‘Epstein ile Batı demokrasisi iflas etti, Çin ve Rusya’nın ülkeler üzerindeki etkisi artacak’
© SputnikCeyda Karan'la Eksen
© Sputnik
Abone ol
Gazeteci Sedat Aral’a göre Epstein belgeleriyle ortaya çıkan istismar ve şantaj ağı, Batı ‘demokrasisinin’ iflası olarak okunmalı. Aral; sürecin, Çin ve Rusya’nın gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisinin artmasına sebep olacağı görüşünde.
Epstein dosyalarından sızan her yeni bilgi, Batı demokrasilerinin ve yerleşik küresel nizamın üzerine inşa edildiği zeminin tam anlamıyla çöküşünü simgeliyor. İngiltere’den ABD’ye uzanan bu ilişkiler ağı; sadece bireysel suçları değil devletlerin bağışıklık sistemine sızmış küresel bir istismar ve şantaj sistemini de açığa çıkardı.
Bakanların, büyükelçilerin ve kraliyet üyelerinin isminin geçtiği bu ağ; savaş kararlarından organ ticaretine, çocuk yetiştirme çiftliklerinden devasa sermaye transferlerine kadar uzanan, insanlık dışı bir network’ün dünyayı nasıl bir sirke çevirdiğini gözler önüne serdi. Ana akım medyanın derin bir sessizlikle çevrelediği bu tablo, Batı normlarının ve kurumlarının Epstein dosyalarıyla birlikte iflas ettiğini tescillemiş oldu.
Epstein vakasının Batı’daki yankılarını gazeteci Sedat Aral ile konuştuk.
‘Ezoterizmi sistem içine eklemiş bir gruptan söz ediyoruz’
Sedat Aral’a göre Batı ve ABD, derin bilgileri bir grup arasında paylaşarak ördüğü ezoterizm ağı ile dünyayı yönetiyor. Aral, sorunu ‘demokrasi’ anlayışında görüyor:
“Epstein dosyalarının İngiltere’deki yansımaları facia. Hikaye İngiltere İşçi Partisi’nin eski dönemlerine kadar gidiyor. Peter Mandelson istifa etti ancak başbakanı da suçluyorlar. Metropolitan bu konuda yönetime bilgi vermiş. İngiltere’nin elinde bu bilgiler varmış ve başbakana verilmiş. Buna rağmen çıkıp ‘Bu sadece Peter’ deyip atamasını yaptılar. Bu da ilişkiler ağının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bugün radyoda dinlediğim bir isim ‘Keir Starmer başka bir emirle çalışıyor, halkından emir almıyor’ diyor örneğin. Sorun Avrupa’da mı, Amerika’da mı yoksa demokrasinin kendisinde mi? Demokrasi oligarşiler doğurdu. Epstein olayı yeni değil, çok eskiden beri süregiden bir hikaye. Eski filmlerde ‘bal tuzaklarını’ görürdük ama bu başka bir şey. Burada ezoterizmi devlet sistemi içerisine eklemiş bir gruptan söz ediyoruz ve bu insanlar dünyayı yönetiyorlar. Birileri geliyor ve hiçbir arka planları olmamasına rağmen bakan, büyükelçi oluyorlar. Son 40 yıllık süreçte acayip mantıksız kararlar verildi dünyada. Savaş kararlarının çoğu mantıksızdı. Ben ne 1991’i ne de 2003’ü tam olarak anlamadım. Afganistan’da neden mücahitlere karşı Taliban’ı desteklediklerini hiçbir zaman anlamadım örneğin. Sorunun başladığı yer bence demokrasilerin tehlikesi. Demokrasi, para ve güç olduğu zaman kolaylıkla belli grupların eline geçiyor.”
‘Asıl sorun demokrasiyi ve basını kullanabiliyor olmaları’
İstismar ve şantaj ağının tüm uzantılarının Batılı ‘demokratlar’ olduğuna vurgu yapan Aral, Epstein ile bu demokrasi standartlarının iflas ettiği görüşünde. Aral, kurulan bu sistemin insanlığa karşı kullanıldığını belirtiyor:
“Küba’da, Çin’de, Rusya’da, Vietnam’da bu olay yok ama ‘demokratik’ ülkelerin hepsinde var. Batı’nın kabul ettiği normlarda olan bütün devletlerde bu olay var. Bu da Batı demokrasi ve standartlarının Epstein ile iflas ettiği anlamına geliyor. Ezoterik bir kültün elindeki para ve güç her şeyi kullanıyor. Bir arkadaşım bundan 10-15 yıl önce Ukrayna’da çocuk üretildiğini ifade etmişti. Ona ‘Saçmalama’ demiştim ancak o bana 250-300 bölümlük çocuk dizilerindeki çocukların hiç büyümediğini söylemişti. Sonunda bunlar da yavaş yavaş ortaya çıkacak. Anlaşılan o ki bu adamlar bir ‘Cloning Farm’ kurmuş. Bu adamların herhangi bir limiti yok. Adamlar Libya’ya savaş açıyor ve orayı soymak için iç savaş başlatıyorlar. Asıl sorun da bunu yapabilmeleri. Demokratik parlamentolardan karar çıkarabiliyorlar, basını bunun için kullanabiliyorlar. Asıl sorun bunlar. ‘Network’ tamamen insanlığa karşı kurulmuş. Çoğunluğu Yahudilerden oluşan gruplar, kendilerini üstün görüyor. Bunu insan haklarına saygımızdan ötürü dile getirmek istemiyoruz ancak bu bir rastlantı değil. Son olayları izledikçe yaşanan bütün olayların bu şekilde tezgahlandığını düşünmeye başladım. Buna büyük savaşlar da dahil. Nixon’un neden Vietnam’a gittiğini bilmiyoruz örneğin. Hangi parametreleri kurmak istediler, Irak Savaşı neden çıktı? Kapitalizm istihdam yaratır, kendi halkına iyi ücret verir ve dışardaki insanları sömürür. Kapitalizmde kural budur. Ancak Amerika’daki de sömürülüyor ve bu bir tek yere aktarılıyor. Bu paralar yine büyük paralara sahip eski endüstriyel ailelere aktarılıyor. BlacRock’un 14 trilyon doları nasıl sisteme sokamadığı anlatılıyordu. Bu para nereden geliyor? Irak’a giriyorlar, soyuyorlar sonra Irak’ta harcadığı parayı kendi vatandaşının cebinden alıyorlar. Yani savaştıkları ülkeyi de kendi vatandaşlarını da ‘Azcık para çıkar’ diyerek soyuyorlar. Sonra bu para bir kuyuda kayboluyor. 500-600 bin kişilik bir grup, dünyada kimin yaşayıp yaşamayacağına karar vermiş durumda. Demokrasi dediğimiz terminoloji iflas etmiş durumda. Avrupa’ya yerleşen demokrasi iflas etti.”
‘Haberleri yayınlamayan basın da işin içinde’
Epstein ile ilgili haberlere ana akım Batı medyasında yer verilmediğine dikkat çeken Aral’a göre basın da işin içinde. Aral, haberleri Küba, Venezuela ve Rusya’ya bağlı yayınlardan takip ettiğini şu sözlerle anlatıyor:
“Konvansiyonel medya bunları yayınlamıyor. Çin medyası yayınlıyor. Sosyal medya platformları ve siz yayın yapıyorsunuz. Haberleri Küba, Venezuela radyosundan dinleyebiliyorum ama ana akımdan dinleyemiyorum. Ana akım medyanın başındaki herkes bu sepetin içerisinde. Niye yayınlasınlar? Daha News of the World’ün bu işin neresinde olduğu ortaya çıkmadı. Bir tek Maxwell değildi bu işleri ayarlayan. Kim bilir ne editörler vardı, BBC’de kimler işin içinde? Suriye savaşını hatırlayalım örneğin. Suriye’yi dağıtan güçlere ‘Freedom Fighters’ adını veriyorlardı. Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü terörist oluyordu. Yahudi bir İngiliz gazeteci ‘İsrail, İkinci Dünya Savaşı’ndan kendini kurtarabildi ancak bu durumdan kurtulabileceğini sanmıyorum’ mesajını paylaştı. Sıradan vatandaş bu insanların kendisinden ne istediğini bilmiyor. Adamların çocuk yediği iddia ediliyor. Bunu iddia olarak kahvehanede konuşurlardı ancak. Epstein dosyalarında bakanlar yorumlar yapıyor, ‘Adada ne yapacaksak yapalım’ diyorlar.”
‘İşin içindekiler sivil toplumun da önde gelen isimleri arasında, espiyonaj sistemi kurulmuş’
İstismar ağındaki isimlerden bazılarının sivil toplum kuruluşlarında yer aldığına vurgu yapan Aral’a göre bir ‘espiyonaj’ sistemi kurulmuş durumda. Aral; Türkiye, İsrail ve ABD’deki kayıp çocuk sayısına da dikkat çekti:
“Her ülkeden isimler var ve bunların çoğu ya insan hakları savunucusu ya da sahada muhafazakar gözüken tipler. İşin içinde kraliyetler, bakanlar var. İnsanlar ağzı açık bekliyorlar ne olacağını. İnanılmaz bir korku ve tedirginlik var. İşin içinde kimin olduğu bilinmiyor. İşin içinde olan İngiliz prensesi Sarah Ferguson, İngiltere’de çocuk hakları koruyucusu olarak tanınıyor. Dosyaların sadece yüzde 20’si açıldı. Henüz ne olduğu bilinmiyor. Bir espiyonaj sistemi kurulmuş, devletler arası şantaj sistemi olarak kullanılmış. Parası olanın her türlü şeyi yapabildiği bir sirk olarak kullanılmış bu platform. Adamlar her şeyi yapabilmiş. İşin içinde olan İngiliz prensesi Sarah Ferguson, İngiltere’de çocuk hakları koruyucusu olarak tanınıyor. OXFAM ve Save the Children çocuklarla ilgili bir ara büyük bir belaya bulaşmıştı. Bu veriler bu oluşumlarda var. Bir ara oradaki gruplardan bir tanesi Avrupalı sivil toplum kuruluşlarını çocuk çadırlarına sokmuyorlardı çünkü korkuyorlardı kaçırılmalarından. İsrail bu yıl organ ihracatında Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi. Kayıplar üst üste. Türkiye’de 10 binin üzerinde kayıp var. Katolik bir gazeteci Amerika’da 500 bin çocuğun kayıp olduğunu söylüyordu. Bunlar ağır rakamlar. 1,6 milyon göçmen porno endüstrisinde kullanılıyor örneğin. Bunları birileri sağlıyor.”
‘Çin ve Rusya’nın etkisi artacak, demokrasiler denetlenebilir olacak’
Sedat Aral, Epstein vakasının Batı’daki ‘demokrasiyi’ sarsacağı görüşünde. Aral’a göre bu süreç, Çin ve Rusya’nın gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisinin artmasına sebep olacak:
“Bu olay Avrupa’daki demokrasileri içten içe yiyecek. Hiçbir zaman netlik kazanmayacak ama Avrupa için için yanmaya başlayacak. Bence bu işin sonu şu dönemin politikacıları için iyi olmayacak. Suikast dönemleri olabileceğine inanıyorum. Devletlerin bağışıklık sistemine girmişler bu adamlar. Bence gelişmekte olan ülkelerde Çin ve Rusya’nın etkisi artacak ve demokrasiler daha sert kurumlar tarafından denetlenecek. Bu insanların denetlenebilir olması gerekiyor. Ben birçok şeyin yargılanabilir olacağını düşünmüyorum. Bunlar demokrasiyi halkı yemek için kullanmışlar. Söylemlerin yavaşlayacağını, politik karakterlerin kontrol edilebilir hale geleceğini düşünüyorum. Putin’in söylediği gibi ‘Vampir balosunun’ bitmesi gerekiyor.”