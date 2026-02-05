https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/nijeryada-iki-koy-hedef-alindi-160tan-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1103286739.html
Nijerya’da iki köy hedef alındı: 160’tan fazla kişi hayatını kaybetti
Silahlı grupların saldırıları, Nijerya’nın batısındaki Kwara eyaletinde bulunan Woro ve Nuku köylerini hedef aldı. Saldırılarda en az 162 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Saldırılarda can kaybının artabileceği ifade edildi.Bölgeyi temsil eden milletvekili Muhammed Ömer Bio, yaptığı açıklamada en az 162 kişinin öldüğünü söyledi. İnsan hakları örgütleri ise sayının daha yüksek olabileceğini aktardı. Köylerin uzak bir bölgede bulunması nedeniyle yardım ekiplerinin henüz ulaşamadığı belirtildi.Görüntülerde yıkım dikkat çektiYerel televizyonlarda yayımlanan görüntülerde yerde kanlar içinde yatan cesetler, bazı kişilerin ellerinin bağlı olduğu ve evlerin alevler içinde kaldığı görüldü. Köylerin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.Saldırıyı kimin yaptığı tartışılıyorMilletvekili Bio, saldırıların IŞİD bağlantılı Lakurawa adlı grup tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak saldırıyı üstlenen olmadı. Amnesty International, ölü sayısının 170’i aştığını belirterek güvenlik açıklarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.Eyalet Valisi Abdulrahman Abdulrazaq ise saldırıyı 'terör hücrelerinin çaresiz bir eylemi' olarak nitelendirdi.Nijerya’da kuzeydoğuda Boko Haram isyanı sürerken, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar ve kaçırma olaylarının arttığı ifade ediliyor.
