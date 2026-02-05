Ali Çağatay: Enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız ticaret dengesini sağlayacaksınız

Ekmek ve simit fiyatlarına narh getirildi. Artık fırıncılar ve simitçiler kafalarına göre ekmek ve simit satamayacak. Bu, Türkiye’nin enflasyonla mücadelede geldiği trajikomik durumu gösteriyor. Diyelim ki ekmek ve simit fiyatlarını kontrol ettiniz; yarın yağ, şeker, tuz, balık, dondurma, profiterol gibi ürünlerin fiyatlarını da kontrol etmeniz gerekecek. Çünkü fiyat analojisi dediğimiz şey var; bir fincan sıcak suya on gram kahve iki yüz liraya satılıyor.

Ekmek ve simit fiyatlarına narh koymakla bu iş çözülmez. Yarın öbür gün sabun, deterjan gibi ürünlerin de fiyatlarına narh gelebilir. Gerçekten enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız ticaret dengesini sağlayacaksınız ve hem kendi harcamalarınızı hem de kamunun savurgan harcamalarını ciddi biçimde azaltacaksınız. Bunları yapmazsanız bir yere varılmaz; bugün ekmek ve simit, yarın profiterol olur.