https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/ali-cagatay-enflasyonla-mucadele-etmek-istiyorsaniz-ticaret-dengesini-saglayacaksiniz-1103278014.html
Ali Çağatay: Enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız ticaret dengesini sağlayacaksınız
Ali Çağatay: Enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız ticaret dengesini sağlayacaksınız
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğiyle, ekmek ve simit gibi temel ürünlerin fiyatı doğrudan bakanlık kontrolünde belirlenecek, odalar tek taraflı... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-05T09:14+0300
2026-02-05T09:14+0300
2026-02-05T09:14+0300
seyi̇r hali̇
radyo sputnik
radyo
radyo
türkiye
haberler
ticaret bakanlığı
ekmek
simit
simitçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında ekmek ve simit fiyatlarına onay şartı getirilmesi hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, ticaret bakanlığı, ekmek, simit, simitçi
radyo sputnik, radyo, radyo, türkiye, haberler, ticaret bakanlığı, ekmek, simit, simitçi
Ali Çağatay: Enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız ticaret dengesini sağlayacaksınız
Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelik değişikliğiyle, ekmek ve simit gibi temel ürünlerin fiyatı doğrudan bakanlık kontrolünde belirlenecek, odalar tek taraflı tarife ilan edemeyecek.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında ekmek ve simit fiyatlarına onay şartı getirilmesi hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Ekmek ve simit fiyatlarına narh getirildi. Artık fırıncılar ve simitçiler kafalarına göre ekmek ve simit satamayacak. Bu, Türkiye’nin enflasyonla mücadelede geldiği trajikomik durumu gösteriyor. Diyelim ki ekmek ve simit fiyatlarını kontrol ettiniz; yarın yağ, şeker, tuz, balık, dondurma, profiterol gibi ürünlerin fiyatlarını da kontrol etmeniz gerekecek. Çünkü fiyat analojisi dediğimiz şey var; bir fincan sıcak suya on gram kahve iki yüz liraya satılıyor.
Ekmek ve simit fiyatlarına narh koymakla bu iş çözülmez. Yarın öbür gün sabun, deterjan gibi ürünlerin de fiyatlarına narh gelebilir. Gerçekten enflasyonla mücadele etmek istiyorsanız ticaret dengesini sağlayacaksınız ve hem kendi harcamalarınızı hem de kamunun savurgan harcamalarını ciddi biçimde azaltacaksınız. Bunları yapmazsanız bir yere varılmaz; bugün ekmek ve simit, yarın profiterol olur.