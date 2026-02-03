Türkiye
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayati ilaca erişimde SGK engeli
Nadir görülen bir hastalıkla mücadele eden 23 yaşındaki Tuğba Tanık, bir kutusu yaklaşık 700 bin TL olan hayati ilaca erişemediği gerekçesiyle başlattığı... 03.02.2026, Sputnik Türkiye
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında, Tuğba Tanık’ın hayati ilacının SGK tarafından karşılanmaması ve sürecin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması hakkında konuştu. Aslan, şunları söyledi:
Okan Aslan
Okan Aslan
13:39 03.02.2026
Okan Aslan
Nadir görülen bir hastalıkla mücadele eden 23 yaşındaki Tuğba Tanık, bir kutusu yaklaşık 700 bin TL olan hayati ilaca erişemediği gerekçesiyle başlattığı hukuki süreci sürdürüyor. Tanık, ilacın ödeme kapsamına alınmaması nedeniyle yaşadığı sorunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında, Tuğba Tanık’ın hayati ilacının SGK tarafından karşılanmaması ve sürecin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması hakkında konuştu.
Aslan, şunları söyledi:

Nadir görülen bir hastalıkla mücadele eden 23 yaşındaki Tuğba Tanık’ın kullandığı hayati ilacın bir kutusu yaklaşık 700 bin TL, yani 13 bin 144 Euro. SGK’nın bu ilacı ödeme listesinden çıkarması nedeniyle yaşadığı erişim sorununu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyor. Tanık’a çocukluk döneminde tanı konuldu ve hastalık sinir dokusunda tümörlere yol açabiliyor. Işın tedavisi, ameliyat ve kemoterapinin fayda vermemesi üzerine doktorlar bu ilacın kendisi için tek tedavi seçeneği olduğunu belirtiyor. İlaca erişim için SGK’ya başvuruyor ancak ilacın Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yer almaması nedeniyle talebi reddediliyor ve bunun üzerine hukuki süreç başlıyor. İstanbul ve Ankara’daki mahkemelerden tedbir kararları alınıyor ancak SGK’nın istinafa gitmesiyle bu kararlar kaldırılıyor.

Tanık, tedavisini beklerken hem hastalığıyla hem de dava süreciyle mücadele etmek zorunda kalıyor; çok sayıda tıbbi rapor ve bilirkişi değerlendirmesindeki gecikmeler nedeniyle dosyanın tamamlanamadığı belirtiliyor ve ilacı alamazsa tedavisinin duracağını söyleyerek ‘yaşamak istiyorum’ diye sesleniyor.

