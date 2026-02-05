https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/trump-abd-ile-venezuela-dunya-petrolunun-yuzde-68ine-sahip--1103296943.html
Trump: ABD ile Venezuela dünya petrolünün yüzde 68'ine sahip
Trump: ABD ile Venezuela dünya petrolünün yüzde 68'ine sahip
ABD Başkanı, 50 milyon varil petrolin şu anda ABD'ye doğru yolda olduğunu söylerken, ABD ve Venezüella'nın birlikte dünya petrol rezervlerinin yüzde 68'ine sahip olduğunu ekledi.
Yıllık Ulusal Dua Kahvaltısı’nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ‘Amerika Birleşik Devletleri ile Venezüella’nın çok iyi çalıştıklarını’ söylerken, ‘50 milyon varil Venezüella petrolünün şu anda Houston’a doğru yolda olduğunu’ ekledi.“Yakın zamanda Venezüella ile… liderlikleriyle çok iyi anlaşıyoruz,” diyen Trump, ABD ile Venezüella’nın birlikte dünya petrol rezervlerinin yüzde 68’ine sahip olduğunu öne sürdü.
Trump: ABD ile Venezuela dünya petrolünün yüzde 68'ine sahip
ABD Başkanı, 50 milyon varil petrolin şu anda ABD’ye doğru yolda olduğunu söylerken, ABD ve Venezüella’nın birlikte dünya petrol rezervlerinin yüzde 68’ine sahip olduğunu ekledi.
Yıllık Ulusal Dua Kahvaltısı’nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ‘Amerika Birleşik Devletleri ile Venezüella’nın çok iyi çalıştıklarını’ söylerken, ‘50 milyon varil Venezüella petrolünün şu anda Houston’a doğru yolda olduğunu’ ekledi.
“Yakın zamanda Venezüella ile… liderlikleriyle çok iyi anlaşıyoruz,” diyen Trump, ABD ile Venezüella’nın birlikte dünya petrol rezervlerinin yüzde 68’ine sahip olduğunu öne sürdü.