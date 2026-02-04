https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/gursel-kaya-kazalarin-yuzde-8i-yaya-hatalarindan-kaynaklaniyor-1103253779.html
Gürsel Kaya: Kazaların yüzde 8’i yaya hatalarından kaynaklanıyor
Gürsel Kaya: Kazaların yüzde 8'i yaya hatalarından kaynaklanıyor
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) medya komisyonu Başkanı ve fahri trafik müfettişi Gürsel Kaya, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu.
okan aslan i̇le gün ortasi
TÜKONFED medya komisyonu Başkanı ve fahri trafik müfettişi Gürsel Kaya, trafik kazaları ve nedenleri hakkında konuştu.Kaya, şunları söyledi:
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) medya komisyonu Başkanı ve fahri trafik müfettişi Gürsel Kaya, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
TÜKONFED medya komisyonu Başkanı ve fahri trafik müfettişi Gürsel Kaya, trafik kazaları ve nedenleri hakkında konuştu.
Trafik kazalarını yalnızca yol, ışıklandırma ya da araç eksikliğiyle açıklamak doğru değil. Asıl belirleyici unsur insandır ve kazaların yaklaşık yüzde 90’ı sürücü, yüzde 8’i ise yaya hatalarından kaynaklanıyor; son dönemde yaşanan otobüs kazaları ve kafa kafaya çarpışmalar, özellikle şehirlerarası taşımacılıkta sürücü deneyimi ve denetim eksikliğinin ne kadar ağır sonuçlar doğurduğunu gösteriyor, tecrübesiz şoförlere uzun yol teslim edilmesi mutlaka sorgulanmalı; çözüm için sadece yeni yasalar çıkarmak yetmez, esas mesele bu kuralların eşit, adil ve sürekli biçimde uygulanması ve denetlenmesidir, kurumlar arasında yetki ve sorumluluklar dağınık durumda, tek elden koordinasyon sağlanmalı, ehliyet süreçleri güçlendirilmeli, sürücüler için sürekli eğitim ile sağlık ve psikolojik kontroller zorunlu hale getirilmelidir; ayrıca trafik kazalarının ülke ekonomisine maliyeti gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 2’sine ulaşıyor ve bu kayıp sadece can ve mal kaybı değil, geride kalanlar için ciddi sosyo-psikolojik travmalar da yaratıyor.