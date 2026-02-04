https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/yapay-zeka-kaynakli-veri-ihlalinden-korunmak-icin-alinmasi-gereken-onlemler-1103260635.html
Yapay zeka kaynaklı veri ihlalinden korunmak için alınması gereken önlemler
Yapay zeka kaynaklı veri ihlalinden korunmak için alınması gereken önlemler
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T16:53+0300
2026-02-04T16:53+0300
2026-02-04T17:00+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
alev akkoyunlu
google
serhat ayan
yapay zeka
yeni̇ şeyler rehberi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Google’ın yeni yapay zeka teknolojisinin, kullanıcıların Gmail ve Google Fotoğraflar verilerine ulaşabiliyor olması siber güvenlik dünyasında endişeler meydana getiriyor.Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yapay zeka kaynaklı veri ihlalinden korunmak için alınması gereken önlemleri Yeni Şeyler Rehberi'nde gazeteci Serhat Ayan'a anlattı.Uygulamalara ve yapay zekaya verdiğimiz izinlere dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizen Akkoyunlu, şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, alev akkoyunlu, google, serhat ayan, yapay zeka, yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik, radyo, radyo, alev akkoyunlu, google, serhat ayan, yapay zeka, yeni̇ şeyler rehberi̇
Yapay zeka kaynaklı veri ihlalinden korunmak için alınması gereken önlemler
16:53 04.02.2026 (güncellendi: 17:00 04.02.2026)
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu oldu.
Google’ın yeni yapay zeka teknolojisinin, kullanıcıların Gmail ve Google Fotoğraflar verilerine ulaşabiliyor olması siber güvenlik dünyasında endişeler meydana getiriyor.
Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yapay zeka kaynaklı veri ihlalinden korunmak için alınması gereken önlemleri Yeni Şeyler Rehberi'nde gazeteci Serhat Ayan'a anlattı.
Uygulamalara ve yapay zekaya verdiğimiz izinlere dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizen Akkoyunlu, şöyle konuştu:
“Yapay zeka herkes tarafından çok popüler. Tabi ki herkes yapay zekayı kullanıyor ama veriler bir anda gelmiyor. Veriler insanlardan geliyor, yapay zeka medyum değil. Elbette Google da ticari bir şirket, verilerini çeşitlendirmek için yapay zekayı işimizin içine daha derine sokmak için bizim kişisel alanlarımıza sızmayı hedefliyor. Maillerimizdeki fotoğraflarımızdaki içerikleri toplayarak kendi izin verdiğimiz bir şeklide kişisel verilerimize erişmeyi planlıyor. Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor ama hayatımızı kolaylaştırması için bu kadar hayatımızın içine girmesine izin verecek miyiz, verilerimiz gerçekten nerelerde kullanılacak emin bile değiliz. O yüzden güvenlik şirketleri olarak bu tip uygulamaların verilerimize erişimini engelleyelim, veriyorsak da bilinçli bir şekilde izin verelim diyoruz. Her bir güncellemede ayarların kontrol edilmesini tavsiye ediyoruz. Fotoğraflarımız en mahrem alanlarımız. Yapay zekaya verdiğimiz verilere dikkat etmemiz gerekiyor. Farkındalığımız pek yüksek değil ama buna bir şekilde dur demek gerektiğini düşünüyorum. Örneğin insanlar numaramı nasıl kaydetti, on yıl sonra yüzüm nasıl olacak gibi uygulamalara binlerce insan fotoğraf ve numaralarını verdi. Şu an yapay zekayla sizin birkaç saniyelik ses ya da videonuzla bambaşka içerikler oluşturulabiliyor. Ben güvenmiyorum, diğer kullanıcılara da güvenmemelerini tavsiye ediyorum.”