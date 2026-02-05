https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/misirli-uzman-yeni-startin-sona-ermesi-kuresel-guvenligi-tehlikeye-atiyor-1103296495.html

Mısırlı uzman: Yeni START’ın sona ermesi küresel güvenliği tehlikeye atıyor

Mısırlı uzman: Yeni START’ın sona ermesi küresel güvenliği tehlikeye atıyor

Sputnik Türkiye

Mısırlı uzmanı Hatem Saber, Yeni START Anlaşmasının sona ermesinin, onlarca yılda inşa edilen küresel güvenlik mimarisini tehdit eden ‘tehlikeli bir dönemeç’... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-05T17:31+0300

2026-02-05T17:31+0300

2026-02-05T17:31+0300

dünya

yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start)

start-3 anlaşması

rusya

abd

çin

dünya

ukrayna

suriye

küresel güvenlik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0f/1085880943_27:0:859:468_1920x0_80_0_0_3322c170c9098a42eb0aeadcac65ac89.png

Mısırlı uluslararası terörle mücadele ve bilgi savaşları uzmanı Hatem Saber, Rusya ile ABD arasında stratejik nükleer silahların sınırlanmasını öngören Stratejik Nükleer Silahların Azaltılması Anlaşması’nın (Yeni START) yürürlükten kalkmasını küresel güvenlik açısından kaygı verici bir gelişme olduğunu belirtti.Sputnik’e yaptığı değerlendirmede Saber, Yeni START gibi son bağlayıcı nükleer anlaşmanın sona ermesinin onlarca yıldır şekillenen küresel güvenlik mimarisinin çökmesi riskini doğurduğunu ve bunun, uluslararası düzen için tehlikeli bir kırılma noktası olduğunu vurguladı.Saber, Yeni START’ın stratejik nükleer başlıkların ve taşıyıcı sistemlerin sayısını sınırlayan son uluslararası belge olduğuna işaret ederek, bu sınırlamanın ortadan kalkmasının, dünya genelinde nükleer istikrarsızlığa yol açacağını belirtti. Uzman, “Bu, 1970'lerden bu yana ilk defa nükleer silahlar üzerinde herhangi bir yasal sınırlama kalmaması anlamına geliyor. Dünya artık 'tam bir nükleer belirsizlik' dönemine giriyor” değerlendirmesinde bulundu.Saber, taraflar arasındaki veri paylaşımının ve karşılıklı denetim mekanizmalarının son bulmasının, büyük güçler arasında güvensizliği derinleştireceğini ve stratejik hata riskini artıracağını vurguladı. Ortaya çıkan bu boşluğun, küresel nükleer silahlanma yarışının yeniden hız kazanması riskini büyüttüğüne dikkat çeken uzman, Çin gibi ülkelerin nükleer kapasitesini hızla artırmasının da tabloyu daha tehlikeli hale getirdiğini kaydetti. Saber, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması ve Açık Semalar Anlaşması gibi silah kontrol rejimlerinin de çöküş aşamasında olduğuna işaret etti.Mısırlı uzman, Yeni START’ın yıllar boyunca sağladığı kazanımlara da değinerek, anlaşmanın 1550 nükleer savaş başlığı ve 700 taşıyıcı sistemle net bir sınır koyduğunu, ayrıca 2011’den bu yana 300’ü aşkın denetimi içeren benzeri görülmemiş bir kontrol mekanizması getirdiğini hatırlattı. Saber, bu mekanizmanın, “önleyici saldırı olasılığını azaltarak ve Ukrayna ile Suriye çevresindeki en gergin dönemlerde bile stratejik iletişim kanallarını açık tutarak” istikrara katkı sağladığını belirtti.Saber’e göre dünya, her biri son derece sancılı olabilecek birkaç olası senaryoyla karşı karşıya. Bu senaryolar arasında yeni bir silahlanma yarışı, hipersonik füzelerin geniş çaplı konuşlandırılması, taktik nükleer caydırıcılık doktrinlerinin geri dönüşü ve düşük verimli nükleer mühimmatlara odaklanılması yer alıyor. Uzman, “Şeffaflık eksikliği, dünyayı Karayip Krizi’ne benzer bir krize sürükleyebilir” uyarısında bulundu.Son olarak Saber, Yeni START’ın sona ermesinin ani bir nükleer savaş anlamına gelmediğini, ancak bundan daha tehlikeli bir sürecin habercisi olduğunu vurgularken, “Ancak bu, ondan daha tehlikeli bir sürecin başlangıcını temsil ediyor” dedi. Mısırlı uzman, önümüzdeki dönemin Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana yaşanan “en tehlikeli nükleer evre” olabileceğini belirterek, bu yeni dönemin temel hatlarının gelecek iki yıl içinde şekillenebileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/new-start-anlasmasinin-kisa-panoramasi-1103258975.html

rusya

abd

çin

ukrayna

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeni stratejik silahları azaltma anlaşması (new start), start-3 anlaşması, rusya, abd, çin, dünya, ukrayna, suriye, küresel güvenlik, soğuk savaş, inf anlaşması