Rothschild ailesinin finans ağı ve İsrail’in kuruluş sürecindeki rolü

Rothschild ailesi Almanya’nın Frankfurt kentinde ortaya çıkan, Yahudi kökenli ve finans kapitalin en güçlü ailelerinden biridir. Ailenin uluslararası bir hanedan haline gelmesini sağlayan isim Mayer Rothschild’dir. Beş oğlunu Londra, Paris, Berlin, Viyana ve Napoli’ye göndererek bir banka ağı kurar ve bu ağ üzerinden Avrupa’nın neredeyse tamamına yayılan bir finans sistemi oluşturur. Henüz 19’uncu yüzyılda Amerika bugünkü küresel ağırlığına sahip değilken, Avrupa merkezli bu ağ kısa sürede siyasetle iç içe geçmiştir. Aile, servetin bölünmemesi için evliliklerini dahi kendi içinde yapmış ve ekonomik gücü kuşaklar boyunca korumuştur. Bu hanedanın İsrail’in kuruluş sürecindeki en kritik ismi ise Edmund Rothschild’tir. Osmanlı döneminde Kudüs Sancağı’nda Yahudi nüfusunun yoksulluk içinde yaşadığı bir dönemde önce bağışlarla sürece dahil olmuş, ardından bunun yeterli olmayacağını düşünerek doğrudan toprak alımına ve yerleşimlerin kurulmasına yönelmiştir. 1880’li yıllardan itibaren Tel Aviv çevresi başta olmak üzere sahil hattında ve iç bölgelerde on binlerce dönüm arazi satın alınmış, tarım uzmanları gönderilmiş, üretim temelli yerleşimler oluşturulmuştur.