Emeklilik sisteminde yeni dönem: Maaş farkları için ortak zam formülü masada
Emeklilik sisteminde yeni dönem: Maaş farkları için ortak zam formülü masada
Sputnik Türkiye
Emeklilik sisteminde kapsamlı bir değişiklik için düğmeye basıldı. Düşük primle emekli olanlarla yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş makasının kapatılması ve... 06.02.2026
ekonomi̇
emeklilik
bağ-kur
ssk
cumhurbaşkanlığı
Emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AK Parti koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon, emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini mercek altına aldı.Maaş makası yeniden düzenlenecekYapılan değerlendirmelerde, düşük prim ödeyen emekliler ile yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının giderek açıldığı tespit edildi. AK Parti kurmayları, prim-maaş dengesinin yeniden kurulması için etki analizleri hazırlandığını ve farklı formüllerin masada olduğunu belirtiyor.Ortak zam gündemdeÇalışmanın önemli başlıklarından biri de emekli zamlarındaki farklılıklar. Bu yıl başında memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 zam yapılmıştı. Yeni düzenlemeyle bu farkın kaldırılması ve tüm emeklilere ortak zam verilmesi hedefleniyor.En düşük maaş uygulaması kalkabilirPlanlanan değişikliklerle, maaşlar arasındaki dengenin sağlanması ve bu sayede en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Böylece sistemin daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.Düzenlemelerin büyük bölümünün, ekonomik programın sonuçlarının daha net görüleceği 2027 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Ancak yetkililer, bu yılın ikinci yarısından itibaren emekliler lehine bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.Vatandaşlık maaşı bağlantısıÇalışmaların, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen yeni sosyal destek modeliyle birlikte ele alınabileceği de ifade ediliyor. Bu kapsamda emeklilik sistemiyle sosyal destek mekanizmalarının daha uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.
SON HABERLER
10:44 06.02.2026
Emeklilik sisteminde kapsamlı bir değişiklik için düğmeye basıldı. Düşük primle emekli olanlarla yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş makasının kapatılması ve SSK, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerine ortak zam verilmesi gündemde.
Emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve AK Parti koordinasyonunda kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon, emeklilik sistemi ve maaş hesaplama yöntemlerini mercek altına aldı.

Maaş makası yeniden düzenlenecek

Yapılan değerlendirmelerde, düşük prim ödeyen emekliler ile yüksek prim ödeyenler arasındaki maaş farkının giderek açıldığı tespit edildi. AK Parti kurmayları, prim-maaş dengesinin yeniden kurulması için etki analizleri hazırlandığını ve farklı formüllerin masada olduğunu belirtiyor.

Ortak zam gündemde

Çalışmanın önemli başlıklarından biri de emekli zamlarındaki farklılıklar. Bu yıl başında memur emeklilerine yüzde 18,60, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 12,19 zam yapılmıştı. Yeni düzenlemeyle bu farkın kaldırılması ve tüm emeklilere ortak zam verilmesi hedefleniyor.

En düşük maaş uygulaması kalkabilir

Planlanan değişikliklerle, maaşlar arasındaki dengenin sağlanması ve bu sayede en düşük emekli maaşı uygulamasına duyulan ihtiyacın ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Böylece sistemin daha adil ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.
Düzenlemelerin büyük bölümünün, ekonomik programın sonuçlarının daha net görüleceği 2027 yılı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Ancak yetkililer, bu yılın ikinci yarısından itibaren emekliler lehine bazı iyileştirmelerin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Vatandaşlık maaşı bağlantısı

Çalışmaların, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen yeni sosyal destek modeliyle birlikte ele alınabileceği de ifade ediliyor. Bu kapsamda emeklilik sistemiyle sosyal destek mekanizmalarının daha uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.
En düşük emekli maaşı farkları hesaplara yatırıldı
4 Şubat, 16:17
