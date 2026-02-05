https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/antibiyotik-direncine-karsi-laboratuvarda-virus-yapildi-1103279966.html
Antibiyotik direncine karşı laboratuvarda virüs yapıldı
Antibiyotik direncine karşı laboratuvarda virüs yapıldı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, bakterileri öldüren virüsleri yalnızca DNA dizilimlerini kullanarak tasarlayıp üretebilecekleri yeni bir yöntem geliştirdi. Bu tekniğin... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T11:58+0300
2026-02-05T11:58+0300
2026-02-05T11:58+0300
sağlik
dna
yale üniversitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096589438_0:44:2651:1535_1920x0_80_0_0_a5f81ecddbd9c94eed9528194268fa5e.png
ABD’deki New England Biolabs (NEB) ve Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, Pseudomonas aeruginosa adlı antibiyotiğe dirençli bakteriyi hedef alan ilk tamamen sentetik faj mühendisliği sistemini tanıttı. Bakteriyofaj olarak bilinen bu virüsler, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde bir yüzyıldan uzun süredir kullanılıyor. Ekip, bu yöntemle 28 sentetik DNA parçasından bir P. aeruginosa fajı oluşturdu. Daha sonra virüsün DNA’sında nokta mutasyonları, ekleme ve silme işlemleri yaparak şu değişiklikleri gerçekleştirdi:Araştırmanın ortak baş yazarlarından Andy Sikkema, faj mühendisliğinin bugüne kadar son derece emek yoğun bir süreç olduğunu belirterek, “Bu sentetik yöntem, basitlik, güvenlik ve hız açısından büyük bir sıçrama sağlıyor” dedi.Golden Gate yöntemi neden önemli?Bu teknik, DNA’yı daha kısa parçalardan birleştirerek çalışıyor. Bu sayede:Sonuç olarak, bu yöntem faj mühendisliğini hem daha hızlı hem de daha esnek hâle getirerek antibiyotik direncine karşı geliştirilecek biyolojik çözümlerin kapsamını genişletiyor.Ortak çalışmalar yeni uygulamaların yolunu açtıYöntem önce iyi bilinen E. coli fajı T7 üzerinde test edildi, ardından antibiyotiğe dirençli bakterileri hedefleyen daha karmaşık fajlara uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/sahranin-kumlari-altindan-cikan-sir-7-bin-yillik-mumyalar-insan-soyuna-dair-ezberleri-bozdu-1103261720.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096589438_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_1e2c2da04943e144d680066225a65505.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dna, yale üniversitesi
Antibiyotik direncine karşı laboratuvarda virüs yapıldı
Bilim insanları, bakterileri öldüren virüsleri yalnızca DNA dizilimlerini kullanarak tasarlayıp üretebilecekleri yeni bir yöntem geliştirdi. Bu tekniğin antibiyotiklere dirençli “süper bakterilere” karşı daha hızlı ve hedefe yönelik tedavilerin önünü açabileceği belirtildi.
ABD’deki New England Biolabs (NEB) ve Yale Üniversitesi’nden bilim insanları, Pseudomonas aeruginosa adlı antibiyotiğe dirençli bakteriyi hedef alan ilk tamamen sentetik faj mühendisliği sistemini tanıttı.
Bakteriyofaj olarak bilinen bu virüsler, bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde bir yüzyıldan uzun süredir kullanılıyor.
Ekip, bu yöntemle 28 sentetik DNA parçasından bir P. aeruginosa fajı oluşturdu. Daha sonra virüsün DNA’sında nokta mutasyonları, ekleme ve silme işlemleri yaparak şu değişiklikleri gerçekleştirdi:
Virüsün hangi bakterileri enfekte edebileceğini değiştirdiler.
Kuyruk liflerini kodlayan genleri değiştirerek hedef bakteriyi yeniden belirlediler.
Enfeksiyonun gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan floresan işaretleyiciler eklediler.
Araştırmanın ortak baş yazarlarından Andy Sikkema, faj mühendisliğinin bugüne kadar son derece emek yoğun bir süreç olduğunu belirterek, “Bu sentetik yöntem, basitlik, güvenlik ve hız açısından büyük bir sıçrama sağlıyor” dedi.
Golden Gate yöntemi neden önemli?
Bu teknik, DNA’yı daha kısa parçalardan birleştirerek çalışıyor. Bu sayede:
DNA parçalarını hazırlamak daha kolay oluyor.
Hücreler için daha az zararlı oluyor.
Tekrarlayan diziler ve yüksek GC oranı gibi zor genom özellikleri daha rahat işlenebiliyor.
Sonuç olarak, bu yöntem faj mühendisliğini hem daha hızlı hem de daha esnek hâle getirerek antibiyotik direncine karşı geliştirilecek biyolojik çözümlerin kapsamını genişletiyor.
Ortak çalışmalar yeni uygulamaların yolunu açtı
Yöntem önce iyi bilinen E. coli fajı T7 üzerinde test edildi, ardından antibiyotiğe dirençli bakterileri hedefleyen daha karmaşık fajlara uygulandı.