https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/meloniye-benzeyen-melek-figurunde-gelisme-kilise-ve-bakanlik-sorusturma-baslatti-1103224473.html

Meloni’ye benzeyen ‘melek’ figüründe gelişme: Kilise ve bakanlık soruşturma başlattı

Meloni’ye benzeyen ‘melek’ figüründe gelişme: Kilise ve bakanlık soruşturma başlattı

Sputnik Türkiye

Roma’daki San Lorenzo in Lucina Bazilikası’nda yapılan restorasyon çalışmalarının ardından ortaya çıkan bir freskteki ‘melek’ tasvirininMeloni’yi andırdığı iddiası hem kilise yönetimini hem de Kültür Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

2026-02-03T12:17+0300

2026-02-03T12:17+0300

2026-02-03T12:17+0300

yaşam

giorgia meloni

melek

roma

bazilika

benito mussolini

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1f/1103171012_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6dc93b0f9bfd6d0fcafde12a58d87523.jpg

İtalyan basınında hafta sonu yayımlanan fotoğraflar sonrası Roma Piskoposluğu ve İtalya Kültür Bakanlığı, bazilikadaki yenileme çalışmalarına ilişkin ayrı ayrı soruşturma açtı. Yetkililerin hızlı ve sert tepkisi, kutsal mekanlarda ‘’seküler’ unsurlara karşı düşük tolerans gösterildiği şeklinde yorumlandı.Roma’nın en eski kiliselerinden biri olan bazilika, tartışmanın ardından yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Pazar ve pazartesi günleri çok sayıda kişi, ana sunağa yakın yan şapelde bulunan melek figürünün fotoğrafını çekmek için kiliseye gitti. Ziyaretçi yoğunluğunun bazı anlarda ayin düzenini de aksattığı belirtildi.Bazilika, İspanyol Merdivenleri’ne yakın, Roma’nın en gösterişli meydanlarından birinde bulunuyor. İlk olarak MS 440 yılında Papa 3. Sixtus tarafından kutsanan yapı, sonraki yüzyıllarda genişletilip yeniden inşa edildi. Günümüzde mülkiyeti İçişleri Bakanlığı’na ait ve bakımından da bakanlık sorumlu.Bu nedenle bakanlık ve kilise tartışmalar üzerine soruşturma başlattı.Mussolini’ye uzanan tartışma2000 yılında ön şapellerden biri, İtalya’nın son kralı 2. Umberto anısına yenilenmiş ve buraya kralın bir büstü yerleştirilmişti. Söz konusu dekorasyonda, elinde İtalya haritası tutan ve krala doğru diz çökmüş şekilde tasvir edilen bir ‘melek’ figürü de bulunuyordu.Son restorasyonun ardından bu figürün yüz hatlarının Meloni’ye benzediği iddiası tartışma yarattı. Figürün krala saygı sunar pozisyonda olması da eleştirilerin odağı oldu. İtalya 2. Dünya Savaşı sonrası yapılan referandumla monarşiyi, Faşist lider Benito Mussolini’ye verilen destek nedeniyle reddetmişti. Meloni’nin partisinin kökenleri ise, İtalyan basınına göre Mussolini sonrası ‘neo-faşist’ siyasi harekete dayanıyor.Bazilikadaki hasarın, 2023’ten itibaren yaşanan su sızıntıları nedeniyle oluştuğu ve freskin bu nedenle restore edildiği belirtildi. Bölge papazı Daniele Micheletti, Meloni’ye benzerliği kabul etmekle birlikte bunun abartıldığını söyledi. Micheletti, dini sanatta gerçek kişilerin modellenmesinin yaygın bir gelenek olduğunu vurguladı.Roma Genel Vekili Kardinal Baldassare Reina ise daha sert bir tutum aldı. Reina, siyasi bir figürün kilise sanatında yer almaması gerektiğini savunarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.Piskoposluk açıklamasında, "Kutsal sanat ve Hristiyan geleneğine ait imgeler kötüye kullanılamaz ya da istismar edilemez; bu imgeler yalnızca litürjik yaşamı ve kişisel ve toplu ibadeti desteklemek için vardır" denildi.‘Hayır, bir meleğe benzemiyorum’Meloni ise tepkileri küçümseyen bir açıklama yapmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meloni, freskin fotoğrafı eşliğinde "Hayır, kesinlikle bir meleğe benzemiyorum" ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260131/romada-tarihi-bazilikadaki-melek-figurunun-restorasyondan-sonra-meloniye-benzedigi-iddia-edildi-1103170712.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meloni, melek, açıklama, kilise, figür, san lorenzo, lucina bazilikası, fotoğraflar, georgia meloni, meloni haberleri, dünya haberleri, italya haberleri