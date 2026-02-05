https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/bilim-insanlarindan-sasirtan-aciklama-bebekler-2-aylikken-dunyayi-anlamaya-basliyor-1103289835.html
Bilim insanlarından şaşırtan açıklama: Bebekler 2 aylıkken dünyayı anlamaya başlıyor
Bilim insanlarından şaşırtan açıklama: Bebekler 2 aylıkken dünyayı anlamaya başlıyor
Yeni bir araştırmaya göre iki aylık bebekler, gördüklerini yalnızca izlemekle kalmıyor, nesneleri zihinsel olarak gruplandırabiliyor. Bulgular, bebek beyninin... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Yeni yayımlanan bir çalışma, bebeklerin zihinsel kapasitesine dair yaygın kabulleri sorgulattı. Trinity College Dublin bünyesindeki araştırmacıların aktardığına göre, henüz iki aylık bebekler çevrelerinde gördükleri nesneleri ayırt edebiliyor ve bunları farklı kategoriler halinde algılayabiliyor.Araştırmanın, bebeklerin konuşma ya da bilinçli hareketlerden çok önce aktif bir zihinsel sürece sahip olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Çalışma, Nature Neuroscience dergisinde yayımlandı.Bebek zihni sanılandan çok daha erken çalışıyorAraştırmanın başyazarı Dr. Cliona O’Doherty, ebeveynlerin uzun süredir 'Bebekler dünyayı nasıl görüyor?' sorusunu sorduğunu belirtti. O’Doherty, iki aylık bebeklerin kendilerini ifade edemeseler bile, zihinlerinde gördüklerinin ne olduğunu ve hangi gruba ait olduğunu ayırt edebildiklerini söyledi.Bu durumun, görsel algının temelinin yaşamın çok erken döneminde oluştuğunu gösterdiği aktarıldı. Araştırmacılar, bebek beyninin çevreden gelen bilgileri pasif biçimde kaydetmediğini, aksine bunları anlamlandırmaya çalıştığını vurguladı.Renkli görüntüler ve yapay zeka ile yapılan çalışmaÇalışma kapsamında iki aylık 130 bebeğin beyin etkinliği incelendi. Bebeklerin, rahat bir ortamda renkli ve dikkat çekici görsellere bakarken beyinlerinde oluşan tepkilerin kaydedildiği aktarıldı. Görseller arasında hayvanlar, oyuncaklar ve günlük hayatta sık karşılaşılan nesneler yer aldı.Elde edilen beyin verilerinin, yapay zeka modelleriyle analiz edildiği belirtildi. Araştırma ekibi, bu sayede bebeklerin gördükleri nesneleri nasıl gruplandırdığına dair daha net sonuçlara ulaşıldığını ifade etti. Ekip lideri Rhodri Cusack, bu yöntemin ileride erken gelişim süreçlerini anlamada ve olası sorunları daha erken fark etmede yol gösterici olabileceğini söyledi.
Yeni yayımlanan bir çalışma, bebeklerin zihinsel kapasitesine dair yaygın kabulleri sorgulattı. Trinity College Dublin bünyesindeki araştırmacıların aktardığına göre, henüz iki aylık bebekler çevrelerinde gördükleri nesneleri ayırt edebiliyor ve bunları farklı kategoriler halinde algılayabiliyor.
Araştırmanın, bebeklerin konuşma ya da bilinçli hareketlerden çok önce aktif bir zihinsel sürece sahip olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Çalışma, Nature Neuroscience dergisinde yayımlandı.
Bebek zihni sanılandan çok daha erken çalışıyor
Araştırmanın başyazarı Dr. Cliona O’Doherty, ebeveynlerin uzun süredir 'Bebekler dünyayı nasıl görüyor?' sorusunu sorduğunu belirtti. O’Doherty, iki aylık bebeklerin kendilerini ifade edemeseler bile, zihinlerinde gördüklerinin ne olduğunu ve hangi gruba ait olduğunu ayırt edebildiklerini söyledi.
Bu durumun, görsel algının temelinin yaşamın çok erken döneminde oluştuğunu gösterdiği aktarıldı. Araştırmacılar, bebek beyninin çevreden gelen bilgileri pasif biçimde kaydetmediğini, aksine bunları anlamlandırmaya çalıştığını vurguladı.
Renkli görüntüler ve yapay zeka ile yapılan çalışma
Çalışma kapsamında iki aylık 130 bebeğin beyin etkinliği incelendi. Bebeklerin, rahat bir ortamda renkli ve dikkat çekici görsellere bakarken beyinlerinde oluşan tepkilerin kaydedildiği aktarıldı. Görseller arasında hayvanlar, oyuncaklar ve günlük hayatta sık karşılaşılan nesneler yer aldı.
Elde edilen beyin verilerinin, yapay zeka modelleriyle analiz edildiği belirtildi. Araştırma ekibi, bu sayede bebeklerin gördükleri nesneleri nasıl gruplandırdığına dair daha net sonuçlara ulaşıldığını ifade etti. Ekip lideri Rhodri Cusack, bu yöntemin ileride erken gelişim süreçlerini anlamada ve olası sorunları daha erken fark etmede yol gösterici olabileceğini söyledi.