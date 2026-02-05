Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran - ABD gerilimi yorumu: 'Müzakere zeminini kuvvetlendirmek için çalışacağız'
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/antibiyotik-direncine-karsi-laboratuvarda-virus-yapildi-1103279966.html
Antibiyotik direncine karşı laboratuvarda virüs yapıldı
Antibiyotik direncine karşı laboratuvarda virüs yapıldı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, bakterileri öldüren virüsleri yalnızca DNA dizilimlerini kullanarak tasarlayıp üretebilecekleri yeni bir yöntem geliştirdi. Bu tekniğin... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T11:58+0300
2026-02-05T11:58+0300
sağlik
dna
yale üniversitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096589438_0:44:2651:1535_1920x0_80_0_0_a5f81ecddbd9c94eed9528194268fa5e.png
ABD’deki New England Biolabs (NEB) ve Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, Pseudomonas aeruginosa adlı antibiyotiğe dirençli bakteriyi hedef alan ilk tamamen sentetik faj mühendisliği sistemini tanıttı. Bakteriyofaj olarak bilinen bu virüsler, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde bir yüzyıldan uzun süredir kullanılıyor. Ekip, bu yöntemle 28 sentetik DNA parçasından bir P. aeruginosa fajı oluşturdu. Daha sonra virüsün DNA’sında nokta mutasyonları, ekleme ve silme işlemleri yaparak şu değişiklikleri gerçekleştirdi:Araştırmanın ortak baş yazarlarından Andy Sikkema, faj mühendisliğinin bugüne kadar son derece emek yoğun bir süreç olduğunu belirterek, “Bu sentetik yöntem, basitlik, güvenlik ve hız açısından büyük bir sıçrama sağlıyor” dedi.Golden Gate yöntemi neden önemli?Bu teknik, DNA’yı daha kısa parçalardan birleştirerek çalışıyor. Bu sayede:Sonuç olarak, bu yöntem faj mühendisliğini hem daha hızlı hem de daha esnek hâle getirerek antibiyotik direncine karşı geliştirilecek biyolojik çözümlerin kapsamını genişletiyor.Ortak çalışmalar yeni uygulamaların yolunu açtıYöntem önce iyi bilinen E. coli fajı T7 üzerinde test edildi, ardından antibiyotiğe dirençli bakterileri hedefleyen daha karmaşık fajlara uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/sahranin-kumlari-altindan-cikan-sir-7-bin-yillik-mumyalar-insan-soyuna-dair-ezberleri-bozdu-1103261720.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096589438_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_1e2c2da04943e144d680066225a65505.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dna, yale üniversitesi
dna, yale üniversitesi

Antibiyotik direncine karşı laboratuvarda virüs yapıldı

11:58 05.02.2026
© Fotoğraf67 çocuğun sperm donörü oldu: 10 çocuk kansere yakalandı
67 çocuğun sperm donörü oldu: 10 çocuk kansere yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Bilim insanları, bakterileri öldüren virüsleri yalnızca DNA dizilimlerini kullanarak tasarlayıp üretebilecekleri yeni bir yöntem geliştirdi. Bu tekniğin antibiyotiklere dirençli “süper bakterilere” karşı daha hızlı ve hedefe yönelik tedavilerin önünü açabileceği belirtildi.
ABD’deki New England Biolabs (NEB) ve Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, Pseudomonas aeruginosa adlı antibiyotiğe dirençli bakteriyi hedef alan ilk tamamen sentetik faj mühendisliği sistemini tanıttı.
Bakteriyofaj olarak bilinen bu virüsler, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde bir yüzyıldan uzun süredir kullanılıyor.
Ekip, bu yöntemle 28 sentetik DNA parçasından bir P. aeruginosa fajı oluşturdu. Daha sonra virüsün DNA’sında nokta mutasyonları, ekleme ve silme işlemleri yaparak şu değişiklikleri gerçekleştirdi:
Virüsün hangi bakterileri enfekte edebileceğini değiştirdiler.
Kuyruk liflerini kodlayan genleri değiştirerek hedef bakteriyi yeniden belirlediler.
Enfeksiyonun gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan floresan işaretleyiciler eklediler.
Araştırmanın ortak baş yazarlarından Andy Sikkema, faj mühendisliğinin bugüne kadar son derece emek yoğun bir süreç olduğunu belirterek, “Bu sentetik yöntem, basitlik, güvenlik ve hız açısından büyük bir sıçrama sağlıyor” dedi.

Golden Gate yöntemi neden önemli?

Bu teknik, DNA’yı daha kısa parçalardan birleştirerek çalışıyor. Bu sayede:
DNA parçalarını hazırlamak daha kolay oluyor.
Hücreler için daha az zararlı oluyor.
Hata riski azalıyor.
Tekrarlayan diziler ve yüksek GC oranı gibi zor genom özellikleri daha rahat işlenebiliyor.
Sonuç olarak, bu yöntem faj mühendisliğini hem daha hızlı hem de daha esnek hâle getirerek antibiyotik direncine karşı geliştirilecek biyolojik çözümlerin kapsamını genişletiyor.

Ortak çalışmalar yeni uygulamaların yolunu açtı

Yöntem önce iyi bilinen E. coli fajı T7 üzerinde test edildi, ardından antibiyotiğe dirençli bakterileri hedefleyen daha karmaşık fajlara uygulandı.
Sahra çölü - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2026
YAŞAM
Sahra’nın kumları altından çıkan sır: 7 bin yıllık mumyalar insan soyuna dair ezberleri bozdu
Dün, 18:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала