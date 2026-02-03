Faiz indirimi baskısı mı, emeklilik hazırlığı mı?

Merkez Bankası’na iki yeni başkan yardımcısı atandı: Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara. Yönetim kurulunda görev yapan isimler başkan yardımcısı oldu; böylece başkanla birlikte başkan yardımcılığı sayısı dörde çıktı. Bunun neden yapıldığını çözemedim. Merkez Bankası’nda zaten başkan yardımcıları vardı; başkan Fatih Karahan, başkan yardımcılarından biri Cevdet Akçay, diğeri Hatice Karahan. Cevdet Akçay iyi bir ekonomist, iyi bir bankacı. Merkez Bankası, Cevdet Akçay’la birlikte faiz indirim patikasına adım adım gidiyor. Buna rağmen ‘yeterince hızlı faiz indirimi yapılmadığını’ düşünen bir anlayış var. Akçay’ın Nisan ayında yaş haddiyle emekli olması bekleniyor; bunun yerine yapılacak bir hazırlık da olabilir.