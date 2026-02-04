Yapay zeka kaynaklı veri ihlalinden korunmak için alınması gereken önlemler

“Yapay zeka herkes tarafından çok popüler. Tabi ki herkes yapay zekayı kullanıyor ama veriler bir anda gelmiyor. Veriler insanlardan geliyor, yapay zeka medyum değil. Elbette Google da ticari bir şirket, verilerini çeşitlendirmek için yapay zekayı işimizin içine daha derine sokmak için bizim kişisel alanlarımıza sızmayı hedefliyor. Maillerimizdeki fotoğraflarımızdaki içerikleri toplayarak kendi izin verdiğimiz bir şeklide kişisel verilerimize erişmeyi planlıyor. Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor ama hayatımızı kolaylaştırması için bu kadar hayatımızın içine girmesine izin verecek miyiz, verilerimiz gerçekten nerelerde kullanılacak emin bile değiliz. O yüzden güvenlik şirketleri olarak bu tip uygulamaların verilerimize erişimini engelleyelim, veriyorsak da bilinçli bir şekilde izin verelim diyoruz. Her bir güncellemede ayarların kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz. Fotoğraflarımız en mahrem alanlarımız. Yapay zekaya verdiğimiz verilere dikkat etmemiz gerekiyor. Farkındalığımız pek yüksek değil ama buna bir şekilde dur demek gerektiğini düşünüyorum. Örneğin insanlar numaramı nasıl kaydetti, on yıl sonra yüzüm nasıl olacak gibi uygulamalara binlerce insan fotoğraf ve numaralarını verdi. Şu an yapay zekayla sizin birkaç saniyelik ses ya da videonuzla bambaşka içerikler oluşturulabiliyor. Ben güvenmiyorum, diğer kullanıcılara da güvenmemelerini tavsiye ediyorum.”