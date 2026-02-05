Türkiye
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/migros-depo-iscilerinin-direnisi-suruyor-tek-amacimiz-haysiyetli-ve-onurlu-bir-yasam-1103298682.html
Migros depo işçilerinin direnişi sürüyor: "Tek amacımız, haysiyetli ve onurlu bir yaşam"
Migros depo işçilerinin direnişi sürüyor: "Tek amacımız, haysiyetli ve onurlu bir yaşam"
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, DGD Sen Genel Başkanı Neslihan Acar ve Yusuf Arda... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, öğrencilerini tarikat ve uyuşturucudan korumak için çabalarken sürgün edildiğinin arka planını anlattı. DGD Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, direnişi sürdüren Migros depo işleri hakkındaki son bilgileri ve gözaltına alınma sürecini aktardı. Ordu Perşembe'de alkollü sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki Yusuf Arda Gündüz'ün annesi Seyhan Bacaksız ise hükümlüye verilen ceza indirimini değerlendirdi.
perşembe
Mustafa Hoş
Migros depo işçilerinin direnişi sürüyor: "Tek amacımız, haysiyetli ve onurlu bir yaşam"

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, DGD Sen Genel Başkanı Neslihan Acar ve Yusuf Arda Gündüz’ün annesi Seyhan Bacaksız oldu.
Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, öğrencilerini tarikat ve uyuşturucudan korumak için çabalarken sürgün edildiğinin arka planını anlattı. DGD Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, direnişi sürdüren Migros depo işleri hakkındaki son bilgileri ve gözaltına alınma sürecini aktardı. Ordu Perşembe’de alkollü sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki Yusuf Arda Gündüz’ün annesi Seyhan Bacaksız ise hükümlüye verilen ceza indirimini değerlendirdi.
DGD Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, şöyle konuştu:
Hepimiz, Özilhan’ın evinin önünden gözaltına alındık. Anayasa ile güvence altına alınan haklamızı için sürekli adliyede mesaimiz var. Hakim yakalama kararı için ‘kusura bakmayın’ diyerek kararı düşürdü. Emniyetle çok sık muhatap oluyoruz. İşçiyi eskiden böyle rahat dövemezlerdi. Tüm anayasal haklar askıya alınmış. Tek bir amacım var, haysiyetli ve onurlu bir yaşam
Ordu Perşembe’de alkollü sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki Yusuf Arda Gündüz’ün annesi Seyhan Bacaksız ise hükümlüye verilen ceza indirimini şu sözlerle anlattı:
200 promilli sürücü oğlumu öldürdü, 4 ay içeride kaldı. Oğlum 30 saat dayanabildi. 3 yıl 9 ay ceza aldı. 19 yıl emek verdiğim oğlumun adı silindi. Yerde ıslaklık yok kayganlık yok. 13 ay oldu. Her Cuma oğlumun yanına gidiyorum ve ona açıklama yapamıyorum. Oğlumun kanı yerde kaldı. Hiçbir evlat anne-babasından önce gitmesin. Ben kimseden bir şey istemiyorum sadece adalet istiyorum.
