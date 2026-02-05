Göç yolunu şaşıran sakarca kazları İstanbul’daki parkta görüntülendi

Avrupa ve Asya’nın kuzey kesimlerinde üreyen sakarca kazları, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin de aralarında bulunduğu daha güney bölgelere göç ediyor.
Göç sırasında yönünü şaşırdığı değerlendirilen iki sakarca kazı ise İstanbul’da bir parkta görüldü.
Kuşlar, gün boyunca parkın çim alanlarında beslenerek zaman geçirdi.
Sakarca kazları genellikle tundra, bataklık ve sulak alanlarda ürüyor. Yaz aylarını Kuzey Avrupa, Sibirya ve Orta Asya’da geçiren bu tür, kış aylarında ise Güney Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz havzasına göç ediyor. Türkiye, bu göç rotası üzerinde önemli bir geçiş ve konaklama noktası olarak öne çıkıyor.
Bu kuşlar, her yıl binlerce kilometrelik mesafeleri kat ederek mevsimsel göç gerçekleştiriyor. Sürüler halinde uçan sakarca kazları, yön bulmada güneşin konumundan, yıldızlardan ve manyetik alanlardan yararlanıyor.
