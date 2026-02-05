Göç yolunu şaşıran sakarca kazları İstanbul’daki parkta görüntülendi

© AA / Alper Tüydeş

Sakarca kazları genellikle tundra, bataklık ve sulak alanlarda ürüyor. Yaz aylarını Kuzey Avrupa, Sibirya ve Orta Asya’da geçiren bu tür, kış aylarında ise Güney Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz havzasına göç ediyor. Türkiye, bu göç rotası üzerinde önemli bir geçiş ve konaklama noktası olarak öne çıkıyor.