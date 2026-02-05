https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/nijeryada-iki-koy-hedef-alindi-160tan-fazla-kisi-hayatini-kaybetti-1103286739.html

Nijerya’da iki köy hedef alındı: 160’tan fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya’da iki köy hedef alındı: 160’tan fazla kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Nijerya’nın Kwara eyaletinde iki köye düzenlenen silahlı saldırılarda en az 162 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Yerel kaynaklar, köylerin yakıldığını ve... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T13:03+0300

2026-02-05T13:03+0300

2026-02-05T13:03+0300

dünya

afrika

nijerya

işi̇d

boko haram

saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103108/57/1031085782_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_88e89cef496e653636d1ff37f0703d28.jpg

Silahlı grupların saldırıları, Nijerya’nın batısındaki Kwara eyaletinde bulunan Woro ve Nuku köylerini hedef aldı. Saldırılarda en az 162 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Saldırılarda can kaybının artabileceği ifade edildi.Bölgeyi temsil eden milletvekili Muhammed Ömer Bio, yaptığı açıklamada en az 162 kişinin öldüğünü söyledi. İnsan hakları örgütleri ise sayının daha yüksek olabileceğini aktardı. Köylerin uzak bir bölgede bulunması nedeniyle yardım ekiplerinin henüz ulaşamadığı belirtildi.Görüntülerde yıkım dikkat çektiYerel televizyonlarda yayımlanan görüntülerde yerde kanlar içinde yatan cesetler, bazı kişilerin ellerinin bağlı olduğu ve evlerin alevler içinde kaldığı görüldü. Köylerin büyük bölümünün kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.Saldırıyı kimin yaptığı tartışılıyorMilletvekili Bio, saldırıların IŞİD bağlantılı Lakurawa adlı grup tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak saldırıyı üstlenen olmadı. Amnesty International, ölü sayısının 170’i aştığını belirterek güvenlik açıklarının kabul edilemez olduğunu kaydetti.Eyalet Valisi Abdulrahman Abdulrazaq ise saldırıyı 'terör hücrelerinin çaresiz bir eylemi' olarak nitelendirdi.Nijerya’da kuzeydoğuda Boko Haram isyanı sürerken, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar ve kaçırma olaylarının arttığı ifade ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-300den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103285247.html

nijerya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika, nijerya, işi̇d, boko haram, saldırı