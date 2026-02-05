TBMM Çocuk Hakları Komisyonu sosyal medya raporunu onayladı

“Rapor elime geçmedi, medyadan izledim ama bu konuyla çok zamandır ilgileniyorum. Öncelikle çocukların sosyal medyadan görmemesi gereken içerikleri görmesi ya da etkilenmesi tüm dünyanın sorunu. Bu rapor çocukları korumak açısından iyi bir şey değil. AKP’nin bazı yetkilileri 2017’den beri TC kimlikle internete girilmesi konusunu dile getiriyor. Bu tamamen sansüre yol açar. Sadece 15 yaşındaki çocuk değil Güçlü Özgan da internete girerken kimlik numarasını verecek. Sosyal medyaya isimsiz girmenin ve ifade özgürlüğünün sonu demek olur bu. Ama diğer taraftan zaman içinde tüm mecralara girişi engeller ve zamanla da AKP’nin internete girmesini istemediği insanların engellenmesi anlamına gelir. Bunun daha büyük tehlikesi ise siber güvenlik. Bunu sadece ben söylemiyorum, İngiliz gizli servisi bu konuda bir rapor vermiş. İngiliz yetkililer çocukların porno sitelerine girmelerini engellemek istediler. Bu nedenle bir kimlik sisteminden bahsettiler. Bu kimlik sistemi için rapor verildi. Raporda iki önemli başlık yer alıyordu. İnternete TC kimliklerle girilen bir sistem kurduğunuzda siber güvenlik açısından muazzam bir veri tabanı yaratıyorsunuz. Ama bu durum e-devlete başka bir yük getirecek. Tıpkı deprem zamanı telefonların kilitlenmesi gibi. Bu önlenemez ve siber güvenlik açısından riskli bir durum.”