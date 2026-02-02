https://anlatilaninotesi.com.tr/20260202/karadenizin-dik-yamaclarina-turk-imzasi-liselilerden-tarim-robotu-1103207319.html

Karadeniz’in dik yamaçlarına Türk imzası: Liselilerden tarım robotu

2026-02-02T15:45+0300

Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konukları Öğretmen Dilek Ergül ve öğrenci Seyithan Er oldu.Yeni Şeyler Rehberi programında gazeteci Serhat Ayan’a konuk olan Dilek Ergül ve Seyithan Er, Ordu bir öğrenci girişimi olan FreshBrain ile engebeli araziler için geliştirdikleri robotu anlattı.Standart tekerlekli robotların “burada yürüyemez” dediği Karadeniz’in dik ve engebeli bahçelerinde, Türk öğrencilerin geliştirdiği SürmeneBot ve TerraBot kuralları değiştirme potansiyeli sunuyor. Ordu’daki Fatsa Fen Lisesi’nde öğrenim gören, üç kişilik FreshBrain Takımı, Türkiye İş Bankası ve Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliğiyle yürütülen GençBizzTech Bilim ve Teknoloji Temelli Lise Girişimcilik Programı’nda geliştirdiği vida tekerlekli otonom robotlarıyla tarımda dijital dönüşüme yeni bir yaklaşım sunuyor.Türkiye’nin en engebeli ve dik arazi yapısına sahip tarım alanları, otonom teknolojiler için uzun süredir aşılması güç bir engel olarak görülüyordu. Özellikle fındık üretiminde maliyetleri artıran ve iş gücü yönetimini zorlaştıran bu coğrafi zorluk, genç beyinlerin geliştirdiği yerli bir teknolojiyle aşılabilir. 2025 yılında GençBizzTech Türkiye finallerinde birincilik elde eden FreshBrain, bu başarısıyla projelerini Gen-E Avrupa Festivali’nde sergileme fırsatı da yakaladı.Projenin çıkış noktası, ekip üyelerinin fındık bahçelerinde bizzat gözlemledikleri zorluklara dayanıyor. Dik yamaçlar, kaygan zeminler ve yüksek işçilik maliyetleri karşısında “teknolojiyle ne yapabiliriz?” sorusunu soran ekip, çözümün klasik tekerlek anlayışını sorgulamaktan geçtiğini fark etti. FreshBrain ekibi, yüksek teknolojinin küçük üreticiler için de erişilebilir olması gerektiği fikriyle hareket ediyor. Bu doğrultuda robotların satın alınması yerine, üreticilerin dönüm başı veya hizmet bazlı faydalanabileceği bir kullanım modeli hedefleniyor. Bu yaklaşım, projeyi bir okul çalışmasının ötesine taşıyarak ölçeklenebilir bir girişim potansiyeli kazandırıyor. Karadeniz’in zorlu coğrafyasından doğan bu yerli robot girişimi, tarımda dijital dönüşümün genç beyinlerle nasıl mümkün olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koyuyor.Projedeki robotların altında yer alan helis yapılı vida tekerlekler, zemine tutunmak yerine adeta toprağın içine “vidalanarak” ilerliyor. Bu mekanizma, robotun yan kaymasını engellerken, çamurlu ve engebeli zeminlerde dahi durmaksızın hareket etmesini sağlıyor. Mekanik yapı, otonom sürüş algoritmalarıyla desteklenerek sahaya uyarlanabilir bir sistem hâline getirildi.FreshBrain’in geliştirdiği SürmeneBot ve TerraBot, yalnızca mekanik değil, aynı zamanda yazılım temelli bir çözüm sunuyor. Sensörler aracılığıyla çevresini algılayan robotlar, bahçedeki ağaçlar ve engeller arasında rotasını optimize edebiliyor. SürmeneBot yabani otlarla mücadelede kullanılırken, TerraBot farklı tarımsal bakım süreçlerine uyarlanabilen modüler bir yapı sunuyor.

