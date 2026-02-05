https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/migros-depo-iscilerinin-direnisi-suruyor-tek-amacimiz-haysiyetli-ve-onurlu-bir-yasam-1103298682.html

Migros depo işçilerinin direnişi sürüyor: "Tek amacımız, haysiyetli ve onurlu bir yaşam"

Migros depo işçilerinin direnişi sürüyor: "Tek amacımız, haysiyetli ve onurlu bir yaşam"

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, öğrencilerini tarikat ve uyuşturucudan korumak için çabalarken sürgün edildiğinin arka planını anlattı. DGD Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, direnişi sürdüren Migros depo işleri hakkındaki son bilgileri ve gözaltına alınma sürecini aktardı. Ordu Perşembe’de alkollü sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki Yusuf Arda Gündüz’ün annesi Seyhan Bacaksız ise hükümlüye verilen ceza indirimini değerlendirdi.DGD Sen Genel Başkanı Neslihan Acar, şöyle konuştu:Ordu Perşembe’de alkollü sürücü tarafından öldürülen 19 yaşındaki Yusuf Arda Gündüz’ün annesi Seyhan Bacaksız ise hükümlüye verilen ceza indirimini şu sözlerle anlattı:

