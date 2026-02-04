https://anlatilaninotesi.com.tr/20260204/ali-cagatay-abd-petrol-fiyatlarinda-oyun-degistirici-posizyonda-1103245368.html
Ali Çağatay: ABD, petrol fiyatlarında oyun değiştirici pozisyonda
Ali Çağatay: ABD, petrol fiyatlarında oyun değiştirici pozisyonda
ABD Hazine Bakanlığına bağlı OFAC, Amerikan yapımı petrol seyrelticilerinin Venezuela'ya satışını yetkilendiren Genel Lisans No. 47'yi yayımladı. Lisans... 04.02.2026
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında, ABD'nin Venezuela'ya Amerikan yapımı petrol seyrelticilerinin satışı için lisans vermesini değerlendirdi.Çağatay, Office of Foreign Assets Control tarafından verilen lisansla birlikte ABD'nin, Venezuela petrolünü fiilen küresel piyasaya açan kilit bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi:'ABD'nin onayıyla şekillenecek'Ali Çağatay, bu adımla birlikte ABD'nin küresel petrol fiyatlarında "oyun değiştirici" bir pozisyona geldiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
ABD Hazine Bakanlığına bağlı OFAC, Amerikan yapımı petrol seyrelticilerinin Venezuela’ya satışını yetkilendiren Genel Lisans No. 47’yi yayımladı. Lisans, ihracat, satış ve teslimat işlemlerini kapsıyor ve ABD yasalarına uygunluk şartı içeriyor.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında, ABD’nin Venezuela’ya Amerikan yapımı petrol seyrelticilerinin satışı için lisans vermesini değerlendirdi.
Çağatay, Office of Foreign Assets Control tarafından verilen lisansla birlikte ABD’nin, Venezuela petrolünü fiilen küresel piyasaya açan kilit bir rol üstlendiğini belirterek şunları söyledi:
Dünyada günlük petrol üretimi yaklaşık 106 milyon varil, tüketim ise 104 milyon varil. Aradaki yaklaşık 2 milyon varillik fark Venezuela üretimine denk geliyor ve bugün bu musluk fiilen Amerika Birleşik Devletleri’nin elinde. Venezuela’nın ağır petrolünün seyreltilmesi ve rafine edilmesi için Amerikan yapımı seyrelticilere izin verilmesi, bu kontrolün doğrudan bir parçasıdır.
'ABD'nin onayıyla şekillenecek'
Ali Çağatay, bu adımla birlikte ABD’nin küresel petrol fiyatlarında “oyun değiştirici” bir pozisyona geldiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
Artık petrol piyasasında fiyatların inişi çıkışı büyük ölçüde ABD’nin izni ve onayıyla şekillenecek. ABD, 2020’den bu yana hem petrol hem de doğalgazda net üretici ve net ihracatçı konumunda; kaya petrolü ve kaya gazı üretimiyle piyasayı yönlendirebilecek kapasiteye sahip. Söz konusu güç dengesi nedeniyle özellikle Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Bahreyn gibi petrol fiyatlarına hassas ülkelerin ABD’nin hamlelerinden doğrudan etkilenebilir. ABD, fiyatları düşürüp yükselterek piyasayı ve üretici ülkeleri baskı altına alabilecek bir güce sahip. Bu tabloda Rusya da bölgede ve özellikle Latin Amerika’da etkisini göstermeyi sürdürüyor.