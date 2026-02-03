Özel İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenler grev gömleği giydi: "İkinci sınıf muamele görüyoruz"

Türk öğretmenler ikinci sınıf muamele görüyor. Türkiye’de Türk öğretmenlere yabancı okul idaresi, ikinci sınıf muamele yapıyor. Bizi neredeyse tanımıyor, selam vermiyorlar. Tüm ders programları İtalyanlara göre yapılıyor, nöbet yükleri Türk öğretmenlerin sırtında. 27-30 saatlerine varan ders yükümüz var. İtalyan arkadaşlarımızın 20 saatle sınırlı. Kendi ülkemizde ikinci sınıf muamele görmek canımızı çok sıkıyor. Hele hele bazı arkadaşlarımıza özlük ve mali haklarımız için ‘kapı orada’ denmesi grevin temeli oldu, hüzünlü bir konu. Başka yabancı okullarda çalışan Türk öğretmenler bizim üç katımız maaş almaya başladı. İtalyanların aldığı parayı biz istemiyoruz. Biz, Türkiye’deki piyasa koşullarındaki ücreti istiyoruz. Bunu hak etmediğimizi düşünmüyoruz. En az onlar kadar değerli olduğumuzu biliyoruz çünkü biz bu okullara davet edilerek girdik. Yoksulluk sınırının altında bir maaşla, çok kaliteli öğretmen çalıştırmak istiyorsunuz, aşağılıyorsunuz, iteklemeye çalışıyorsunuz. Bizimle alay eder gibi teklifle geldiler. 2025’in Mart ayında görüşmeler başladı. 2025 için yüzde 0 teklif ettiler. 2026 için yüzde 15, 2027 için yüzde teklif ettiler. Üç sene için yüzde 15’lik zam teklifiyle geldiler. İçerideki herkes, İtalyan yönetimi dışında bizimle beraber. Biz bugün, İtalya’ya öğretmenin ne olduğunu öğretmeye çalışıyoruz. Yalvarmayacağını, el açmayacağını, onuruysa karda kışta kapıda direnebileceğini hem onalara hem öğrencilerimize onurlu duruşu öğreteceğiz. Biz dışarıda grevde de olsak ders vermeye devam ediyoruz.