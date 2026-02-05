Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran - ABD gerilimi yorumu: 'Müzakere zeminini kuvvetlendirmek için çalışacağız'
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
Göç yolunu şaşıran sakarca kazları İstanbul’daki parkta görüntülendi
Göç yolunu şaşıran sakarca kazları İstanbul’daki parkta görüntülendi
Avrupa ve Asya’nın kuzeyinde üreyen sakarca kazları, kış ayları yaklaşırken daha sıcak bölgelere göç ediyor. Göç sırasında yönünü şaşırdığı değerlendirilen iki... 05.02.2026, Sputnik Türkiye
Göç yolunu şaşıran sakarca kazları İstanbul’daki parkta görüntülendi

11:49 05.02.2026
Avrupa ve Asya’nın kuzeyinde üreyen sakarca kazları, kış ayları yaklaşırken daha sıcak bölgelere göç ediyor. Göç sırasında yönünü şaşırdığı değerlendirilen iki sakarca kazı ise İstanbul’da bir parkta görüldü.
Avrupa ve Asya’nın kuzey kesimlerinde üreyen sakarca kazları, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin de aralarında bulunduğu daha güney bölgelere göç ediyor.

Avrupa ve Asya’nın kuzey kesimlerinde üreyen sakarca kazları, kış mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin de aralarında bulunduğu daha güney bölgelere göç ediyor.

Göç sırasında yönünü şaşırdığı değerlendirilen iki sakarca kazı ise İstanbul’da bir parkta görüldü.

Göç sırasında yönünü şaşırdığı değerlendirilen iki sakarca kazı ise İstanbul’da bir parkta görüldü.

Kuşlar, gün boyunca parkın çim alanlarında beslenerek zaman geçirdi.

Kuşlar, gün boyunca parkın çim alanlarında beslenerek zaman geçirdi.

Sakarca kazları genellikle tundra, bataklık ve sulak alanlarda ürüyor. Yaz aylarını Kuzey Avrupa, Sibirya ve Orta Asya’da geçiren bu tür, kış aylarında ise Güney Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz havzasına göç ediyor. Türkiye, bu göç rotası üzerinde önemli bir geçiş ve konaklama noktası olarak öne çıkıyor.

Sakarca kazları genellikle tundra, bataklık ve sulak alanlarda ürüyor. Yaz aylarını Kuzey Avrupa, Sibirya ve Orta Asya’da geçiren bu tür, kış aylarında ise Güney Avrupa, Orta Doğu ve Akdeniz havzasına göç ediyor. Türkiye, bu göç rotası üzerinde önemli bir geçiş ve konaklama noktası olarak öne çıkıyor.

Bu kuşlar, her yıl binlerce kilometrelik mesafeleri kat ederek mevsimsel göç gerçekleştiriyor. Sürüler halinde uçan sakarca kazları, yön bulmada güneşin konumundan, yıldızlardan ve manyetik alanlardan yararlanıyor.

Bu kuşlar, her yıl binlerce kilometrelik mesafeleri kat ederek mevsimsel göç gerçekleştiriyor. Sürüler halinde uçan sakarca kazları, yön bulmada güneşin konumundan, yıldızlardan ve manyetik alanlardan yararlanıyor.

