı; bu nedenle kendisinin görünürlükten çekildiğini düşünüyorum. Yerine atanan Yunus Elitaş’la ilgili olarak da dikkat çeken nokta, iktidar çevrelerine yakın, aynı coğrafyadan gelen bir isim olmasıdır.