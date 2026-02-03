Kredi kartında limit düzenlemesinde ‘kayıtdışı’ endişesi

“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan gelen bir karar var. Kredi kartı limitlerinde 15 Şubat’a dek bir düzenlemenin yapılacağına dair bir haber var. Kafaların karıştığı bir düzenleme. İlk açıklamadan sonra soru işaretleri ortaya çıkınca bir açıklama daha yapıldı. Peki nedir bu karar? Kredi kartı limiti toplam 400 bin liranın üzerindeki kullanıcıların limitleri 15 Şubat’a kadar dolmazsa yüzde 50 ile yüzde 80 oranlarında azaltılacak. Bu karar 30 Ocak Cuma gece yarısı açıklandı. Kullanıcılardan bazı eleştiriler geldi. Eleştirilerden sonra ikinci açıklama geldi. O açıklamada da ‘Merak etmeyin, kart sahiplerinin yüzde 75’i bu karardan etkilenmeyecek’ ifadeleri yer aldı. İlk aşamada düşük kredi kartı limitine sahip dar ve orta gelirli kullanıcıların mevcut limitleri korunacak. Bakalım gerçekten böyle olacak mı? Finansal istikrarın korunması gibi gerekçeler kullanılıyor. Finansal istikrarın korunması demek, harcamaların kısıtlanması demek oluyor. Kullanıcıların beyan ettiği gelirleri de ispatlaması gerekecek. Bu aslında biraz da kayıt dışı ekonominin de frenlenmesi anlamına geliyor. Yani biz ekonomiyi kayıt altına alalım derken bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Ekonomistlerden itirazlar var, belki bu itirazlar dikkate alınarak düzenlemeler gelecektir. Örneğin acil ve yüksek ödemeler nasıl yapılacak? Peki bu kesintinin olmaması için bir tür tüketim çılgınlığı yaşanabilir mi? Böyle bir tablo var, bu kısıt işletmeler açısından da sıkıntı olacaktır.”