Ali Çağatay: ABD, petrol fiyatlarında oyun değiştirici pozisyonda

Artık petrol piyasasında fiyatların inişi çıkışı büyük ölçüde ABD’nin izni ve onayıyla şekillenecek. ABD, 2020’den bu yana hem petrol hem de doğalgazda net üretici ve net ihracatçı konumunda; kaya petrolü ve kaya gazı üretimiyle piyasayı yönlendirebilecek kapasiteye sahip. Söz konusu güç dengesi nedeniyle özellikle Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Bahreyn gibi petrol fiyatlarına hassas ülkelerin ABD’nin hamlelerinden doğrudan etkilenebilir. ABD, fiyatları düşürüp yükselterek piyasayı ve üretici ülkeleri baskı altına alabilecek bir güce sahip. Bu tabloda Rusya da bölgede ve özellikle Latin Amerika’da etkisini göstermeyi sürdürüyor.