https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/trump-abd-ile-venezuela-dunya-petrolunun-yuzde-68ine-sahip--1103296943.html

Trump: ABD ile Venezuela dünya petrolünün yüzde 68'ine sahip

Trump: ABD ile Venezuela dünya petrolünün yüzde 68'ine sahip

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı, 50 milyon varil petrolin şu anda ABD’ye doğru yolda olduğunu söylerken, ABD ve Venezüella’nın birlikte dünya petrol rezervlerinin yüzde 68’ine... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T17:37+0300

2026-02-05T17:37+0300

2026-02-05T17:37+0300

dünya

donald trump

venezüella

abd

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103296660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_008de6c14fdbec965790735306512211.jpg

Yıllık Ulusal Dua Kahvaltısı’nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ‘Amerika Birleşik Devletleri ile Venezüella’nın çok iyi çalıştıklarını’ söylerken, ‘50 milyon varil Venezüella petrolünün şu anda Houston’a doğru yolda olduğunu’ ekledi.“Yakın zamanda Venezüella ile… liderlikleriyle çok iyi anlaşıyoruz,” diyen Trump, ABD ile Venezüella’nın birlikte dünya petrol rezervlerinin yüzde 68’ine sahip olduğunu öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/abd-iran-muzakereleri-yarin-taraflar-ne-istiyor-1103285959.html

venezüella

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, venezüella, abd