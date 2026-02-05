Umur Tugay Yücel: Ankara müdahale yerine müzakere istiyor

Batılı elitler insan eti yiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Epstein belgelerinin ortaya çıkmasının ardından 2024 yılında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Batılı elitlerin karınlarını insan etiyle, ceplerini de parayla doldurmaya alışkınlar. Vampirlerin balosu sona eriyor, diyor. Çünkü Epstein belgelerinde şöyle şeyler vardı. İşte ABD'nin eski başkanı Baba Bush, George W. Bush'un bir erkek mağdura cinsel saldırıda bulunduğu ve aynı mağdurun ayaklarının kesildiği bir rütuel kurban törenine maruz kaldığı iddia ediliyor. Mağdur ayrıca bir yat üzerinde bir çocuğun parçalandığını ve bağırsaklarının çıkarıldığını gördüğünü, orada bulunan kişilerin bu bağırsak atıklarını, yani iğrenç şeyler söylüyorum ama, yediğini öne sürüyor. Hatırlayın bir mankenin görüntüsü. Meksikalı bir manken bir otel çıkışında diyor ki içeride insan yiyorlar, diyor. Sonra o manken ortadan kayboluyor. Yani hastane kaydı yok, gözaltı kaydı yok, bir şey yok falan filan. Başka şeyler. Sonra ben biraz dalayım dedim. Nedir bu diye? Korkunç bir şey yani korkunç bir örgüt. Ama ben biraz bu örgütün, yani bu vahşilikleri neden yaptığını, şeyi de hatırlıyorum. Yani bazı filmler gerçek mi oluyor diyorum. Mesela Hostel diye bir film vardı. İşte Batılı zenginler. Bir, iki, üç galiba. Üç serisi mi vardı? İki serisi. Ben iki tanesini izledim. Galiba üçüncü de varmış onu hatırlamıyorum. Batılı zenginler işte birileri kaçırılıyor. Grup tarafından kaçırılan insanlar belli odalarda işte belli paralar ödeyen zenginler tarafından vahşice katlediliyordu. Öyle bir oyun. Zenginler geliyor, testereyle geliyor, başka şeylerle geliyor, kerpetenle geliyor, bilmem bıçakla geliyor falan filan. Bu filmlerde işte zenginlerin normal insanlara yönelik böyle vahşi oyunları aktarılıyordu. Epstein'de bunu görüyoruz. Ama Epstein'de başka bir şey daha görüyoruz. İsrail'in korkunç bir siyonist örgütlenmesini görüyoruz. Siyonist bir yapılanma görüyoruz. Yani korkunç bir yapılanma. Hem pedofil, hem cinsel tacizci, tecavüzcü bir profilin perde arkasındaki gücü görüyoruz aslında. Epstein, ben bunları yapayım, deyim yerindeyse dostlarımız kusura bakmasın bu ifade için ama muhabbet tellallığı yapayım, para kazanayım, 3-5 kişiyle de güçlü olayım demiyor. Epstein'i birileri destekliyor. Kim destekliyor? 36 defa İsrail'in eski başbakanı Ehud Barak'la görüşmüş. Bu görüşme 3-4 sene içinde. 36 görüşme. Ehud Barak bu 4 sene içinde görevdeyken muhataplarıyla görüşmüyor. Düşünün yani o kadar görüşmemiştir. 36 defa ne görüştün? Epstein-Mossad bağlantısı ne? Epstein-İsrail derin yapılanması ne? İsrail-Siyonist yapılanması ne? Ari Ben Menaşe diye bir tip. Ari Ben Menaşe'yi ben başka bir kitapta okurken, Mossad'la ilgili bir kitap okurken orada karşılaştım. Mossad'ın en derin adamlarından biri. Hatta o dönem şeye de karşı çıkıyor. Netanyahu'nun ilk başbakanlı döneminde diyor ki ya bu adam karısıyla geliyor diyor karısı ısrarla Mossad'ı gezmeye çalışıyor diyor. Böyle bir başbakan profili yok diyor. Böyle bir örneği yok diyor. Netanyahu'nun eşinin çok şey olduğu söylenir zaten. Böyle aktif olduğu söylenir. Son Mossad başkanını da direktörünü işte ne diyorlarsa. Eşinin önerdiği söyleniyor. Netanyahu'nun askeri danışmanıydı. Mossad'ın başına o geçti. Onu da eşinin önerdiği söyleniyor. İşte Ari Ben Menaşe operatif bir adam. Çok da etkili bir adam İsraili istihbaratında. Ari Ben Menaşe aynı zamanda Prenses Diana ile Dodi El Fayed'in öldürüldüğü kazada yine araçta bulunan yanlış hatırlamıyorsam aracı kullanan bir otel ismini unuttum. Bilinen bir otel yani uluslararası anlamında bilinen bir otelin güvenlik müdürünü Mossad'a eleman yapan kişidir. Ve o kazayı biliyor. Hatta Ari Ben Menaşe şöyle yapıyor. Eyvah bu olayı bize yıkarlar diyor. Orada çünkü şeyi söylüyor. Fransız istihbaratıyla İngiliz istihbaratının iş birliğini aslında anlatıyorlar. Ama Ari Ben Menaşe de o süreci çok yakından takip eden biri. İsrail istihbaratında etkili bir isim. Diyor ki Ari Ben Menaşe doğrudan bu Gislaine Maxwell yani Epstein'in en yakındaki isim muhtemelen partneri diyelim. Onun üzerinden bu ikisi Mossad'a çalışıyordu. İsrail istihbaratına çalışıyordu diyor. Ve başka veriler var. Nereye kadar uzanıyor biliyor musunuz bu veriler? Öyle bir örgütlenme ki Kaç dakikamız kaldı? Tamam. Öyle bir örgütlenme ki başka başka isimler üzerinden ta Haganah ve İrgun örgütlerine kadar uzanan bir ağdan bahsediyoruz. Bunların detaylarını anlatacağım. Çünkü o kadar çok bilgi var ki bir buçuk saati ayırsak bitiremeyiz. Bunu söyleyeyim. Bunları parça parça anlatacağım sizlere. Ondan sonra Haganah, İrgun'un örgütlenmesi oradan geliyor mafya örgütlenmeleri mafya örgütlenmeleri üzerinden ilişkiler ağının kurulması finans yapılanmaları oluşturulması şirketler kurulması mesela çok bilinen bir moda şirketi baş harfleri VS hepiniz bilirsiniz yani çoğunuz bilirsiniz. Onun patronunun kurduğu Megagroup onun kurucu ortaklarından olduğu Megagroup o VS'nin patronunun app site'ine aktardığı paralar 1.4 milyar dolar malikanesini ona vermesi ve Megagroup'un siyonist bir yapılanma olması hepsi birbirine bağlantılı diyelim.