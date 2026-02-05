Türkiye
Kaddafi’nin oğlunun cenazesi için tarih belli oldu
Kaddafi’nin oğlunun cenazesi için tarih belli oldu
Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu siyasetçi Seyf el-İslam Kaddafi'nin cenaze töreninin Cuma günü Beni Velid kentinde yapılacağı açıklandı.
Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu, siyasetçi Seyf el-İslam Kaddafi’nin cenaze töreninin Cuma günü Beni Walid kentinde düzenleneceği bildirildi. Kent, başkent Trablus’un güneydoğusunda yer alıyor.Aşiret konseyinden açıklamaKaddafi aşiret konseyi başkanı Ali Ramadan, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, cenazenin aileye teslim edildiğini belirterek,“Naaşı teslim aldık, şu anda bizimle birlikte. Cenaze yarın Beni Velid’de yapılacak” dedi.Zintan’daki saldırı i̇ddiasıRIA Novosti’ye konuşan bir kaynak, Seyf el-İslam Kaddafi’nin kuzeybatıdaki Zintan kentindeki evine düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Aile yakınlarının da bu bilgiyi doğruladığı aktarıldı.'Özel güvenlik önlemi gerekmiyor'Cenaze töreninde özel güvenlik önlemleri alınıp alınmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Ali Ramadan, böyle bir uygulamaya gerek duyulmadığını ifade etti. Törenin aile ve aşiret çevresinin katılımıyla yapılacağı belirtildi.Siyasi geçmişi ve seçim süreciSeyf el-İslam Kaddafi, babasının iktidarı döneminde Libya siyasetinde aktif rol üstlenmişti. 2011’de Muammer Kaddafi’nin öldürülmesinin ardından uzun süre gözlerden uzak kalan Kaddafi, 2021 Libya başkanlık seçimlerine katılmayı planlamış, ancak seçimler çeşitli nedenlerle gerçekleştirilememişti.
Kaddafi’nin oğlunun cenazesi için tarih belli oldu

15:44 05.02.2026
Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu siyasetçi Seyf el-İslam Kaddafi’nin cenaze töreninin Cuma günü Beni Velid kentinde yapılacağı açıklandı. Aşiret konseyi, naaşın teslim alındığını duyururken, tören için özel güvenlik önlemi alınmayacağını bildirdi.
Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu, siyasetçi Seyf el-İslam Kaddafi’nin cenaze töreninin Cuma günü Beni Walid kentinde düzenleneceği bildirildi. Kent, başkent Trablus’un güneydoğusunda yer alıyor.

Aşiret konseyinden açıklama

Kaddafi aşiret konseyi başkanı Ali Ramadan, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, cenazenin aileye teslim edildiğini belirterek,
Naaşı teslim aldık, şu anda bizimle birlikte. Cenaze yarın Beni Velid’de yapılacak” dedi.

Zintan’daki saldırı i̇ddiası

RIA Novosti’ye konuşan bir kaynak, Seyf el-İslam Kaddafi’nin kuzeybatıdaki Zintan kentindeki evine düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Aile yakınlarının da bu bilgiyi doğruladığı aktarıldı.

'Özel güvenlik önlemi gerekmiyor'

Cenaze töreninde özel güvenlik önlemleri alınıp alınmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Ali Ramadan, böyle bir uygulamaya gerek duyulmadığını ifade etti. Törenin aile ve aşiret çevresinin katılımıyla yapılacağı belirtildi.

Siyasi geçmişi ve seçim süreci

Seyf el-İslam Kaddafi, babasının iktidarı döneminde Libya siyasetinde aktif rol üstlenmişti. 2011’de Muammer Kaddafi’nin öldürülmesinin ardından uzun süre gözlerden uzak kalan Kaddafi, 2021 Libya başkanlık seçimlerine katılmayı planlamış, ancak seçimler çeşitli nedenlerle gerçekleştirilememişti.
