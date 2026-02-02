Tuncay Özkan, Epstein dosyasını anlattı: "Şeytani bir durumla karşı karşıyayız"

Fettah Tamince'nin oteline gidiş gelişlerle ilgili kayıtlar var. Sosyal medya ucu bucağı kayıp bir deniz olduğu için oralarda bazı görüntüler var. Türk çocukların sesleri, Türk çocukların görüntüleri, yok 48. saniyede bak Türk çocuk anneciğim diyor, yok. Böyle şeyler yok. Amerikan Adalet Bakanlığı mağdurları korumak için bu tür şeylerin asla yayınlanmamasını sağlıyor. Trump tarafları ve diğerleri bu bilgilerden zarar görecek olan kişiler bunu karartmak için herkesi gündeme getiriyorlar. Ve böyle bir karşı şey var, nasıl söylenir ona? Bir karşı atak var. Ortalığı kirletme, herkes kirli. Namuslu kalan, bu adaya gitmeyen, Epstein olayına bulaşmayan pek çok siyasetçi yükseliyor. Bunlar ister Cumhuriyetçi Parti de olsun ister Demokrat Parti de olsun. Bunların önünü de kapatan bir tablo ortaya çıkıyor karartınca. Türkiye bağlantısında Fettah Tamince'nin Rixos Oteli'nde Antalya'da bu çocukların masör olarak eğitilmesi konusunda bazı şeyler var. Buralara düzenlenen turlar var. Bu turlarla ilgili gidiş gelişler var. Şeytani bir durumla karşı karşıyayız. Sadece kötülük değil yani. Bu korkunç bir şey. Senin açılışta söylediğin gibi bu, diğer olaylara, vakalara benzeyen bir şey değil. Bir adamın orada geçiyor diye, o bu pisliğin içinde diye düşünmemek gerekir. Ama görüntülerle ve diğer şeylerle desteklenen objelerle, örneğin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bunun içinde olduğu apaçık. Dünyayı yöneten güçler dediğimiz, ya da onların etrafındakiler dediğimiz, gücü, parayı elinde tutanlar, bu adamı korumuşlar. Nasıl korumuşlar? Bilerek korumuşlar. En çok acı veren şey de o. Herkesin gözünün önünde. Şimdi bu işleri önlemek için gizli servisler kuruluyor ya, Mossad bu işi önlemek için var ya, bu işin yaratıcısı. CIA biliyor mu diyoruz ya, biliyor. FBI biliyor mu, biliyor. MIT bile biliyor. Bütün dünyadaki herkes biliyor. Şimdi niye engellemediniz? Çünkü onlar çok güçlü, onlar dokunulmazlar. O zaman dokunulmazlara dokunmak, onların işlediği suçları ortaya çıkartmak için, ne yapmalıyız sorusu gündeme geliyor. Orada da parlamentolar ve halklar ön plana çıkıyor. Yani şöyle, mesela İran'la ilgili bir bilgiyi elde etmek için, ya da hedef olan bir bilgiyi elde etmek için, çocuklara tecavüz edilmesine göz yuman bir sistem var. Bundan daha iğrenç, bundan daha alçakça ne olabilir? Türkiye Büyük Millet Meclisi soruşturmasını mutlak ve zorunlu olarak görürüm. Bütün bu baktıklarınızda, okuduklarınızda bunu zorunlu görüyorsunuz. Bunu zorunlu görürüm. Ama tabii iktidar bunu nasıl düşünür onu bilemem.