Faiz indirimi baskısı mı, emeklilik hazırlığı mı?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 03.02.2026, Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara atandı.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Merkez Bankası'na yapılan yeni atamalar hakkında konuştu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Gazeteci Ali Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara atandı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Merkez Bankası'na yapılan yeni atamalar hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Merkez Bankası’na iki yeni başkan yardımcısı atandı: Fatma Özkul ve Gazi İshak Kara. Yönetim kurulunda görev yapan isimler başkan yardımcısı oldu; böylece başkanla birlikte başkan yardımcılığı sayısı dörde çıktı. Bunun neden yapıldığını çözemedim. Merkez Bankası’nda zaten başkan yardımcıları vardı; başkan Fatih Karahan, başkan yardımcılarından biri Cevdet Akçay, diğeri Hatice Karahan. Cevdet Akçay iyi bir ekonomist, iyi bir bankacı. Merkez Bankası, Cevdet Akçay’la birlikte faiz indirim patikasına adım adım gidiyor. Buna rağmen ‘yeterince hızlı faiz indirimi yapılmadığını’ düşünen bir anlayış var. Akçay’ın Nisan ayında yaş haddiyle emekli olması bekleniyor; bunun yerine yapılacak bir hazırlık da olabilir.
Gazeteci Ali Çağatay, sözlerine şöyle devam etti:
Ekonomiyi düzeltmek için yapılması gereken iki şey var: gelir-gider dengesini ve dış ticaret/cari dengeyi sağlamak; bir de harcamaları kısmak. İçeride üretilebilecek birçok şeyi dışarıdan alınca denge bozuluyor. Harcama tarafında da ‘sınırsız’ bir görüntü varsa bunu kontrol etmek gerekir. Harcama kontrol edilmeden, bankaya daha çok başkan yardımcısı atayarak ekonomi düzelmez.