SGK Başkanı Raci Kaya, BDDK üyeliğine getirildi
SGK Başkanı Raci Kaya, BDDK üyeliğine getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de birçok görevde değişiklik yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya görevden alındı... 06.02.2026
Resmi Gazete'nin 6 Şubat Cuma 2026 tarihli sayısında atama kararları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya'nın görevinden alındığı duyuruldu. Raci Kaya BDDK üyeliğine atanırken yerine Hazine ve Maliye Bakanı yardımcısı Yunus Elitaş atandı.SGK Başkanı Kaya "Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün ortalama yaşam süresi 78'e çıktı. EYT sonrası emekli sayısı 3 milyon arttı" demişti.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında . Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya görevden alınması hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
SGK Başkanı Raci Kaya, BDDK üyeliğine getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de birçok görevde değişiklik yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya görevden alındı, yerine Yunus Elitaş atandı. Kaya ise BDDK Üyeliğine atandı.
Resmi Gazete'nin 6 Şubat Cuma 2026 tarihli sayısında atama kararları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Raci Kaya'nın görevinden alındığı duyuruldu. Raci Kaya BDDK üyeliğine atanırken yerine Hazine ve Maliye Bakanı yardımcısı Yunus Elitaş atandı.
SGK Başkanı Kaya "Eskiden 50 yaşında ölüyorduk, bugün ortalama yaşam süresi 78'e çıktı. EYT sonrası emekli sayısı 3 milyon arttı" demişti.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında . Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya görevden alınması hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Raci Kaya görevden alındı ama aslında bir tür ‘tenzili terfi’yle BDDK’ya atandı; Cumhurbaşkanı’nın yönetim tarzında, görevden ayrılan isimlerin tamamen dışarıda bırakılmadığını görüyoruz. BDDK, SGK’ya göre daha etkili bir kurum ve Kaya burada maaşını, makamını ve imkanlarını koruyacak. Raci Kaya’nın görevden alınmasının asıl nedeni ise birkaç ay önce yaptığı ‘eskiden 50 yaşında ölüyorduk, şimdi ortalama yaşam süresi 78’e çıktı, bu yüzden SGK batıyor’ sözlerinin toplumda büyük tepki yaratmasıdır. Bu açıklama özellikle emekliler nezdinde çok olumsuz bir iz bıraktı ve hafızalara kazındı; bu nedenle kendisinin görünürlükten çekildiğini düşünüyorum. Yerine atanan Yunus Elitaş’la ilgili olarak da dikkat çeken nokta, iktidar çevrelerine yakın, aynı coğrafyadan gelen bir isim olmasıdır.