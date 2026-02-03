‘Epstein ile komplo teorileri pratiğe geçti, Rusya ve Çin haklı çıktı’

“Ana akım medyada bunun bu şekilde lanse edilmemesi medya patronlarının da bu işin içinde olduğunu gösteriyor. Türkiye’den bile bağlantılar ortaya çıktı. Mesajlaşmalarda Rothschild ailesi ile Epstein’ın yazışmaları var. Mesajlarda ‘Ukrayna’daki darbe bize büyük fırsatlar yaratacak’ deniliyor. Orta Doğu ile ilgili de mesajlar var. ‘IŞİD ile El Kaide bize çalışıyor’ ifadeleri var. Bunlar kendi aralarındaki mesajlaşmaları o yüzden burada bir aldatmaca olduğunu sanmıyorum. Epstein bence işi çok anlayabilmiş birisi değil. Onu kullanılan bir figür olarak düşünebiliriz. Avrupa’daki bu hikayeler, Rusya ve Çin ile ilişkili operasyonlar, bunları görüyoruz. Tek tek çıkmaya başladı. Bill Gates’in adamı Boris Nikolic, Putin’e karşı bir aday belirlemeye çalışıp onun desteklenmesini de gündeme getirmiş. Pek çok şey ortaya çıkmaya başladı. Çok ciddi bilgi ve belgeler var. Bunların açıklanmasında Thomas Massie isimli Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi’nin büyük rolü var. Massie, İsrail’den yardım almayan tek kişi olmaması sebebiyle hedef alındı.

Miriam Adelson, 2-3 milyar dolar vererek Dallas Mavericks’i satın almış örneğin. Çünkü Mavericks’in sahibi Thomas Massie’nin seçim bölgesindeki rakibi olacak. Bu sebeple gidip takımı satın almış. Bir sürü gelişme oluyor. Trump bunu reddediyor ama bence Trump’ın da günleri sayılı. Trump’ın da adının geçtiği tecavüz ve tecavüz edilen çocukların öldürülmesiyle ilgili yazışmalar var. Ana akım medya bunu görmezden gelmeye çalışıyor, belgeler daha çok sosyal medyada yayılıyor. Bu benim en çok dikkatimi çeken şey. ‘Komplo teorileri’ denilen şeyler bir bir teoriden pratiğe geçiyor. Derin komploların olduğu ortaya çıkıyor. Herkesi şok eden şey bu. Çoğu kişi hala belki ana AFP, Reuters gibi akım medyadan besleniyor ancak öyle bir sistem var ki bütün bu ana akım medyanın sahipleri de bu işin içinde. Bunu kapitalist bir düzen olarak düşünmek lazım.”