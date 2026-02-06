https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/gazeteci-cevat-gok-iran-yakasini-abdye-kaptirirsa-arkasi-gelir--1103319867.html

Gazeteci Cevat Gök: İran yakasını ABD’ye kaptırırsa arkası gelir

Gazeteci Cevat Gök: İran yakasını ABD'ye kaptırırsa arkası gelir

06.02.2026

Ortadoğu’da giderek sertleşen gerilim, yalnızca askeri cephede yaşanan gelişmelerle sınırlı kalmıyor; enerji piyasalarından küresel ticaret yollarına, finansal sistemden büyük güçler arasındaki rekabete kadar geniş bir alanda etkisini hissettiriyor. Özellikle ABD’nin uzun yıllardır İran’a uyguladığı yaptırımların yarattığı ekonomik baskı, Tahran’ın iç dengeleri kadar bölgesel ve küresel hesapları da doğrudan etkiliyor.Bir yanda Washington’un İran’ı ‘maksimum baskı’ politikasıyla köşeye sıkıştırma çabası sürerken, diğer yanda bu yaptırımların İran’ı teslim almak yerine kendi üretim kapasitesini geliştirmeye ve alternatif ticaret kanalları oluşturmaya zorladığı yönünde değerlendirmeler öne çıkıyor. Olası bir ABD-İran çatışmasının ise yalnızca iki ülkeyi değil, petrol fiyatlarından küresel enflasyona kadar uzanan zincirleme sonuçlar doğurabileceği vurgulanıyor.Bu tabloda Çin ve Rusya’nın İran ile kurduğu yakın ilişkiler, Batı merkezli sistemin dışında yeni ekonomik ve siyasi hatların güçlendiğine işaret ederken; Türkiye’nin de içinde bulunduğu birçok ülkenin BRICS ve benzeri platformlara yönelmesi, tek kutuplu düzenin aşınmakta olduğuna dair önemli göstergeler olarak görülüyor.Tüm bu gelişmeler, İran’ın neden Batı sistemine tam entegrasyondan kaçındığı, ambargo altında nasıl ayakta kaldığı ve olası bir teslimiyetin ne tür sonuçlar doğurabileceği sorularını yeniden gündeme taşıyor. Gazeteci Cevat Gök, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programında yaptığı değerlendirmelerde, İran’a yönelik politikaların arka planını ve bölgeyi bekleyen riskleri bu çerçevede ele aldı. Gök, şunları söyledi:‘İran savaşın genişlemesini hiçbir zaman istemedi’İran’ın sürecin başından itibaren çatışmayı büyütmekten özellikle kaçındığını, Hürmüz Boğazı’nı kapatma gibi adımları son ana bıraktığını söyleyen Gök, herhangi bir ülkenin topraklarının İran’a saldırı için kullanılması halinde, Tahran’ın bunu doğrudan savaş nedeni sayacağını ve gerekli karşılığı vereceğini kaydetti:‘Devrim Muhafızları 50’ye yakın üssünü boşaltıp başka yerlere taşındı’Gök, Devrim Muhafızları’nın Tahran ve çevresinde yaklaşık 50 üssü boşaltmasının bir geri çekilme değil, olası saldırılara karşı taktiksel mevzi değişikliği olduğunu söyledi. Gök’e göre önceki 12 günlük çatışmalara kıyasla daha ağır bir savaş ihtimali bulunuyor; çünkü bu kez sahada doğrudan ABD var ve İran’dan tam teslimiyet isteniyor:‘İran 45 yıldır ambargo ekonomisiyle yaşıyor’İran’ın Batı’ya tam entegrasyondan özellikle kaçındığını ifade eden Gök, Batı sistemine dâhil olmanın uzun vadede ülkeleri bağımlı ve kırılgan hale getirdiğini belirtti. Gök’e göre yaptırımlar, İran’ın birçok sektörde iç üretim kapasitesini geliştirmesine ve kendi finansal mekanizmalarını kurmasına yol açtı:‘Ülkeler ABD karşısında birlikte hareket etmek zorunda’Türkiye’nin BRICS’e gözlemci olarak katılma adımlarını da değerlendiren Gök, Batı’nın baskıcı politikalarına karşı ülkelerin ortak bir zemin aradığını ifade etti. Gök, “Sayın Devlet Bahçeli’nin TRÇ İttifakı söylemi biraz da teknolojik açıdan da bakıyor bana göre. Bu iş birliğiyle ilgili Çin’in yükselen ekonomisini de göz önünde bulundurmak gerek. Türkiye’nin BRICS’e gözlemci olarak katılması vs. bütün bunlar bu ülkelerin Amerika karşısında Batı’nın da bu zorbalığı ile birlikte ciddi manada bir araya gelmek zorunda olduklarını hissediyor. Yani biri sıkışsa hepsi tehlike altına girecek” dedi.‘İran düşmanlığı ABD ve İsrail’e yarar’Cevat Gök, kamuoyunda İran’ın Türkiye’ye düşman olduğu yönünde bilinçli bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, bunun sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini söyledi. Gök, sözlerini şöyle sürdürdü:

