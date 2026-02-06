https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/emeklilik-sisteminde-yeni-donem-maas-farklari-icin-ortak-zam-formulu-masada-1103310779.html

Emeklilik sisteminde yeni dönem: Maaş farkları için ortak zam formülü masada

2026-02-06T10:44+0300

ekonomi̇

emeklilik

bağ-kur

ssk

cumhurbaşkanlığı

Emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AK Parti koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon, emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini mercek altına aldı.Maaş makası yeniden düzenlenecekYapılan değerlendirmelerde, düşük prim ödeyen emekliler ile yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının giderek açıldığı tespit edildi. AK Parti kurmayları, prim-maaş dengesinin yeniden kurulması için etki analizleri hazırlandığını ve farklı formüllerin masada olduğunu belirtiyor.Ortak zam gündemdeÇalışmanın önemli başlıklarından biri de emekli zamlarındaki farklılıklar. Bu yıl başında memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 zam yapılmıştı. Yeni düzenlemeyle bu farkın kaldırılması ve tüm emeklilere ortak zam verilmesi hedefleniyor.En düşük maaş uygulaması kalkabilirPlanlanan değişikliklerle, maaşlar arasındaki dengenin sağlanması ve bu sayede en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Böylece sistemin daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.Düzenlemelerin büyük bölümünün, ekonomik programın sonuçlarının daha net görüleceği 2027 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Ancak yetkililer, bu yılın ikinci yarısından itibaren emekliler lehine bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.Vatandaşlık maaşı bağlantısıÇalışmaların, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen yeni sosyal destek modeliyle birlikte ele alınabileceği de ifade ediliyor. Bu kapsamda emeklilik sistemiyle sosyal destek mekanizmalarının daha uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

