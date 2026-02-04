https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/fenerbahce-en-nesyriyle-yollarini-ayirdi-1103241874.html

Fenerbahçe, En-Nesyri'yle yollarını ayırdı

Fenerbahçe, iki sezondur formasını giyen Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yle yolları resmen ayırdı. Sarı-lacivertli kulüp, 27 yaşındaki santrforun sözleşmesinin... 04.02.2026, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini ve Suudi Arabistan'a transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi olarak bildirdi.Süper Lig'in en etkili yabancı oyuncuları arasında gösterilen En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla çıktığı 78 resmi maçta 38 gol 6 asist kaydederek takımın en önemli gol silahlarından biri haline gelmişti.

