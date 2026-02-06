Depremde kaybolan çocuğunu Epstein belgelerinde arayan baba konuştu: Furkan nerede?

Kayıp çocuklar işte, kaçırılan çocuklar, acaba mı diye düşünüyor insan yani. Acaba benim çocuğum da mı kaçırıldı? Yani hiçbir yerden bir haber yok, bir umut yok. Her şeyi kontrol etmek zorundayım yani. Hiçbir bilgim olmadı, hiçbir şey yok. Hastaneden sonrası bu ama. Furkan, hastaneye kadar götürüldüğü her şeyi de kesin, hastaneye kadar götürüldüğü kayıtlar var, ifadeler var. Götüren kişiyi de tespit edildi, hastaneye teslim ettiğini. Ondan sonrası yok, hiçbir bilgi yok, araştırıldığına da inanmıyorum yani. Kimse ilgilenmiyor. Aile Sosyal'e de gittim. Araştırıyorlar, bakıyorlar ama acaba devletin elinde mi? Çocuk yetiştirmede sevgi evlerinde mi? Yani DNA testi yaptık diyorlar, orada çıkmadı deniliyor. Benim çocuğum bir fotoğraflara falan bakayım bari, elinizde fotoğraflar falan var mı? Bir de ben göreyim, yok. Nenim çocuğumu devlet isim, soy isim ve kimlik numarasıyla arıyordu. Benim çocuğum konuşamıyordu ki, henüz daha konuşmuyordu. Anne baba abi diyordu sadece. Hiçbir sonuç yok, sadece sevgi evlerine işte DNA testi yaptık dediler. Bir de vefat edenleri arasında. Onlar da yaşayan veya ölenler arasında yok. İsmi olarak Furkan da kayıp diyor. Depremde kaybolan çocuk yok diyorlar. Ama Furkan kayıp. Furkan'a ne oldu sorusunun yanıtını verilmesi lazım. Furkan nerede? Aile Sosyal Politikalar Bakanı yanıtını verdi, ‘kayıp çocuk yoktur’ diye. Furkan var. Var olmamış gibi davranıyorlar. Emniyetin verdiği kayıtlarda var, kayıp çocuklar var. Ama bir şey yapamıyoruz. Toplu iğnenin ucu kadar bile bir ilerleme yok. Vefat eden çocuğum da var. En azından yeri belli. Gidip geliyorum mezarına gittiğim zaman. En azından oğlum burada. Allah verdi, Allah aldı. Furkan'a da Allah verdi de kim aldı? Kim götürdü? Daha önce de söyledim. Hastanede gören bir hemşire de vardı. Çocuğun kaybolduğunu öğrendikten sonra ifadesini değiştirdi. İlk önce çocuğu gördüğünü kucaklayıp arka tarafa kalktığını söyledi. Sonra da ikinci depremde tahliye sırasında battaniyeye sardım dışarıya indirdim tahliye için. Ama kayıp olay artınca bu sefer ifadesini değiştirdi. Ben görmedim. İki çocuğumuzla herhangi bir DNA testi, herhangi bir örnek, bir şey eşleştirme yapmadan bu çocuklar benim dedim ve aldım. Ne bir yere bir imza attım, ne bir DNA testi karşılaştırılması yaptı. Furkan'a da başkasını aldı o şekilde.