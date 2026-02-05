TBMM Çocuk Hakları Komisyonu sosyal medya raporunu onayladı
12:08 05.02.2026 (güncellendi: 12:09 05.02.2026)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, teknoloji stratejisti Füsun Sarp Nebil oldu.
Sosyal medyanın 15 yaş altı çocuklara yasaklanmasını içeren Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nun hazırladığı "Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler" raporu kabul edildi.
Yeri ve Zamanı programına gazeteci Güçlü Özgan'a konuk olan teknoloji stratejisti Füsun Sarp Nebil, raporu şöyle değerlendirdi:
“Rapor elime geçmedi, medyadan izledim ama bu konuyla çok zamandır ilgileniyorum. Öncelikle çocukların sosyal medyadan görmemesi gereken içerikleri görmesi ya da etkilenmesi tüm dünyanın sorunu. Bu rapor çocukları korumak açısından iyi bir şey değil. AKP’nin bazı yetkilileri 2017’den beri TC kimlikle internete girilmesi konusunu dile getiriyor. Bu tamamen sansüre yol açar. Sadece 15 yaşındaki çocuk değil Güçlü Özgan da internete girerken kimlik numarasını verecek. Sosyal medyaya isimsiz girmenin ve ifade özgürlüğünün sonu demek olur bu. Ama diğer taraftan zaman içinde tüm mecralara girişi engeller ve zamanla da AKP’nin internete girmesini istemediği insanların engellenmesi anlamına gelir. Bunun daha büyük tehlikesi ise siber güvenlik. Bunu sadece ben söylemiyorum, İngiliz gizli servisi bu konuda bir rapor vermiş. İngiliz yetkililer çocukların porno sitelerine girmelerini engellemek istediler. Bu nedenle bir kimlik sisteminden bahsettiler. Bu kimlik sistemi için rapor verildi. Raporda iki önemli başlık yer alıyordu. İnternete TC kimliklerle girilen bir sistem kurduğunuzda siber güvenlik açısından muazzam bir veri tabanı yaratıyorsunuz. Ama bu durum e-devlete başka bir yük getirecek. Tıpkı deprem zamanı telefonların kilitlenmesi gibi. Bu önlenemez ve siber güvenlik açısından riskli bir durum.”
‘Devlet vatandaşlarını korumalı’
“İnternetle fiziki hayatın bir farkı yok. Fiziki hayatta da dolandırıcılık ve zorbalık gibi her türlü problem var. Gerçek hayatta ne önlem alacaksak dijital hayatta da aynı önlemlerin alınması lazım. Bir devletin görevi yasaklamak değil vatandaşlarını korumaktır. Aileden başlayarak çeşitli ortamlarda eğitimler yapılması lazım. Aile eğitecek ve tehlikeleri anlatacak. Çeşitli denetim araçları var, bunlar kullanılabilir. Okullarda da dijital okuryazarlığa başlanması lazım. Bizim de belki sosyal medya platformlarını zorlayıp tasarımlarını değiştirtmemiz lazım.