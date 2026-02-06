https://anlatilaninotesi.com.tr/20260206/arakci-diplomasiye-iyi-niyetle-ancak-haklarimizdan-taviz-vermeden-girecegiz-1103311926.html

Arakçi: Diplomasiye iyi niyetle ancak haklarımızdan taviz vermeden gireceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'da ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde, Tahran'ın diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden...

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman'da ABD ile yapılacak olan müzakereler öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden diplomasiye iyi niyetle yaklaşacakları ancak haklarından taviz vermeyecekleri mesajını yayımladı. Paylaşımda şu ifadelere yer verdi:İran ile ABD arasındaki müzakerelerİran ile ABD, Haziran 2025'te İsrail ve ABD’nin saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeleri, Umman’da yeniden başlatıyor.Arakçi, sabah saatlerinde İran heyetine başkanlık ederken, Umman'ın başkenti Maskat'a vardı. ABD’yi ise Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

