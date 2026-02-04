https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/tunc-yaptigimiz-duzenlemelerle-kadina-yonelik-kasten-oldurme-sucunun-cezasi--agirlastirilmis-1103242493.html

Tunç: Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadının boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili "Bu cinayet, bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" ifadesini kullandı.Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olmadığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzeninde asla yer olmadığını belirten Bakan Tunç, müebbet hapis hatırlatmasında bulundu ve "Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir" ifadelerine yer verdi.Bakan Tunç açıklamasında şunları da aktardı:Muğla'nın Milas ilçesinde 38 yaşındaki Özlem A. sokakta bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının boşanma aşamasındaki eşi N.A'nın gözaltına alınmıştı.

