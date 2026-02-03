https://anlatilaninotesi.com.tr/20260203/kripto-zirvesinden-uzlasma-cikmadi-abdde-dijital-varlik-yasasi-yine-kilitlendi-1103236855.html

Kripto zirvesinden uzlaşma çıkmadı: ABD’de dijital varlık yasası yine kilitlendi

ABD’de bankalar ile kripto şirketleri arasındaki stabil kripto para ödülleri tartışması çözülemedi. Beyaz Saray’daki kritik toplantı sonuçsuz kalırken, dijital varlık düzenlemesinin ilerleyişi bir kez daha ertelendi.

ABD’de kripto para piyasasına yönelik kapsamlı yasal çerçeveyi oluşturması beklenen düzenleme süreci, Beyaz Saray’da yapılan kapalı toplantıya rağmen ilerleme kaydedemedi. Büyük bankalar ile kripto şirketleri arasındaki temel görüş ayrılıkları giderilemezken, taraflar toplantıyı yapıcı olarak nitelendirse de herhangi bir anlaşmaya varılamadı.Beyaz Saray’ın kripto konseyi tarafından düzenlenen toplantıda, bankacılık ve kripto sektörü temsilcileri bir araya gelerek aylardır tıkanan kripto piyasa yapısı düzenlemesi üzerinde uzlaşma aradı. Ancak özellikle stabil kripto paralar için ödenen faiz ve ödül uygulamaları konusundaki anlaşmazlık sürdü.Tartışmanın odağı: Ödül mü, faiz mi?Yasa tasarısının ilerlemesini durduran ana başlık, stabil kripto para ödülleri ifadesiyle anılan uygulama oldu.Beyaz Saray’daki toplantının amacı, Senato Bankacılık Komitesi’nin geçen ay ertelediği yasa hazırlığı aşamasından sonra tarafları ortak noktada buluşturmaktı.Clarity Act ne getiriyor?Söz konusu düzenleme paketi, Clarity Act, dijital varlıklar için federal düzeyde net kurallar oluşturmayı hedefliyor. Kripto sektörü uzun süredir mevcut mevzuatın dijital varlıklar için ‘yetersiz’ veya ‘uygun çerçeve sunmayan’ nitelikte olduğunu savunuyor ve şirketlerin ABD’de hukuki belirlilikle faaliyet gösterebilmesi için yeni yasaya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.ABD Temsilciler Meclisi, tasarının kendi versiyonunu Temmuz ayında kabul etmişti. Ancak Senato ayağındaki belirsizlik sürüyor.

