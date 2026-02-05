https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bob-rossun-tablolari-satisa-cikarildi-3-eser-rekor-fiyata-alici-buldu-1103278899.html

Bob Ross'un tabloları satışa çıkarıldı: 3 eser rekor fiyata alıcı buldu

Bob Ross'un tabloları satışa çıkarıldı: 3 eser rekor fiyata alıcı buldu

ABD'li ressam Bob Ross'un 'Resim Sevinci' (Joy of Painting) programında yaptığı üç tablo, Boston'daki Bonhams müzayedesinde beklentilerin katbekat üzerinde... 05.02.2026

ABD’li ressam ve televizyon yıldızı Bob Ross’un 'Resim Sevinci' (The Joy of Painting) programında canlı yayında yaptığı tablolar, Boston’da düzenlenen Bonhams müzayedesinde rekor fiyatlara satıldı. Üç eserden elde edilen toplam gelir 1,27 milyon dolara ulaşırken, satış kamu yayıncılığına destek amacıyla gerçekleştirildi.27 Ocak’ta Massachusetts eyaletinde düzenlenen “Americana: Crafting a Nation” başlıklı müzayedede satışa çıkan Bob Ross’un eserleri, ön satış tahminlerini açık ara geride bıraktı. En yüksek fiyat, 1990 yılında program sırasında yapılan “Change of Seasons” adlı tabloya verildi. Eser, 787 bin 900 dolara alıcı bularak tahminlerin 13 katına ulaştı.1993 yılında yapılan “Babbling Brook” adlı tablo 279 bin 900 dolara, yine 1990 tarihli “Valley View” ise 203 bin 700 dolara satıldı. Üç eserin toplam geliri 1 milyon 270 bin doları geçti.Gelir kamu yayıncılığına aktarılacakSatış, kar amacı gütmeyen Amerikan Kamu Televizyonu (APT) adına gerçekleştirildi. APT, elde edilen net gelirin tamamının ABD genelindeki kamu yayın kuruluşlarını desteklemek için kullanılacağını açıkladı.Bob Ross Inc. Başkanı Joan Kowalski, satış sonrası yaptığı açıklamada, “Bob’un eserlerinin hala insanlara ilham vermesi ve kamu yayıncılığına katkı sağlaması onun en büyük hayaliydi” ifadelerini kullandı.Bob Ross’a ilgi artarak devam ediyorBonhams Skinner Genel Müdürü Robin Starr ise Bob Ross eserlerine olan ilginin giderek arttığını belirterek, “Tüm tablolar yoğun ilgi gördü. Bu başarıyı 2026 boyunca sürdüreceğiz” dedi. Starr, nisan ayında New York’ta yeni bir Bob Ross satışının yapılacağını da duyurdu.Son yıllarda Ross’un tabloları müzayede piyasasında dikkat çekici bir yükseliş yaşıyor. 2025’te satılan “Cabin at Sunset” adlı eser, 1,04 milyon dolarla sanatçının rekorunu kırmıştı.

