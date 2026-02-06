Türkiye
Arakçi: Diplomasiye iyi niyetle ancak haklarımızdan taviz vermeden gireceğiz
Arakçi: Diplomasiye iyi niyetle ancak haklarımızdan taviz vermeden gireceğiz
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'da ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde, Tahran'ın diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden...
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'da ABD ile yapılacak olan müzakereler öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden diplomasiye iyi niyetle yaklaşacakları ancak haklarından taviz vermeyecekleri mesajını yayımladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verdi:İran ile ABD arasındaki müzakerelerİran ile ABD, Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeleri, Umman’da yeniden başlatıyor.Arakçi, sabah saatlerinde İran heyetine başkanlık ederken, Umman'ın başkenti Maskat'a vardı. ABD’yi ise Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.
i̇ran
abd
Arakçi: Diplomasiye iyi niyetle ancak haklarımızdan taviz vermeden gireceğiz

© AP Photo / Vahid Salemi
© AP Photo / Vahid Salemi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman’da ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde, Tahran’ın diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden gireceğini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'da ABD ile yapılacak olan müzakereler öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden diplomasiye iyi niyetle yaklaşacakları ancak haklarından taviz vermeyecekleri mesajını yayımladı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İran, diplomasiye gözleri açık ve geçen yılın hafızasıyla giriyor. İyi niyetle hareket ediyor ve haklarımız konusunda kararlı bir şekilde dururuz.

Verilen taahhütler yerine getirilmelidir. Eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar, sadece söz değil, olmazsa olmazdır ve kalıcı bir anlaşmanın temel taşlarıdır.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD, Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeleri, Umman’da yeniden başlatıyor.
Arakçi, sabah saatlerinde İran heyetine başkanlık ederken, Umman'ın başkenti Maskat'a vardı. ABD’yi ise Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.
