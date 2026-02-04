https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/tunc-yaptigimiz-duzenlemelerle-kadina-yonelik-kasten-oldurme-sucunun-cezasi--agirlastirilmis-1103242493.html
Tunç: Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır
Tunç: Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç, Muğla'nın Milas ilçesinde işlenen kadın cinayetine yönelik yaptığı açıklamada eşini öldüren şüphelinin yargı önünde en ağır yaptırımla... 04.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-04T01:48+0300
2026-02-04T01:48+0300
2026-02-04T02:19+0300
türki̇ye
yılmaz tunç
kadına şiddet
muğla
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073291097_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_7fcef14fcf39655c1e94cf5667f923eb.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadının boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili "Bu cinayet, bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" ifadesini kullandı.Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olmadığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzeninde asla yer olmadığını belirten Bakan Tunç, müebbet hapis hatırlatmasında bulundu ve "Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir" ifadelerine yer verdi.Bakan Tunç açıklamasında şunları da aktardı:Muğla'nın Milas ilçesinde 38 yaşındaki Özlem A. sokakta bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının boşanma aşamasındaki eşi N.A'nın gözaltına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/aile-bakanligindan-narin-guran-cinayetine-aylar-sonra-mudahil-oldu-haberlerine-yalanlama-1103205392.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/07/1073291097_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_b375efbc266045d416d0782bdfcadf81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yılmaz tunç, kadına şiddet, muğla
yılmaz tunç, kadına şiddet, muğla
Tunç: Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır
01:48 04.02.2026 (güncellendi: 02:19 04.02.2026)
Adalet Bakanı Tunç, Muğla'nın Milas ilçesinde işlenen kadın cinayetine yönelik yaptığı açıklamada eşini öldüren şüphelinin yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacağını bildirdi. Tunç "Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Muğla'nın Milas ilçesinde bir kadının boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili "Bu cinayet, bir kadının, bir annenin yaşam hakkına yönelmiş alçakça bir saldırıdır, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur" ifadesini kullandı.
Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olmadığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:
Bir kadına el kaldıran, tehdit eden, şiddet uygulayan, hayatına kasteden kim olursa olsun, hangi gerekçeyi ileri sürerse sürsün, hukuk önünde en ağır şekilde hesap verecek, adaletin pençesinden kaçamayacaktır. Hepimizi derin bir acıya sevk eden menfur olayla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır.
Çocukları annesiz bırakan bu karanlık zihniyete, hukuk düzeninde asla yer olmadığını belirten Bakan Tunç, müebbet hapis hatırlatmasında bulundu ve "Yaptığımız düzenlemelerle kadına yönelik kasten öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve kadına yönelik şiddet tutuklama sebebidir" ifadelerine yer verdi.
Bakan Tunç açıklamasında şunları da aktardı:
Bu vahşeti gerçekleştiren şahıs, yargı önünde en ağır yaptırımla karşılaşacaktır. Fail için hiçbir kaçış yoktur. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kimsenin şüphesi olmasın, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında devletimiz vardır, adalet vardır.
Muğla'nın Milas ilçesinde 38 yaşındaki Özlem A. sokakta bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.İki çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının boşanma aşamasındaki eşi N.A'nın gözaltına alınmıştı.