Prof. Dr. Kemal Olçar: ABD–İsrail mücadelesinin somut zemini İran

Bu nasıl sonuçlanacak? Bu tabi İran'a yapılacak bir harekat. Venezuela harekat çeşidine çok benziyor. Safaları aynı gidiyor. Ama İran'da Venezuela'da yapıldığı gibi bir işbirlikçi kadrosu yani devrim muhafızlarından bir işbirlikçi kadrosu bulmanız lazım. Bu çok zor. Elbette vardı 12 günlük savaşta işbirlikçiler. Ama bu sefer çok önemli dersler almış gibi gözüküyor İran. Hamene'yi tutuklamanız ya da tırnak içine söylüyor New York'a götürüp bir mahkemede yargılama gibi bir fanatik ya da ütopik bir faaliyeti yapsanız bile hemen arkasından biliyorsunuz uzmanlar meclisi yeni bir Hamene'yi seçebilecek durumda. Bu sonuç vermeyecek bir şey. O yüzden ABD İsrail isteklerini yerine getirmek için belki de kısıtlı, mahdut hedefli bir havadan taarruzlarla bir şekilde hareket yapsa bile kesin sonuçlu kararlılık harekatı yapabilecek durumda değil ki bu kararlılık harekatı haftalar, aylar sürme ihtimali çok yüksek. Şimdi herkes şöyle anlıyor. Evet ben oraya bomba aldım, karşı taraf yenildi.