Antibiyotik direncine karşı laboratuvarda virüs yapıldı

Antibiyotik direncine karşı laboratuvarda virüs yapıldı

ABD’deki New England Biolabs (NEB) ve Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, Pseudomonas aeruginosa adlı antibiyotiğe dirençli bakteriyi hedef alan ilk tamamen sentetik faj mühendisliği sistemini tanıttı. Bakteriyofaj olarak bilinen bu virüsler, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde bir yüzyıldan uzun süredir kullanılıyor. Ekip, bu yöntemle 28 sentetik DNA parçasından bir P. aeruginosa fajı oluşturdu. Daha sonra virüsün DNA’sında nokta mutasyonları, ekleme ve silme işlemleri yaparak şu değişiklikleri gerçekleştirdi:Araştırmanın ortak baş yazarlarından Andy Sikkema, faj mühendisliğinin bugüne kadar son derece emek yoğun bir süreç olduğunu belirterek, “Bu sentetik yöntem, basitlik, güvenlik ve hız açısından büyük bir sıçrama sağlıyor” dedi.Golden Gate yöntemi neden önemli?Bu teknik, DNA’yı daha kısa parçalardan birleştirerek çalışıyor. Bu sayede:Sonuç olarak, bu yöntem faj mühendisliğini hem daha hızlı hem de daha esnek hâle getirerek antibiyotik direncine karşı geliştirilecek biyolojik çözümlerin kapsamını genişletiyor.Ortak çalışmalar yeni uygulamaların yolunu açtıYöntem önce iyi bilinen E. coli fajı T7 üzerinde test edildi, ardından antibiyotiğe dirençli bakterileri hedefleyen daha karmaşık fajlara uygulandı.

