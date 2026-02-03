Hayati ilaca erişimde SGK engeli

Nadir görülen bir hastalıkla mücadele eden 23 yaşındaki Tuğba Tanık’ın kullandığı hayati ilacın bir kutusu yaklaşık 700 bin TL, yani 13 bin 144 Euro. SGK’nın bu ilacı ödeme listesinden çıkarması nedeniyle yaşadığı erişim sorununu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyor. Tanık’a çocukluk döneminde tanı konuldu ve hastalık sinir dokusunda tümörlere yol açabiliyor. Işın tedavisi, ameliyat ve kemoterapinin fayda vermemesi üzerine doktorlar bu ilacın kendisi için tek tedavi seçeneği olduğunu belirtiyor. İlaca erişim için SGK’ya başvuruyor ancak ilacın Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında yer almaması nedeniyle talebi reddediliyor ve bunun üzerine hukuki süreç başlıyor. İstanbul ve Ankara’daki mahkemelerden tedbir kararları alınıyor ancak SGK’nın istinafa gitmesiyle bu kararlar kaldırılıyor.

Tanık, tedavisini beklerken hem hastalığıyla hem de dava süreciyle mücadele etmek zorunda kalıyor; çok sayıda tıbbi rapor ve bilirkişi değerlendirmesindeki gecikmeler nedeniyle dosyanın tamamlanamadığı belirtiliyor ve ilacı alamazsa tedavisinin duracağını söyleyerek ‘yaşamak istiyorum’ diye sesleniyor.