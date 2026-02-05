‘Epstein ile Batı demokrasisi iflas etti, Çin ve Rusya’nın ülkeler üzerindeki etkisi artacak’

“Küba’da, Çin’de, Rusya’da, Vietnam’da bu olay yok ama ‘demokratik’ ülkelerin hepsinde var. Batı’nın kabul ettiği normlarda olan bütün devletlerde bu olay var. Bu da Batı demokrasi ve standartlarının Epstein ile iflas ettiği anlamına geliyor. Ezoterik bir kültün elindeki para ve güç her şeyi kullanıyor. Bir arkadaşım bundan 10-15 yıl önce Ukrayna’da çocuk üretildiğini ifade etmişti. Ona ‘Saçmalama’ demiştim ancak o bana 250-300 bölümlük çocuk dizilerindeki çocukların hiç büyümediğini söylemişti. Sonunda bunlar da yavaş yavaş ortaya çıkacak. Anlaşılan o ki bu adamlar bir ‘Cloning Farm’ kurmuş. Bu adamların herhangi bir limiti yok. Adamlar Libya’ya savaş açıyor ve orayı soymak için iç savaş başlatıyorlar. Asıl sorun da bunu yapabilmeleri. Demokratik parlamentolardan karar çıkarabiliyorlar, basını bunun için kullanabiliyorlar. Asıl sorun bunlar. ‘Network’ tamamen insanlığa karşı kurulmuş. Çoğunluğu Yahudilerden oluşan gruplar, kendilerini üstün görüyor. Bunu insan haklarına saygımızdan ötürü dile getirmek istemiyoruz ancak bu bir rastlantı değil. Son olayları izledikçe yaşanan bütün olayların bu şekilde tezgahlandığını düşünmeye başladım. Buna büyük savaşlar da dahil. Nixon’un neden Vietnam’a gittiğini bilmiyoruz örneğin. Hangi parametreleri kurmak istediler, Irak Savaşı neden çıktı? Kapitalizm istihdam yaratır, kendi halkına iyi ücret verir ve dışardaki insanları sömürür. Kapitalizmde kural budur. Ancak Amerika’daki de sömürülüyor ve bu bir tek yere aktarılıyor. Bu paralar yine büyük paralara sahip eski endüstriyel ailelere aktarılıyor. BlacRock’un 14 trilyon doları nasıl sisteme sokamadığı anlatılıyordu. Bu para nereden geliyor? Irak’a giriyorlar, soyuyorlar sonra Irak’ta harcadığı parayı kendi vatandaşının cebinden alıyorlar. Yani savaştıkları ülkeyi de kendi vatandaşlarını da ‘Azcık para çıkar’ diyerek soyuyorlar. Sonra bu para bir kuyuda kayboluyor. 500-600 bin kişilik bir grup, dünyada kimin yaşayıp yaşamayacağına karar vermiş durumda. Demokrasi dediğimiz terminoloji iflas etmiş durumda. Avrupa’ya yerleşen demokrasi iflas etti.”