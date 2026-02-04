Gazeteci Demir Tahran’dan bildirdi: İran masaya elleri tetikte oturuyor

“12 günlük savaş öncesi yapılan Nisan müzakereleri ile şu anki eğer başlarsa farklı atmosfer ve süreçte ilerleyecek. Nisan müzakereleri dediğimiz müzakerelerde İran ve Amerika dolaylı ve arabuluculuğu Umman yapıyordu. Şimdi ise farklı olarak burada sürece dahil olan bölge ülkeleri söz konusu. Türkiye’nin ev sahipliğinde Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan. Bu ülkelerin dışişleri Bakanlarının da İstanbul’daki olası zirveye katılımları üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bölge ülkeleri yeni dünya düzeninde her ne kadar ABD’den uzaklaşan bazı politikaları uygulasalar da ABD için önemli ülkeler. ABD’nin tek seferde karşısına almak istemeyeceği ülkeler. Donald Trump her ne kadar güvenilir olmasa da ülkelerin girişimi ve kararlılığı, müzakereleri başlatma iradesi Trump’ı en azından bir süreliğine masada tutma ihtimalini yükseltiyor. Bu tavır ABD’yi önemli ölçüde sınırlıyor. Zira 14 Ocak’ta ABD’nin saldırı yapmak için düğmeye bastığı ama bölgeden gelen kararlı duruşun ardından birliklere geri çekilme emri verdiği yönünde güçlü iddialar var. Bölge ülkelerinin gösterdiği ortak tavır ABD’nin bölgede istediği gibi hareket etmesini de sınırladığını gösteriyor.”