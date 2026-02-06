https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/meteorolojiden-sari-kodlu-saganak-ve-firtina-uyarisi-tum-bolgelerde-yagis-etkili-olacak-1103305181.html

Meteoroloji'den sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı: Tüm bölgelerde yağış etkili olacak

Meteoroloji'den sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı: Tüm bölgelerde yağış etkili olacak

6 Şubat 2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Şubat Cuma günü hava durumu tahminlerine göre tüm bölgelerde yağış etkili olacak. 20 il için sarı kodlu uyarıAmasya, Antalya, Artvin, Burdur, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Yozgat, Bayburt illerinde sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapıldıMarmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Van ve Iğdır hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Meteorolojik uyarılarYağışların, Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE – 17°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıEDİRNE – 16°C – Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL – 14°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ – 18°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıEGEÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ – 17°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıİZMİR – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.AKDENİZÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.ADANA – 14°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıANTALYA – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.HATAY – 11°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıISPARTA – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıİÇ ANADOLUÇok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.ANKARA – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKONYA – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİVAS – 3°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, sabah saatlerinde iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU – 10°C – Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE – 16°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıSİNOP – 18°C – Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK – 16°C – Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN – 10°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSAMSUN – 18°C – Çok bulutlu ve akşam saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON – 18°C – Çok bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Iğdır ve Van hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesiERZURUM – 2°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlıKARS – 1°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlıMALATYA – 7°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN – 5°C – Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı bekleniyor.DİYARBAKIR – 12°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP – 7°C – Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT – 14°C – Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA – 12°C – Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

