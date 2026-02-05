https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-90a-cikti-1103299388.html

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle akşam iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı.

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam trafiği yüzde 90'a kadar yükseldi.Kentte yağışın da etkisiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.Metrobüslerde, otobüs duraklarında ve aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu oluştu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre yoğunluk, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda da yüzde 90 olarak ölçüldü.Akşam saatlerinde Avrupa Yakası'nda D-100 karayolunda, Yenibosna, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Çağlayan, Okmeydanı, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar yavaş ilerledi.TEM Otoyolu'nda Hasdal mevkisinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde başlayan trafik yoğunluğu Seyrantepe'ye kadar devam ederken Edirne istikametinde ise köprü çıkışından sonra başlayan trafik nedeniyle araçlar Kağıthane'ye kadar güçlükle ilerledi.Otogar Hal Yolu ile sahil hattındaki Kennedy Caddesi'nde de trafik yoğunluğu gözlendi.Anadolu Yakası'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli girişlerinde ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu görüldü.TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde Ataşehir ile Sancaktepe arasında, Edirne istikametinde ise Tuzla ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşandı.Kartal ile Pendik arasında aralıklarla trafik yoğunluğu meydana geldiği gözlendi.

