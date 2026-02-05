Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran - ABD gerilimi yorumu: 'Müzakere zeminini kuvvetlendirmek için çalışacağız'
Nijerya'da iki köy hedef alındı: 160'tan fazla kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Kwara eyaletinde iki köye düzenlenen silahlı saldırılarda en az 162 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Yerel kaynaklar, köylerin yakıldığını ve... 05.02.2026
Silahlı grupların saldırıları, Nijerya’nın batısındaki Kwara eyaletinde bulunan Woro ve Nuku köylerini hedef aldı. Saldırılarda en az 162 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Saldırılarda can kaybının artabileceği ifade edildi.Bölgeyi temsil eden milletvekili Muhammed Ömer Bio, yaptığı açıklamada en az 162 kişinin öldüğünü söyledi. İnsan hakları örgütleri ise sayının daha yüksek olabileceğini aktardı. Köylerin uzak bir bölgede bulunması nedeniyle yardım ekiplerinin henüz ulaşamadığı belirtildi.Görüntülerde yıkım dikkat çektiYerel televizyonlarda yayımlanan görüntülerde yerde kanlar içinde yatan cesetler, bazı kişilerin ellerinin bağlı olduğu ve evlerin alevler içinde kaldığı görüldü. Köylerin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.Saldırıyı kimin yaptığı tartışılıyorMilletvekili Bio, saldırıların IŞİD bağlantılı Lakurawa adlı grup tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak saldırıyı üstlenen olmadı. Amnesty International, ölü sayısının 170’i aştığını belirterek güvenlik açıklarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.Eyalet Valisi Abdulrahman Abdulrazaq ise saldırıyı 'terör hücrelerinin çaresiz bir eylemi' olarak nitelendirdi.Nijerya’da kuzeydoğuda Boko Haram isyanı sürerken, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar ve kaçırma olaylarının arttığı ifade ediliyor.
Nijerya’nın Kwara eyaletinde iki köye düzenlenen silahlı saldırılarda en az 162 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Yerel kaynaklar, köylerin yakıldığını ve bölgeye ulaşmanın güç olduğunu aktardı.
Silahlı grupların saldırıları, Nijerya’nın batısındaki Kwara eyaletinde bulunan Woro ve Nuku köylerini hedef aldı. Saldırılarda en az 162 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Saldırılarda can kaybının artabileceği ifade edildi.
Bölgeyi temsil eden milletvekili Muhammed Ömer Bio, yaptığı açıklamada en az 162 kişinin öldüğünü söyledi. İnsan hakları örgütleri ise sayının daha yüksek olabileceğini aktardı. Köylerin uzak bir bölgede bulunması nedeniyle yardım ekiplerinin henüz ulaşamadığı belirtildi.

Görüntülerde yıkım dikkat çekti

Yerel televizyonlarda yayımlanan görüntülerde yerde kanlar içinde yatan cesetler, bazı kişilerin ellerinin bağlı olduğu ve evlerin alevler içinde kaldığı görüldü. Köylerin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Saldırıyı kimin yaptığı tartışılıyor

Milletvekili Bio, saldırıların IŞİD bağlantılı Lakurawa adlı grup tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak saldırıyı üstlenen olmadı. Amnesty International, ölü sayısının 170’i aştığını belirterek güvenlik açıklarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Eyalet Valisi Abdulrahman Abdulrazaq ise saldırıyı 'terör hücrelerinin çaresiz bir eylemi' olarak nitelendirdi.
Nijerya’da kuzeydoğuda Boko Haram isyanı sürerken, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar ve kaçırma olaylarının arttığı ifade ediliyor.
