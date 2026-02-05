https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/teknoloji-dunyasinda-2026nin-en-gozde-meslegi-1103296823.html
Teknoloji dünyasında 2026’nın en gözde mesleği
Teknoloji dünyasında 2026’nın en gözde mesleği
Gazeteci Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konusu, teknoloji dünyası için bu yılın en gözde mesleği...
2026-02-05T17:33+0300
2026-02-05T17:33+0300
2026-02-05T17:33+0300
2026’da teknoloji dünyasının en gözde mesleği yazılım değil, hikâye anlatıcılığı. Yapay zekâyı herkesin anlayacağı dile çeviren bu yeni rol için maaşlar 200 bin dolardan 775 bin dolara kadar çıkıyor.Gazeteci Serhat Ayan, Yapay Zeka Günlüğü programında yeni dönemin gözde mesleğini şöyle detaylandırdı:
Serhat Ayan
Serhat Ayan
2026’da teknoloji dünyasının en gözde mesleği yazılım değil, hikâye anlatıcılığı. Yapay zekâyı herkesin anlayacağı dile çeviren bu yeni rol için maaşlar 200 bin dolardan 775 bin dolara kadar çıkıyor.
Gazeteci Serhat Ayan, Yapay Zeka Günlüğü programında yeni dönemin gözde mesleğini şöyle detaylandırdı:
“Teknoloji dünyasının 2026’daki en gözle mesleği hikaye anlatıcılığı. Artık hikayeleri iyi anlatan insanların çok para kazanacağı söyleniyor. En çok aranan ve en çok maaş teklif edilen mesleklerden biri yazılım mühendisliği olmaktan çıkmış, üst düzey yazılım ve hikaye anlatıcılığı olmuş. Sizce bu roller için kaç para maaş veriyorlar? Kıdem düzeyine göre yaklaşık 200 bin dolarla 775 bin dolar arası paralar teklif ediliyormuş. Yapay zeka teknolojisi giderek daha karmaşık hale geldiği için bunu herkesin anlayacağı dile çevirecek hikaye anlatıcılarına ihtiyaç duyuluyor. Dünyanın her yeri için iyi bir para”