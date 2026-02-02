‘Türkiye, İran-ABD krizinin mutlaka dışında kalmalı’

“İran konusunda endişenin ötesinde ciddi bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu düşünmeliyiz. Orta Doğu’ya yeni bir şekil ve düzen verilmek isteniyor. Atılan her adımın buna yönelik olduğu düşünülüyor. Bu düzen verilecekse bu şeklin vermek isteyen devletler açısından Türkiye çok önemli bir yere sahip. Orta Doğu’da Türkiye’nin çok özel bir yeri ve ağırlığı var. Kuşkucu olmanın yararlı olduğunu bildiğim için yapılanların nihai amacının Türkiye’yi de şekillendirmek olduğuna inanıyorum. Bu yüzden her adım bizim açımızdan bir tehdit.

Dışişleri Bakanı olsaydım ne yapardım diye düşünürken aklıma bazı unsurlar geldi. Hakan Fidan, Arakçi ile yaptığı basın toplantısında aklımdaki sözlerin neredeyse aynılarını söyledi. Fidan, Türkiye’nin İran’a bir saldırıya karşı olduğunu açıkça söyleyerek doğru yaptı. Ancak bence biraz eksik. Hakan Fidan aynı şekilde düşündüğümüzü gösteren ifadeler kullandı. İsrail’in de ‘yola getirilmesi gerektiğine’ işaret etti. Bu da çok doğru. Her tarafa el atan, tehdit eden bir ABD ile karşı karşıyayız. ABD ve İsrail, izledikleri politikalarla ve söylemleriyle bir ‘haydut devlet’ tanımına bugün itibarıyla en çok uyan devlet.

Hakan Fidan’ın söylediklerini eksik buluyorum çünkü İran’a yönelik bir saldırıya karşı olduğunu söylerken kendi ülkesini ve ülkesindeki hiçbir tesisi böyle bir saldırıyı kolaylaştıracak ya da saldırıya katkıda bulunulduğu izlenimini verecek şekilde kullandırtmayacağını da açıklamalıydı. İran’ın çok da dostu olmayan Suudi Arabistan ve Azerbaycan bile bunu çok açık şekilde söyledi. Ülkelerini kullandırtmayacaklarını belirtti. Eksik olan taraf bence buydu. Orta Doğu ve Türkiye ciddi bir tehditle karşı karşıya. Bizde çok önemli iki tesis var. Biri İncirlik diğeri de Kürecik. Bunlar kullanılmasa bile İran’a saldırıda bulunulduğunda kullanılabilme ihtimali bulunan tesisler. Fidan’ın açıklaması bu şekilde kalifiye edilmeliydi. Amerikalılara ‘İncirlik ve Kürecik’ten yararlanamazsınız dedik’ denmeliydi.”