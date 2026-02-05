https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/kaddafinin-oglunun-cenazesi-icin-tarih-belli-oldu-1103292761.html
Kaddafi’nin oğlunun cenazesi için tarih belli oldu
Kaddafi’nin oğlunun cenazesi için tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu siyasetçi Seyf el-İslam Kaddafi’nin cenaze töreninin Cuma günü Beni Velid kentinde yapılacağı açıklandı. Aşiret... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T15:44+0300
2026-02-05T15:44+0300
2026-02-05T15:44+0300
dünya
muammer kaddafi
kaddafi
ortadoğu
haberler
libya
trablus
yılsonu2026
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/03/1051395975_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_04e662ac7fb1a0fcbb8d96ba5e138bf8.jpg
Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu, siyasetçi Seyf el-İslam Kaddafi’nin cenaze töreninin Cuma günü Beni Walid kentinde düzenleneceği bildirildi. Kent, başkent Trablus’un güneydoğusunda yer alıyor.Aşiret konseyinden açıklamaKaddafi aşiret konseyi başkanı Ali Ramadan, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, cenazenin aileye teslim edildiğini belirterek,“Naaşı teslim aldık, şu anda bizimle birlikte. Cenaze yarın Beni Velid’de yapılacak” dedi.Zintan’daki saldırı i̇ddiasıRIA Novosti’ye konuşan bir kaynak, Seyf el-İslam Kaddafi’nin kuzeybatıdaki Zintan kentindeki evine düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Aile yakınlarının da bu bilgiyi doğruladığı aktarıldı.'Özel güvenlik önlemi gerekmiyor'Cenaze töreninde özel güvenlik önlemleri alınıp alınmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Ali Ramadan, böyle bir uygulamaya gerek duyulmadığını ifade etti. Törenin aile ve aşiret çevresinin katılımıyla yapılacağı belirtildi.Siyasi geçmişi ve seçim süreciSeyf el-İslam Kaddafi, babasının iktidarı döneminde Libya siyasetinde aktif rol üstlenmişti. 2011’de Muammer Kaddafi’nin öldürülmesinin ardından uzun süre gözlerden uzak kalan Kaddafi, 2021 Libya başkanlık seçimlerine katılmayı planlamış, ancak seçimler çeşitli nedenlerle gerçekleştirilememişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/hollanda-veri-kurumundan-muslumanlar-hakkinda-gizlice-bilgi-toplayan-10-belediyeye-ceza-1103292385.html
libya
trablus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/03/1051395975_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_da66cb61a0d523694685726e05fd7a3d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muammer kaddafi, kaddafi, ortadoğu, haberler, libya, trablus, yılsonu2026
muammer kaddafi, kaddafi, ortadoğu, haberler, libya, trablus, yılsonu2026
Kaddafi’nin oğlunun cenazesi için tarih belli oldu
Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu siyasetçi Seyf el-İslam Kaddafi’nin cenaze töreninin Cuma günü Beni Velid kentinde yapılacağı açıklandı. Aşiret konseyi, naaşın teslim alındığını duyururken, tören için özel güvenlik önlemi alınmayacağını bildirdi.
Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu, siyasetçi Seyf el-İslam Kaddafi’nin cenaze töreninin Cuma günü Beni Walid kentinde düzenleneceği bildirildi. Kent, başkent Trablus’un güneydoğusunda yer alıyor.
Aşiret konseyinden açıklama
Kaddafi
aşiret konseyi başkanı Ali Ramadan
, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye
yaptığı açıklamada, cenazenin aileye teslim edildiğini belirterek,
“Naaşı teslim aldık, şu anda bizimle birlikte. Cenaze yarın Beni Velid’de yapılacak
” dedi.
Zintan’daki saldırı i̇ddiası
RIA Novosti’ye konuşan bir kaynak, Seyf el-İslam Kaddafi’nin kuzeybatıdaki Zintan
kentindeki evine düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Aile yakınlarının da bu bilgiyi doğruladığı aktarıldı.
'Özel güvenlik önlemi gerekmiyor'
Cenaze töreninde özel güvenlik önlemleri alınıp alınmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Ali Ramadan, böyle bir uygulamaya gerek duyulmadığını ifade etti. Törenin aile ve aşiret çevresinin katılımıyla yapılacağı belirtildi.
Siyasi geçmişi ve seçim süreci
Seyf el-İslam Kaddafi, babasının iktidarı döneminde Libya
siyasetinde aktif rol üstlenmişti. 2011’de Muammer Kaddafi’nin öldürülmesinin ardından uzun süre gözlerden uzak kalan Kaddafi, 2021 Libya başkanlık seçimlerine
katılmayı planlamış, ancak seçimler çeşitli nedenlerle gerçekleştirilememişti.