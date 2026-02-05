Teknoloji dünyasında 2026’nın en gözde mesleği

“Teknoloji dünyasının 2026’daki en gözle mesleği hikaye anlatıcılığı. Artık hikayeleri iyi anlatan insanların çok para kazanacağı söyleniyor. En çok aranan ve en çok maaş teklif edilen mesleklerden biri yazılım mühendisliği olmaktan çıkmış, üst düzey yazılım ve hikaye anlatıcılığı olmuş. Sizce bu roller için kaç para maaş veriyorlar? Kıdem düzeyine göre yaklaşık 200 bin dolarla 775 bin dolar arası paralar teklif ediliyormuş. Yapay zeka teknolojisi giderek daha karmaşık hale geldiği için bunu herkesin anlayacağı dile çevirecek hikaye anlatıcılarına ihtiyaç duyuluyor. Dünyanın her yeri için iyi bir para”